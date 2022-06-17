 كرومدراي - البحث عن شفرة الإنسان | تقارير جديدة | DW | 29.12.2022

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تقارير جديدة

كرومدراي - البحث عن شفرة الإنسان

كيف ظهر الإنسان؟ جوابا على هذا السؤال، يبحث عالم أصول البشر خوسيه براغا وفريقه عن الحلقة المفقودة بين أشباه الإنسان والإنسان. ففي منطقة كرومدراي في جنوب إفريقيا اكتشفت علامات مهمة على الأسلاف المباشرين للبشر.

Dokumentation Wiege der Menschheit - Kromdraai | Sendedatum 13.01.2023

Dokumentation Wiege der Menschheit - Kromdraai | Sendedatum 13.01.2023


توفّر اكتشافاتهم نظرة مدهشة على حياة أسلافنا، وتفكّ شفرة الخطوات الحاسمة في تطورنا. إذ لا يزال التطوّر الدقيق لشجرة العائلة البشرية لغزا محيرا. لذا يبحث العلماء عن أدلة جديدة في مواقع بحث في كرومدراي. فالإقليم الكائن في جنوب إفريقيا والذي يُطلق عليه مهد البشرية موجود في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
 

Dokumentation Wiege der Menschheit - Kromdraai | Sendedatum 13.01.2023


ورغم كل ذلك لم يتمكن أحد حتى الآن، من تقديم دليل مباشر على التطور من أشباه الإنسان إلى الإنسان. ويقول البروفيسور خوسيه براغا إن مفتاح فهم ذلك التطور يكمن في حفريات الأطفال الصغار. إذ يسمح ترتيب أسنانهم بوضع ترتيب دقيق للأجناس الشبيهة بالإنسان.
 

Dokumentation Wiege der Menschheit - Kromdraai | Sendedatum 13.01.2023


ورغم عدم وجود أي دليل مباشر على وجود ما يُسمى بالأنواع الوسيطة، لا يرغب براغا في الاستسلام. وبالاستعانة بالجيولوجيا الحديثة وتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لم يكتشف ما يدل على أن كرومدراي كانت كهفا منذ ملايين السنين وحسب، بل أنها كانت أيضا العامل الحاسم في حدوث التطوّر نحو الإنسان.

 


مواعيد البث

DW  عربية

الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:15 UTC
الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023 – 11:15 UTC
الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023 – 15:15 UTC
الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023 – 07:15 UTC
الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023 – 18:03 UTC

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