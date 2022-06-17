كرومدراي - البحث عن شفرة الإنسان



توفّر اكتشافاتهم نظرة مدهشة على حياة أسلافنا، وتفكّ شفرة الخطوات الحاسمة في تطورنا. إذ لا يزال التطوّر الدقيق لشجرة العائلة البشرية لغزا محيرا. لذا يبحث العلماء عن أدلة جديدة في مواقع بحث في كرومدراي. فالإقليم الكائن في جنوب إفريقيا والذي يُطلق عليه مهد البشرية موجود في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.





ورغم كل ذلك لم يتمكن أحد حتى الآن، من تقديم دليل مباشر على التطور من أشباه الإنسان إلى الإنسان. ويقول البروفيسور خوسيه براغا إن مفتاح فهم ذلك التطور يكمن في حفريات الأطفال الصغار. إذ يسمح ترتيب أسنانهم بوضع ترتيب دقيق للأجناس الشبيهة بالإنسان.





ورغم عدم وجود أي دليل مباشر على وجود ما يُسمى بالأنواع الوسيطة، لا يرغب براغا في الاستسلام. وبالاستعانة بالجيولوجيا الحديثة وتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لم يكتشف ما يدل على أن كرومدراي كانت كهفا منذ ملايين السنين وحسب، بل أنها كانت أيضا العامل الحاسم في حدوث التطوّر نحو الإنسان.







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