كروس يوجه انتقادا مبطنا لكاسيميرو

على مدى سنوات، نجح توني كروس وزميله السابق كاسيميرو في تكوين شراكة مميزة للغاية في خط وسط ريال مدريد، فقد ساعد هذا الثنائي بشكل واضح "الميرنغي" على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

وقبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بفترة وجيزة، فاجأ كاسيميرو الجميع وأعلن رحيله عن ريال مدريد والانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي فتح خزائنه بسخاء هذا الموسم على أمل استعادة بريق الماضي الغائب عنه منذ سنوات.

ويبدو أن نجم وسط ريال مدريد توني كروس لم يعجبه كثيرا قرار كاسيميرو بالرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى مانشستر يونايتد، ففي تصريحات نقلها موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أوضح توني كروس أن الدوري الإنجليزي لم يحقق النجاحات المنتظرة منه رغم إنفاق أموال طائلة على التعاقدات، وذلك في انتقاد مبطن لزميله السابق كاسيميرو.

يشار إلى أن الأندية الإنجليزية مجتمعة أنفقت ما مجموعه 1.9 مليار جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما يعد رقما قياسيا، حسب "ميرور".

وقال توني كروس "لم تفز الأندية الإنجليزية بأي لقب دولي هذا العام"، وأضاف: " أموال التلفزيون كانت أعلى بشكل ملحوظ في إنجلترا لسنوات، ومع ذلك لم تسفر عن فوز الفرق الإنجليزية بكل شيء"، وأردف: "الحمد لله لا ينظر كل لاعب فقط إلى الراتب ولكن أيضا إلى الفوز ".

وترى صحيفة "ميرور" أن توني كروس وجه انتقاد مبطنا إلى زميله السابق كاسيميرو، الذي انتقل إلى مانشستر يوناتيد بعقد مغر للغاية وبراتب سنوي كبير.

من جهة أخرى، كان كاسيميرو قد كشف مؤخرا بأن انتقاله إلى "الشياطين الحمر" ليس لأسباب مالية، قائلا في هذا الصدد "أولئك الذين يعتقدون ذلك لا يعرفونني. أنا لست كذلك. لو كان الأمر من أجل المال لكنت غادرت (ريال مدريد) قبل أربع أو خمس سنوات"، وأضاف أنه شعر بانتهاء فترة لعبه مع الفريق الإسباني العملاق، حيب صحيفة "ميرور".