كروس ينتقد ظروف العمال في قطر ويرفض فكرة المقاطعة

اعتبر الدولي الألماني توني كروس إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 لدولة قطر بـ "الخطأ". واقترح كروس أن يظهر المنتخب احتجاجات خلال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لدى حديثه عبر المدونة الصوتية التي يديرها مع شقيقة فيليكس على موقع "آينفاخ مال لوبن". ومع ذلك، قال كروس لاعب ريال مدريد الإسباني والذي خاض 101 مباراة دولية إنه لا يؤيد مقاطعة البطولة، لأن ذلك ربما لا يغير ظروف العمل في قطر، ولن يغير حقيقة أن المثلية الجنسية تمثل جريمة هناك.

وأضاف كروس: "أعتقد أنه من المهم تعزيز الوعي بالمشكلات، ربما يكون ذلك في فترة الاستعداد أو خلال البطولة أيضا، وذلك أملا في تحسين شيء ما." وقال نجم ريال مدريد الإسباني إنه "كان من الخطأ منح حق استضافة هذه البطولة هناك"، وذلك بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2010، مشيرا إلى أن قطر ليست من القوى التقليدية في عالم كرة القدم، وهو ما كان من الممكن أن يجعل منحها حق الاستضافة منطقيا.

وانتقد كروس ظروف العمل في الدولة الخليجية، وتحدث عن سوء تغذية ونقص في مياه الشرب للعمال بشكل عام، وليس في مواقع العمل الخاصة بكأس العالم فقط. وذكر كروس إن الأمر يرقى إلى " شكل معين من أشكال العنف يخضع له العمال." وأضاف أن المشكلة لا تتمثل فقط في قوانين العمل، وإنما هناك قضايا أخرى، منها على سبيل المثال أن المثلية الجنسية مجرّمة في قطر ويتم ملاحقتها".

وكان المنتخب الألماني من بين عدد من المنتخبات التي نادت خلال الأيام الماضية، على هامش مبارياتها في تصفيات كأس العالم، بمراقبة حقوق الإنسان، دون الذكر الصريح لاسم دولة قطر.

بدوره أعلن المدافع الألماني روبن غوسينس أن المنتخب الألماني قد يعبر عن احتجاجه مجددا على هامش مباراته المقررة اليوم الأربعاء أمام منتخب مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن كروس ليس ضمن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.ولم يصدر الفيفا عقوبات بحق المنتخبات بسبب الاحتجاجات رغم أنه عادة ما يحظر إبداء الأراء والإيماءات السياسية خلال المباريات، وإنما أبدى تقبله لحرية التعبير عن الرأي.

ع.ش/ م.س(د ب أ)