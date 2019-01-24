كروس يطعن زميله إيسكو بخنجر سولاري!

يمر نجم ريال مدريد إيسكو بموسم صعب مع "الميرنغي"، إذ غالباً ما يجلس الموهوب الإسباني على دكة البدلاء، ما أثر بشكل كبير على مستواه فوق المستطيل الأخضر، وعرضه لانتقادات لاذعة من جماهير "الأبيض الملكي".

ومنذ تولي سانتياغو سولاري مهمة تدريب ريال مدريد، اتخذ المدرب الأرجنتيني عدة قرارات كبيرة طالت بعض نجوم النادي الملكي على غرار إيسكو ومارسيلو، إذ لم يتردد سولاري في وضع هؤلاء النجوم على دكة البدلاء.

ويبدو أن قرارات سولاري الحاسمة قد نالت إعجاب متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس، وإن كانت على حساب نجوم تعوّد الدولي الألماني على مجاورتهم فوق أرضية الميدان منذ عدة سنوات.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "كول" عن توني كروس قوله "في فريق مثل ريال مدريد، لدينا أكثر من 20 لاعباً في القائمة والتعامل مع هذا الوضع شيء صعباً للغاية"، وأضاف كروس: "إنه (سولاري) ليس خائفاً من اتخاذ القرارات الحاسمة".

وتابع بطل العالم سابقاً مع "المانشافت" حديثه عن المدرب سانتياغو سولاري قائلاً "يعطي (المدرب) توجيهه وخططه التكتيكية. وخلال الأسابيع القليلة الماضية طلب منا مراراً وتكراراً مهاجمة الخصم في وقت مبكر من المباراة"، وأردف: "وهذا ما نضعه الآن قيد التنفيذ".

وقد تفهم تصريحات توني كروس على أنها "طعنة" من الدولي الألماني إلى زميله في الفريق إيسكو، لاسيما مع تردد شائعات قوية عن رحيل الموهوب الإسباني عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي صوب الدوري الإيطالي (يوفنتوس) أو الإنجليزي ( مانشستر سيتي، تشيلسي...)، وذلك بسبب موقفه في الفريق حالياً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سولاري.

يشار إلى أن ريال مدريد، عاد أمس الأربعاء ( 13 شباط/فبراير 2019) بفوز ثمين من العاصمة الهولندية أمستردام على حساب أياكس (2-1) برسم دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.