كروس يستعد لنهائي ويمبلي بحفل فني

في الوقت الذي تحبس فيه جماهير ريال مدريد أنفاسها في انتظار نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا، اختار واحد من نجوم "الأبيض الملكي" طريقة غير مألوفة لمواجهة الضغوطات، واستعد بطريقته الخاصة على ما يبدو لنهائي "ويمبلي".

عادة وقبيل المباريات النهائية، تدخل الفرق في معسكرات تدريبية مُغلقة، وتُحاول الابتعاد بشكل أكبر عن وسائل الإعلام وكل ما يُحيط بها، من أجل التركيز على مباراة قد تُحدد نتيجتها حصيلة موسم كامل سواء بالفشل أو النجاح.

فعلى ملعب "ويمبلي" الشهير، يخوض ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت (الأول من يونيو/حزيران 2024) نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة ينتظرها ملايين عشاق كرة القدم.

ورغم الضغوطات المُلقاة على عاتق اللاعبين للفوز بالكأس "ذات الأذنين"، يبد أن أحد نجوم ريال مدريد اختار طريقة غير مألوفة لمواجهة الضغوطات. أما عن هذه الطريقة، فهي أن توني كروس نجم ريال مدريد حضر مؤخرا لحفل فني ضخم قدمتها المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وفق ما أورده موقع "شبورت" الألماني.

تايلور سويفت أشعلت المدرجات بحفل فني "تاريخي". صورة من: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

وأقيم الحفل في ملعب "سانيتاغو بيرنابيو" معقل فريق ريال مدريد، حيث حضره أكثر من 70 ألف شخص. كما أن الجماهير الحاضرة استمتعت طويلا بما قدمته تايلور سويفت، التي تُعد من بين أفضل المغنيات على الصعيد العالمي.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتوني كروس وهو يستمتع بمتابعة الحفل الفني. وظهر كروس وهو يُصفق ويتفاعل مع أداء تايلور سويفيت، التي قدمت حفلا "تاريخيا"، حسب وسائل إعلام إسبانية.

ويخوض توني كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، حيث أعلن الدولي الألماني قبل أيام قراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد يورو 2024 المُقام في ألمانيا صيف السنة الحالية. ويُمني كروس الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة مع ريال مدريد.

ويحمل توني كروس (34 عاما) قميص ريال مدريد منذ 10 سنوات. وتألق متوسط الميدان الرائع مع "الميرنغي"، وفاز معه بكل الألقاب المحلية والقارية المُمكنة.