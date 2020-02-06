كروس يدخل على خط النقاش حول احتمال عودة مولر للمانشافت

دخل صانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم توني كروس على خط النقاش الدائر بشأن عودة محتملة لزميله السابق توماس مولر إلى صفوف المانشافت، مبديا تفهمه للأصوات المطالبة بذلك، لكنه لم يخف أن المدرب يوآخيم لوف سيلجأ عوضا عن ذلك إلى تطوير قدرات الجيل الصاعد من أمثال كاي هافيرتز.

وقال كروس في مقابل مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (السادس من أيلول/ سبتمبر 2020)، إن "حدسي يخبرني بأن يوغي لوف لن يغيّر من قراراته".

يذكر أن توماس مولر -إلى جانب ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ- استبعد منذ العام الماضي من تشكيلة المدرب يوآخيم لوف. غير أن الدور الذي لعبه مولر في فوز بايرن بالثلاثية الموسم الماضي، جعل اسمه يعود إلى الأضواء مجددا.

وهو ما اعتبره كروس طبيعيا، إلا أن "لوف لم يستبعد اللاعبين الثلاثة الفائزين بلقب كأس العالم لأنهم كانوا سيئين، لكنه كان يريد السير في اتجاه جديد، لقد نشد التغيير ووضع ثقته في اللاعبين الشباب"، يقول نجم الملكي الأبيض.

لاعب المنتخب الألماني توني كروس.

المستقبل لهافيرتز

في المقابل، ينظر إلى لاعب خط الوسط كاي هافيرتز كوجه المستقبل بالنسبة للمنتخب الألماني. وقد غادر اللاعب صاحب 21 عاما معسكر الماكينات الألمانية قبل المباراة أمام سويسرا في وقت لاحق اليوم الأحد بدوري الأمم الأوروبي، من أجل إكمال صفقة انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني أنه "إذا ما استمر (هافيرتز) على نفس المنوال سيكون من الصعب إيقافه"، مشددا على "إمكانيات كاي الهائلة، إذا استغلها فإنه سوف يصبح في غاية الأهمية للمنتخب" حسب توني كروس.

و.ب/ م.س(د ب أ)