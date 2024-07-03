كروس بثقة: مباراة إسبانيا لن تكون الأخيرة في مسيرتي

أبدى توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا، ثقة كبيرة في أن مباراة إسبانيا بدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، لن تكون الأخيرة في مسيرته اللامعة. يأتي ذلك بعد إعلانه أنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد بطولة أمم أوروبا.

قال لاعب وسط منتخب ألمانيا توني كروس إنه واثق من أن مباراة القمة المنتظرة أمام إسبانيا الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم لن تكون الأخيرة له في مسيرته. وأعلن كروس في أيار/ مايو اعتزاله بعد انتهاء المسابقة القارية التي تُلعب في ألمانيا، ما يعني أنّ المواجهة المنتظرة في شتوتغارت هذا الأسبوع قد تكون الأخيرة له.

كروس، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، اختتم مسيرته مع الأندية بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب دورتموند. وأعلن كروس أنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد بطولة أمم أوروبا، حيث يحلم برفع الكأس مع ألمانيا في 14 تموز/يوليو الجاري.

وفي مؤتمر صحفي بمعسكر منتخب ألمانيا، الأربعاء (الثالث من تموز/ يوليو)، قال كروس: "لا أتوقع أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، لقد حددنا هدفنا بالفوز باللقب". وأضاف: "لقد كانت هناك شكوك كبيرة من جميع الأطراف قبل انطلاق البطولة، وحققنا الحد الأدنى من الهدف، ولم يعد بالإمكان الحديث عن كارثة".

بيد أن إسبانيا بالمقابل لم تخسر أي مباراة في بطولة أوروبا أمام ألمانيا منذ عام 1988، وفاز الإسبان في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية في نهائي بطولة أوروبا 2008 ونصف نهائي كأس العالم 2010.

وصرّح خوسيلو، زميله في ريال مدريد الإسباني، هذا الأسبوع أنه يريد "إرسال كروس إلى الاعتزال" لكنّ نجم وسط "دي مانشافت" شدّد أنه يضع نصب عينيه بلوغ نهائي كأس أوروبا في 14 تموز/يوليو في برلين.

من الجدير بالذكر أن كروس قد اعتزل دوليا عام 2021، ولكنه عاد للمشاركة مع المنتخب الألماني في آذار/مارس بهدف المساهمة في فوز ألمانيا بالبطولة. وأكد كروس أنه "لا يخشى" الحياة بعد كرة القدم، مشيرا إلى أن قرار الاعتزال يأتي لكل لاعب في وقته المناسب.

كروس، الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونيخ عام 2007، يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في جيله، ورغم اقترابه من نهاية مسيرته، يظل تركيزه منصبا على تحقيق النجاح مع المنتخب الألماني في البطولة الحالية.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا ، أ ف ب)