كرواسون بدون زبدة؟ هل هذا ممكن؟

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يحب الفرنسيون الزبدة الحيوانية وخاصة في الكرواسون. لكن هل يمكن فعلاً التمييز بين الكرواسون التقليدي والآخر المعد بزبدة نباتية؟
من بين أكثر من 170 خبازاً في باريس، ووفق معايير دقيقة، تمكن خباز من أصل تونسي من انتزاع لقب "أفضل باغيت في باريس“. الخباز سيقدم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لمدة عام.
بعد عبورهم الحدود الإسبانية الفرنسية، يتوقف جزء كبير من المهاجرين في مدينة بايون الفرنسية، ليستريحوا ويختاروا طريقة تنقلهم لوجهتهم داخل فرنسا. لا سيما وأن بلدية المدينة أعدت مركز استقبال للمهاجرين، بالإضافة لوجود متطوعين
حقق المخرج المغربي نبيل عيوش حلما من "أحلام الطفولة" باختيار فيلمه "علّي صوتك" لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان، فيما فاز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم أسبوع النقّاد.
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