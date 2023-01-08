 كرواسون بدون زبدة؟ هل هذا ممكن؟ | يوروماكس | DW | 15.01.2023

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يوروماكس

كرواسون بدون زبدة؟ هل هذا ممكن؟

يحب الفرنسيون الزبدة الحيوانية وخاصة في الكرواسون. لكن هل يمكن فعلاً التمييز بين الكرواسون التقليدي والآخر المعد بزبدة نباتية؟

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