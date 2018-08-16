 كرواتيا ... عنف ممنهج ضد اللاجئين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 16.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

كرواتيا ... عنف ممنهج ضد اللاجئين؟

تتحدث منظمات غير حكومية عن حالات لجأ فيها رجال شرطة كروات إلى إجبار مهاجرين بالقوة والعنف على العودة إلى البوسنة والهرسك، إلا أن قيادة الشرطة في عاصمة كرواتيا زغرب تنفي الاتهامات ولها رأي آخر.

Gewalt gegen Flüchtlinge an bosnisch-kroatischer Grenze (DW/A. Kamber)

يخرج رجل في منتصف العمر من صف اللاجئين في مخيم، حيث ينتظرون في مدينة فليكا كلادوشا الصغيرة للحصول على طعام. الرجل يخلع قميصه لنشاهد ظهره المتأثر بالضرب والدم. هذا المشهد يبدو لنا معتادا: صور بهذا النوع من الجروح مثل التي يعاني منها الجزائري يتم نشرها منذ أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ـ مع الإعلان بأن تلك الجروح هي نتيجة "معاملة" من قبل رجال الشرطة الكروات.

من بين اللاجئين في شمال غرب البوسنة والهرسك الذين حاولوا الوصول إلى كرواتيا ـ ثم إلى تراب الاتحاد الأوروبي ـ يتحدث تسعة من بين عشرة مؤخرا عن سلوك الشرطة الكرواتية. فهم يتحدثون عن عنف وإهانات وأموال مسروقة وهواتف مكسرة. كما مُنعوا من تقديم طلبات اللجوء. كما أنهم أُجبروا على ما يبدو من طرف رجال الشرطة على السير عبر الغابات في المنطقة الحدودية للعودة إلى البوسنة. البعض منهم يأتي من تلقاء نفسه إلينا، ويكشف عن جروحه ويطلب منا الكتابة عنها ـ " كي تعلم أوروبا ماذا يحصل هنا".

"العنف يُستخدم بصفة منهجية"

منظمة الإغاثة NO Name Kitchen نشرت صور الرجل المضروب من الجزائر أولا في وسائل التواصل الاجتماعي. المتطوعون من هذه المنظمة يساعدون لاجئين في روما الإيطالية وفي يسد الصربية وفي فليكا كلادوشا. فهم يزودون المهاجرين بالغذاء والأغطية والألبسة وإمكانيات الغسل. كما أن المنظمة جزء من شبكة توثق تقارير حول عنف الشرطة ضد مهاجرين في طريق البلقان. وعلى موقع الإنترنيت www.borderviolence.eu قام الموظفون بتدوين 200 حالة منذ بداية عام 2017 استخدمت فيها الشرطة العنف ضد مهاجرين على الحدود بين كرواتيا وصربيا وصربيا والمجر والبوسنة وكرواتيا.

Gewalt gegen Flüchtlinge an bosnisch-kroatischer Grenze (DW/A. Kamber)

مهاجرون يشكون من استخدام الشرطة الكرواتية العنف ضدهم

"في كل يوم لدينا حالة أو حالتين جديدتين. ليس لدينا القوة الاستيعابية لتوثيق كل هذا"، يقول مارك براتلوس من منظمة No Name Kitchen. "أن يُستخدم العنف بصفة منهجية، يمكن رؤيته في كل يوم. يجب فقط الذهاب إلى مخيم اللاجئين. البارحة كنا في محطة الحافلات حيث كان ينام 25 شخصا أعيدوا من كرواتيا. 14 منهم تعرضوا للضرب، وبعضهم أضلعه مكسرة".

العنف كجزء لسياسة لجوء أوروبية جديدة؟

المهاجرون الذين يُجبرون على العودة من كرواتيا إلى الأرض البوسنية يؤكدون أن الشرطة الكرواتية عنيفة للغاية تجاههم. ففي تقرير لأحد الشهود على موقع www.borderviolence.eu تحكي عراقية في الـ 47 من عمرها لها جروح واضحة في الوجه والأذرع والأرجل أن رجال الشرطة ضربوها هي وابنها البالغ من العمر 14 عاما بدون أي سبب. كما تم تجريدهم من أموال وهاتف نقال وحاسوب محمول. وهذه الحالة ليست إلا واحدة من حالات كثيرة، كما تحذر منظمات غير حكومية تدعم اللاجئين في البوسنة. "في الأسبوعين الماضيين قمنا بتوثيق 17 إعادة بالعنف لنساء من سلوفينيا وكرواتيا إلى البوسنة. وفي أكثر من نصف الحالات كانت تطال أطفال دون سن الرشد"، كما ورد في تقرير لمنظمة الإغاثة Are You Syrious.

"وأثناء عمليات الإعادة تمنع الشرطة الكرواتية اللاجئين من تقديم طلبات لجوء ـ وتخرق بذلك الدستور المحلي والقانون الإنساني الدولي"، تقول أمينة بوتشينكيس من المبادرة لدعم اللاجئين Dobrodosli التي تعني "مرحبا". وتغير سلوك أجهزة الأمن تجاه المهاجرين ـ من المساعدة في 2015 إلى استخدام العنف اليوم ـ هو بالنسبة إلى بوتشينسكي وزملاؤها نتيجة سياسة اللجوء الجديد في أوروبا: " الاعتقال ثم الترحيل".

الشرطة الكرواتية: لا وجود لاستخدام العنف ونظام استقبال العائدين يشتغل

مرتين قدمت منظمة Dobrodosli شكاوى في السنة الماضية ضد وزارة الداخلية في العاصمة الكرواتية زغرب ـ في كلا الحالتين بدلائل حول عمليات إعادة عنيفة للاجئين. "ننتظر إلى اليوم الحصول على جواب"، تقول أمينة بوتشينسكي.

Gewalt gegen Flüchtlinge an bosnisch-kroatischer Grenze (DW/A. Kamber)

حالات عنف متكررة بين اللاجئين على الحدود بين كرواتيا والبوسنة والهرسك

وردت الوزارة على DW بأنه "في الحالات المسجلة إلى حد الآن التي تم التحقق من معلومات حول استخدام العنف الجسدي من قبل رجال شرطة بحق مهاجرين أو السطو على ممتلكاتهم لم تُستخدم وسائل الإجبار". والحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين يتم احترامها في كرواتيا، ويتم السهر على أن تكون لهم إمكانية ولوج نظام الحماية الدولي. وورد في الرسالة القصيرة من الوزارة إلىDW أن " جمهورية كرواتيا لها اتفاقية نشطة وفعالة لاستقبال العائدين مع البوسنة والهرسك، وهي تنظم عودة الأشخاص الذين دخلوا بصفة غير قانونية".

وتفيد الرواية الكرواتية الرسمية أنه تم في السنة الماضية اعتقال 4.808 من الأشخاص أثناء العبور غير القانوني لحدود الدولة. وفي الشهور السبعة الأولى لهذا العام عددت شرطة الحدود 3.172 من الأشخاص. وطبقا لمعلومات الوزارة البوسنية المسؤولة تم حتى نهاية يوليو الماضي إعادة 300 شخص على أساس الاتفاقية مع كرواتيا. والوزير المسؤول، دراغان ميكتيش يقول في تصريح بأن " الاتفاقية الثنائية حول الإعادة لا تعمل في الواقع".

كيف يمكن الوصول إلى الحقيقة؟

بيتر فان أوفيرات، مدير مهمة المنظمة الدولية للهجرة في البوسنة يفيد بأن موظفيه يسمعون الكثير من الحكايات حول عمليات إعادة عنيفة للاجئين من كرواتيا ـ لكنه من المستحيل التحقق من صحتها. "أعلم كذلك عن العنف بين المهاجرين"، كما يقول فان أوفيرات " ويكون أحيانا من الصعب الكشف من أين تأتي الجروح دون القيام بتحقيق مناسب".

ومراقبة عمل شرطة الحدود من قبل مساعدي اللاجئين على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا أدت إلى نجاح عدد متزايد من اللاجئين في طلب اللجوء في سلوفينيا. ويفيد أحد الباحثين في علم الاجتماع في عاصمة سلوفينيا أن "مبدأ الابتزاز المتبادل" في الاتحاد الأوروبي هو السبب الحقيقي وراء عنف الشرطة السلوفينية والكرواتية تجاه المهاجرين.

أمير بوريتش/ م.أ.م

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التخطيط للخطوة القادمة

    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

    يسير المهاجرون على مسارات السكك الحديدية التي تربط صربيا وكرواتيا بالقرب من قرية سيد في شمال صربيا. وذكرت تقارير ان شخصين صدمهما القطار بعد أن استغرقا في النوم على السكك الحديدية.

  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


 

مختارات

على عتبة الاتحاد الأوروبي ـ محنة اللاجئين العالقين في صربيا

من يصل إلى البلقان يكاد يكون قد وصل إلى هدفه. لكن الخطوة الأخيرة في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي هي الأصعب، كما هو حال اللاجئين العالقين في صربيا حيث التقى موفد DW إلى هناك عائلة عراقية يعكس وضعها محنة باقي اللاجئين. (16.08.2018)  

طريق بلقان جديدة ـ لاجئون عالقون في البوسنة

"طريق البلقان القديمة" مغلقة، لكن أعدادا متزايدة من اللاجئين يأتون الآن عبر البوسنة حيث هم الآن عالقون في خيم عشوائية وفي ظروف قاسية. أمير بوريتش زار بلدة فليكا كلادوزا وأعد التحقيق التالي. (04.07.2018)  

عندما يقف حلم المهاجرين على الحدود البوسنية - الكرواتية

يروي العديد من المهاجرين في البوسنة تعرضهم للضرب على يد شرطة الحدود الكرواتية أثناء محاولتهم العبور إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يزال هؤلاء ينتظرون في خيام بالغابات، قرب بلدة فليكا كلادوسا الحدودية في ظل ظروف معيشية سيئة. (12.08.2018)  

العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

خيم مئات اللاجئين على الحدود الصربية الكرواتية، في محاولة لعبور الحدود إلى إحدى الاتحاد الأوروبي، حيث يتنظر اللاجئين فرصة للخروج من الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، وهرباً من ظروف أشد قسوة في بلدانهم الأصلية. (19.11.2017)  

مواضيع ذات صلة

Migranten auf der Balkanroute

على عتبة الاتحاد الأوروبي ـ محنة اللاجئين العالقين في صربيا 16.08.2018

من يصل إلى البلقان يكاد يكون قد وصل إلى هدفه. لكن الخطوة الأخيرة في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي هي الأصعب، كما هو حال اللاجئين العالقين في صربيا حيث التقى موفد DW إلى هناك عائلة عراقية يعكس وضعها محنة باقي اللاجئين.

Kroatien Grenzpolizist

موت مهاجرَين سوريَّين إثر سقوط صخور عليهما في كرواتيا 13.08.2018

أعلنت الشرطة الكرواتية العثور على جثتيّ مهاجرَين في إحدى الغابات. وذكرت صحيفة محلية أن المهاجرين (الاثنين) هما شابان سوريان لقيا حتفها إثر سقوط صخور عليهما.

Österreich Wien Bosnische Diaspora mahnt Landsleute

لاجئون سابقون يطالبون بلدانهم باستضافة لاجئي سوريا 11.08.2018

عاشوا بأنفسهم محنة الهروب من ويلات الحرب، والذكريات المريرة تدفع باللاجئين البوسنيين السابقين لمطالبة بلدانهم بحسن ضيافة اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى ويحضون على احترام الناس الذين يمرون بمحنة مريرة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  