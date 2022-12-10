كرواتيا تنتزع المركز الثالث بفوزها على المغرب في مونديال قطر

أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي 2 1/ اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.

وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين، تسجيل هدفين في أول تسع دقائق حيث تقدم يوسكو غفارديول بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة السابعة لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لأسود الأطلس. وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول سجل ميسلاف اورسيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.

ودخل المنتخب الكرواتي مهاجما منذ البداية، حيث انطلق جناحه إيفان بيرسيتش من الجهة اليمنى محاولا إرسال عرضية للمهاجم أندريه كراماريتش، لكن الكرة لم تصل إليه في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة الثامنة نجح المنتخب الكرواتي في تسجيل الهدف الأول عن طريق مدافعه يوسكو غفاريدول، حيث نفذ لوفرو ماير ضربة حرة داخل منطقة جزاء المنتخب المغربي لتصل إلى بيرسيتش الذي هيأها لغفاريدول ليضعها الأخير بضربة رأس في الشباك.

ورد المنتخب المغربي سريعا بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري الذي استغل تشتيت بطريقة غير صحيحة من لوفرو ماير لاعب المنتخب الكرواتي داخل منطقة الجزاء، ليضعها بضربة رأس في الشباك.

يوسكو جفاريدول يسجل الهدف الأول للكرواتي

وبعد هدف التعادل هاجم كلا المنتخبين بكل قوة، حيث انطلق المنتخب الكرواتي عن طريق كراماريتش وماركو ليفايا بمساندة من ميسلاف أورسيتش ومن الخلف قائد الفريق لوكا مودريتش.

على الجانب الأخر، تواجد حكيم زياش في قيادة هجوم المغرب مع المهاجم يوسف النصيري وسفيان بوفال، فيما قاد سفيان أمرابط وعبد الحميد الصابري خط الوسط.

وفي الدقيقة 15 سدد يوسيب ستانسيستش مدافع المنتخب الكرواتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تشكل أي خطر على مرمى حارس المغرب ياسين بونو. وتصدى بونو لضربة رأس قوية من كراماريتش في الدقيقة 18، حيث تلقى الأخير عرضية من زميله بيرسيتش، لكنه لم ينجح في استغلالها بشكل جيد أمام حارس المغرب.

وبعد ذلك هدأت المباراة نسبيا ابتداء من حلول الدقيقة 20، حيث تبادل لاعبو المنتخبين الكرات في وسط الملعب، دون تشكيل خطورة حقيقية من الجانبين.

وفي الدقيقة 28 لعب حكيم زياش كرة عرضية للنصيري داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير كان متأخرا عنها لتضيع فرصة حقيقية أمام مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وبعد ذلك بعشر دقائق نفذ حكيم زياش كرة عرضية من ركنية، ليوجهها النصيري بضربة رأس بتجاه الشباك، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى ليفاكوفيتش.

وفي الدقيقة 42 سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش، الذي استغل تمريرة رائعة من زميله لوفرو ماير على الجهة اليسرى ليضع الكرة ببراعة في شباك بونو بتسديدة دقيقة اططدمت بالقائم الأيسر لمرمى بونو وهزت الشباك.

ونجح المنتخب الكرواتي في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم كرواتيا 2 / 1.

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ومع بداية الشوط الثاني، أجرى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي تغييرا بخروج عبد الحميد الصابري ودخول إلياس شاعر.

وحاول المنتخب المغربي في بداية الشوط الثاني الضغط على منافسه الكرواتي من أجل تسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بدفاع كرواتي صلب.

وسدد ميسلاف أورسيتش لاعب المنتخب الكرواتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى بونو في الدقيقة 47.

واضطر المدير الفني للمنتخب الكرواتي زالاتكو داليتش إلى إجراء تغيير بخروج المهاجم أندريه كراماريتش ونزول نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 60 بسبب الإصابة.

وواصل داليتش إجراء التغييرات من أجل منح العديد من اللاعبين الفرصة للمشاركة في المباراة، فدخل كل من برونو بيتكوفيتش وماريو بازاليتش بدلا من ماركو ليفايا ولوفرو ماير على الترتيب.

وقبل كذلك أجرى الركراكي تعديلين على التشكيل، فدخل المدافع بدر بانون بدلا من زميله أشرف داري ودخل الجناح أنس الزروري بدلا من سفيان بوفال.

وفي الدقيقة 68 خرج المدافع جواد اليامق مصابا ليدخل بدلا منه زميله سليم أملاح لاعب الوسط، في تبديل اضطراري.

وسدد فلاسيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة الحارس بونو، حيث خطف فلاسيتش الكرة مستغلا خطأ في وسط الملعب من سفيان أمرابط في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 71 سدد يوسف النصيري مهاجم المنتخب المغربي كرة داخل منطقة الجزاء، لكن ليفاكوفيتش تصدى للمحاولة بنجاح ليحمي مرماه من هدف محقق.

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وغلب الإرهاق على أداء المنتخب المغربي، الذي كان قد دخل المباراة بنقص في الصفوف بسبب الإصابات التي انتشرت بين لاعبيه مع توالي الأدوار والمواجهات السابقة أمام إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

على الجانب الأخر، تحلى المنتخب الكرواتي بالهدوء والثقة في أدائه، ولم يبذل لاعبوه مجهودا كبيرا على المستوى البدني، خاصة وأنه خاض مباراتين في قمة الصعوبة أمام كل من البرازيل والأرجنتين في دور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.

وطالب لاعبو المنتخب الكرواتي بضربة جزاء في الدقيقة 74 حينما سقط زميلهم جفاريدول داخل منطقة الجزاء إثر تدخل مع سفيان أمرابط، لكن الحكم واصل بمطالبة اللعب. كما طالب لاعبو المنتخب المغربي بالأمر ذاته بعد ذلك بدقيقة واحدة، بداعي تعرض المدافع أشرف حكيمي للدفع داخل منطقة الجزاء.

وأضاع ماتيو كوفاسيتش لاعب المنتخب الكرواتي، فرصة تسجيل الهدف الثالث، حينما دخل إلى منطقة جزاء المنتخب المغربي، وسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو.

وأجرى داليتش آخر تغييراته في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حيث خرج المهاجم ميسلاف أورسيتش ونزل بدلا منه لاعب الوسط كريستيان ياكيتش.

وفي الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وجه يوسف النصيري ضربة رأس بتجاه مرمى كرواتيا، لكنها هزت الشباك الخارجية لمرمى ليفاكوفيتش.

ولم تشهد باقي اللحظات من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز كرواتيا.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)