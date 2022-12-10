 كرواتيا تنتزع المركز الثالث بفوزها على المغرب في مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

كرواتيا تنتزع المركز الثالث بفوزها على المغرب في مونديال قطر

حسمت كرواتيا مباراة المركز الثالث في مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها على المغرب في مباراة "جائزة الترضية". ورغم الخسارة حقق المغرب مركزا تاريخيا في نهائيات كأس العالم.

خاض الكروات مباراة المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد عام 1998 حين نالوا البرونزية في مشاركتهم الأولى منذ الاستقلال عن يوغوسلافيا.

خاض الكروات مباراة المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد عام 1998 حين نالوا البرونزية في مشاركتهم الأولى منذ الاستقلال عن يوغوسلافيا.

أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي 2 1/ اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.

مختارات

احتج المغرب على تحكيم مباراة منتخبه أمام فرنسا بقيادة الحكم المكسيكي راموس بالازويلوس، في نصف نهائي مونديال كأس العالم لكرم القدم بقطر. جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين، تسجيل هدفين في أول تسع دقائق حيث تقدم يوسكو غفارديول بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة السابعة لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لأسود الأطلس. وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول سجل ميسلاف اورسيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.

ودخل المنتخب الكرواتي مهاجما منذ البداية، حيث انطلق جناحه إيفان بيرسيتش من الجهة اليمنى محاولا إرسال عرضية للمهاجم أندريه كراماريتش، لكن الكرة لم تصل إليه في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة الثامنة نجح المنتخب الكرواتي في تسجيل الهدف الأول عن طريق مدافعه يوسكو غفاريدول، حيث نفذ لوفرو ماير ضربة حرة داخل منطقة جزاء المنتخب المغربي لتصل إلى بيرسيتش الذي هيأها لغفاريدول ليضعها الأخير بضربة رأس في الشباك.

ورد المنتخب المغربي سريعا بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري الذي استغل تشتيت بطريقة غير صحيحة من لوفرو ماير لاعب المنتخب الكرواتي داخل منطقة الجزاء، ليضعها بضربة رأس في الشباك.

يوسكو جفاريدول يسجل هدف السبق للكروات

يوسكو جفاريدول يسجل الهدف الأول للكرواتي

وبعد هدف التعادل هاجم كلا المنتخبين بكل قوة، حيث انطلق المنتخب الكرواتي عن طريق كراماريتش وماركو ليفايا بمساندة من ميسلاف أورسيتش ومن الخلف قائد الفريق لوكا مودريتش.

على الجانب الأخر، تواجد حكيم زياش في قيادة هجوم المغرب مع المهاجم يوسف النصيري وسفيان بوفال، فيما قاد سفيان أمرابط وعبد الحميد الصابري خط الوسط.

وفي الدقيقة 15 سدد يوسيب ستانسيستش مدافع المنتخب الكرواتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تشكل أي خطر على مرمى حارس المغرب ياسين بونو. وتصدى بونو لضربة رأس قوية من كراماريتش في الدقيقة 18، حيث تلقى الأخير عرضية من زميله بيرسيتش، لكنه لم ينجح في استغلالها بشكل جيد أمام حارس المغرب.

وبعد ذلك هدأت المباراة نسبيا ابتداء من حلول الدقيقة 20، حيث تبادل لاعبو المنتخبين الكرات في وسط الملعب، دون تشكيل خطورة حقيقية من الجانبين.

وفي الدقيقة 28 لعب حكيم زياش كرة عرضية للنصيري داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير كان متأخرا عنها لتضيع فرصة حقيقية أمام مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وبعد ذلك بعشر دقائق نفذ حكيم زياش كرة عرضية من ركنية، ليوجهها النصيري بضربة رأس بتجاه الشباك، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى ليفاكوفيتش.

وفي الدقيقة 42 سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش، الذي استغل تمريرة رائعة من زميله لوفرو ماير على الجهة اليسرى ليضع الكرة ببراعة في شباك بونو بتسديدة دقيقة اططدمت بالقائم الأيسر لمرمى بونو وهزت الشباك.

ونجح المنتخب الكرواتي في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم كرواتيا 2 / 1.

ما هو مصير البنية التحتية لكأس العالم في قطر التي يمكن إعادة استخدامها

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي تغييرا بخروج عبد الحميد الصابري ودخول إلياس شاعر.

وحاول المنتخب المغربي في بداية الشوط الثاني الضغط على منافسه الكرواتي من أجل تسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بدفاع كرواتي صلب.

وسدد ميسلاف أورسيتش لاعب المنتخب الكرواتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى بونو في الدقيقة 47.

واضطر المدير الفني للمنتخب الكرواتي زالاتكو داليتش إلى إجراء تغيير بخروج المهاجم أندريه كراماريتش ونزول نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 60 بسبب الإصابة.

وواصل داليتش إجراء التغييرات من أجل منح العديد من اللاعبين الفرصة للمشاركة في المباراة، فدخل كل من برونو بيتكوفيتش وماريو بازاليتش بدلا من ماركو ليفايا ولوفرو ماير على الترتيب.

وقبل كذلك أجرى الركراكي تعديلين على التشكيل، فدخل المدافع بدر بانون بدلا من زميله أشرف داري ودخل الجناح أنس الزروري بدلا من سفيان بوفال.

وفي الدقيقة 68 خرج المدافع جواد اليامق مصابا ليدخل بدلا منه زميله سليم أملاح لاعب الوسط، في تبديل اضطراري.

وسدد فلاسيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة الحارس بونو، حيث خطف فلاسيتش الكرة مستغلا خطأ في وسط الملعب من سفيان أمرابط في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 71 سدد يوسف النصيري مهاجم المنتخب المغربي كرة داخل منطقة الجزاء، لكن ليفاكوفيتش تصدى للمحاولة بنجاح ليحمي مرماه من هدف محقق.

اللياقة البدنية للفريق المغربي لم تكن بمستوى الفريق الكرواتي

اللياقة البدنية للفريق المغربي لم تكن بمستوى الفريق الكرواتي

وغلب الإرهاق على أداء المنتخب المغربي، الذي كان قد دخل المباراة بنقص في الصفوف بسبب الإصابات التي انتشرت بين لاعبيه مع توالي الأدوار والمواجهات السابقة أمام إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

على الجانب الأخر، تحلى المنتخب الكرواتي بالهدوء والثقة في أدائه، ولم يبذل لاعبوه مجهودا كبيرا على المستوى البدني، خاصة وأنه خاض مباراتين في قمة الصعوبة أمام كل من البرازيل والأرجنتين في دور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.

وطالب لاعبو المنتخب الكرواتي بضربة جزاء في الدقيقة 74 حينما سقط زميلهم جفاريدول داخل منطقة الجزاء إثر تدخل مع سفيان أمرابط، لكن الحكم واصل بمطالبة اللعب. كما طالب لاعبو المنتخب المغربي بالأمر ذاته بعد ذلك بدقيقة واحدة، بداعي تعرض المدافع أشرف حكيمي للدفع داخل منطقة الجزاء.

وأضاع ماتيو كوفاسيتش لاعب المنتخب الكرواتي، فرصة تسجيل الهدف الثالث، حينما دخل إلى منطقة جزاء المنتخب المغربي، وسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو.

وأجرى داليتش آخر تغييراته في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حيث خرج المهاجم ميسلاف أورسيتش ونزل بدلا منه لاعب الوسط كريستيان ياكيتش.

وفي الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وجه يوسف النصيري ضربة رأس بتجاه مرمى كرواتيا، لكنها هزت الشباك الخارجية لمرمى ليفاكوفيتش.

ولم تشهد باقي اللحظات من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز كرواتيا.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

  • Fußball - WM 1990 - Deutschland - Argentinien 1:0

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات

    لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".

  • Brasilien WM 2014 Deutschland

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحارس الأكثر مشاركة

    بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.

  • Fußball WM 1974 | Deutsche Mannschaft mit Pokal

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    أكثر المدربين خوضا للمباريات

    25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Spanien vs. Marokko | Schiedsrichter Ravshan Irmatov

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال

    حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.

  • Fußball WM Deutschland - Saudi-Arabien

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه

    سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.

  • Sport Fussball l Edson Arantes do Nascimento - Pele l WM-FInale in Mexiko-City

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه

    لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

Morocco's Youssef En-Nesyri celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Morocco and Portugal, at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 10, 2022. (AP Photo/Martin Meissner)

يوسف النصيري.. صانع تاريخ المغرب الكروي رغم الشكوك في قدراته 10.12.2022

بعد التشكيك بقدراته وتعرضه لانتقادات لاذعة، لم يخذل مهاجم المغرب يوسف النصيري مدربه الركراكي الذي تمسك به، وتمكن من تسجيل اسمه في التاريخ بعدما أوصل "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي للمونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي.

al-Chaur, Katar, 14.12.2022: Theo Hernandez (France) erzielt das Tor zum 1:0 waehrend des Spiels der FIFA World Cup Qatar 2022 - semi-final zwischen Frankreich und Marokko im al-Bayt-Stadion am 14. December 2022 in al-Chaur, Katar. (Foto von Ulrik Pedersen/DeFodi Images) al-Khor, Qatar, 14.12.2022: Theo Hernandez (France) scores his team's first goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 - semi-final match between France and Morocco at al-Bayt-Stadium on December 14, 2022 in al-Khor, Qatar. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

فرنسا تنهي مغامرة "أسود الأطلس" وتتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 14.12.2022

نجح منتخب "الديوك" في تخطي حاجز منتخب "أسود الأطلس" بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، ليلتقي بالأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

Fußball, WM, Marokko - Portugal, Finalrunde, Viertelfinale, Al-Thumama Stadion, Marokkos Fans jubeln nach dem Sieg.

المونديال وتألق أسود الأطلس.. "المستحيل" ليس مغربياً 12.12.2022

الانتصار الذي حققه منتخب المغرب في مونديال قطر بالوصول إلى نصف النهائي، كان انتصارا للقارة الأفريقية والعالم العربي. بيد أن طموحات أسود الأطلس في قطر ليس فقط لتحقيق إنجاز تاريخي أفريقي وعربي وإنما للتتويج بلقب البطولة.