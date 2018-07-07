 كرواتيا تقصي روسيا صاحبة الأرض وتتأهل للمربع الذهبي | عالم الرياضة | DW | 07.07.2018

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عالم الرياضة

كرواتيا تقصي روسيا صاحبة الأرض وتتأهل للمربع الذهبي

بعد معاناة شديدة مع أصحاب الأرض، تأهل المنتخب الكرواتي إلى المربع الذهبي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما. كرواتيا أقصت روسيا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

Fußball WM 2018 Russland - Kroatien (Reuters/H. Romero)

تأهل منتخب كرواتيا إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم عبر فوزه على مضيفه الروسي 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم السبت (السابع من تموز/ يوليو 2018) على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي في أخر مباريات دور الثمانية. وكان المنتخبان الروسي والكرواتي قد تعادلا 2-2 في الوقتين الأصلي، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح.

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بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018 بفضل أدائه الرائع خلال الفوز المستحق على السويد بهدفين دون رد. وبذلك حجزت إنجلترا بطاقتها في دور الأربعة للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1990. (07.07.2018)

مباراة مثيرة أظهرت منذ بدايتها سيطرت المنتخب الفرنسي عليها، انتهت بفوز الديوك على الأورغواي بهدفين نظيفين حملت توقيعي رافاييل فاران وانطوان غريزمان لتضع فرنسا في المربع الذهبي في مونديال روسيا. (06.07.2018)

فجرت بلجيكا مفاجأة كبيرة في مونديال روسيا عندما فازت بهدفين مقابل هدف في المباراة أمام البرازيل والتحقت بفرنسا في المربع الذهبي، في مباراة سيطر فيه الانضباط البلجيكي على نيمار وزملائه. (06.07.2018)

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لدينيس تشيريشيف (31) مقابل هدف لاندري كراماريتش (39). وخاض المنتخبان شوطين إضافيين، فتقدمت كرواتيا عبر المدافع دوماغوي فيدا (101)، وردت روسيا عبر المدافع ماريو فرنانديز (115).

يشار إلى أن منتخبي روسيا وكرواتيا بلغا الدور ربع النهائي بعد الفوز في ثمن النهائي بركلات الترجيح أيضا: روسيا على إسبانيا 4-3 (بعد التعادل 1-1)، وكرواتيا على الدنمارك 3-2 (بعد التعادل 1-1).

ويلتقي منتخب كرواتيا في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الإنجليزي الذي تغلب على السويد 2 /صفر في وقت سابق اليوم. وتجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منتخبي فرنسا وبلجيكا يوم الثلاثاء المقبل.

وشاركت روسيا في كأس العالم سبع مرات تحت مسمى المنتخب السوفيتي في أعوام و1958 و1962 و1966 و1970 و1982 و1986 و1990 وتشارك للمرة الرابعة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بعد أن تأهلت للبطولة في أعوام 1994 و2002 و2014.

Fußball WM 2018 Russland - Kroatien (Reuters/C. Recine)

قدمت روسيا مباراة قوية وكادت أن تطيح بالمنتخب الكرواتي الذي يعج بالنجوم.

وكانت أبرز نتيجة سابقة للمنتخب السوفيتي في كأس العالم هو حصد المركز الرابع في نسخة 1966. ولكن منذ تفكك الاتحاد السوفيتي لم يسبق وأن تخطى الفريق الروسي دور المجموعات قبل يتخطى كل الحواجز في النسخة الحالية من كأس العالم المقامة على أرضه.

أما منتخب كرواتيا فيشارك في المونديال للمرة الخامسة بعدما شارك في البطولة في أعوام 1998 و2002 و2006 و2014. وتعد أفضل نتيجة سابقة لمنتخب كرواتيا في كأس العالم حين حصد المركز الثالث في نسخة 1998.

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  

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