كرواتيا تضرب موعدا مع فرنسا في نهائي مونديال روسيا

تأهلت كرواتيا للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بعدما فازت على انكلترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي مونديال روسيا 2018 مساء اليوم الأربعاء (11 تموز/ يوليو). واستطاع الفريق الكرواتي قلب تأخره إلى فوز ومتابعة مغامرته في المونديال.
وبهذا الفوز ضرب المنتخب الكرواتي موعدا في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد القادم مع نظيره الفرنسي، الذي اجتاز عقبة بلجيكا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى أمس الثلاثاء، وذلك على ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة الروسية موسكو، الذي استضاف لقاء اليوم. في المقابل، تلتقي انكلترا مع بلجيكا يوم السبت القادم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ونجح المنتخب الكرواتي في قلب تأخره بهدف مبكر أحرزه كيران تريبيير في الدقيقة الخامسة، بعدما أدرك لاعبه إيفان بيريسيتش التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يتكفل النجم المخضرم ماريو مانتسوكيتش، بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 109، بعدما اضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي.
احتفال الكرواتيين بتأهل فريقهم لنهائي مونديال روسيا
وكان المنتخب الكرواتي، الذي سجل ظهوره الثاني في المربع الذهبي للمونديال والأول منذ 20 عاما، الطرف الأفضل في المباراة، حيث أظهر قدرته البدنية على تحمل لعب ثالث وقت إضافي له في النسخة الحالية للبطولة، على عكس المنتخب الانكليزي الذي بدا منهكا في الشوطين الثالث والرابع، ليحسم الكروات الأمور لمصلحتهم في النهاية.
بهذه النتيجة، حرم منتخب كرواتيا نظيره الانكليزي، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما، من تحقيق حلمه في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ تتويجه بلقبه الوحيد عندما استضاف المونديال على ملاعبه عام .1966
ع.ج/ ع.خ (أ ف ب، د ب أ)
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