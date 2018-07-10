 كرواتيا تضرب موعدا مع فرنسا في نهائي مونديال روسيا | عالم الرياضة | DW | 11.07.2018

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عالم الرياضة

كرواتيا تضرب موعدا مع فرنسا في نهائي مونديال روسيا

واصل منتخب كرواتيا صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير على منتخب انكلترا في الدور قبل النهائي للمسابقة.

WM 2018 - Kroatien - England (imago/Agencia EFE/L. Deirax)

ماريو مانتسوكيتش صاحب الهدف الثاني في مرمى انكلترا

تأهلت كرواتيا للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بعدما فازت على انكلترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي مونديال روسيا 2018 مساء اليوم الأربعاء (11 تموز/ يوليو). واستطاع الفريق الكرواتي قلب تأخره إلى فوز ومتابعة مغامرته في المونديال.

مختارات

بعد معاناة شديدة مع أصحاب الأرض، تأهل المنتخب الكرواتي إلى المربع الذهبي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما. كرواتيا أقصت روسيا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل. (07.07.2018)

جاءت نتائج مباريات كأس العالم بروسيا غريبة في كثير منها، فقد خرجت أكبر الأمم الكروية مبكرا من البطولة، وفشلت المنتخبات الإفريقية بشكل غريب. مدرب ألمانيا السابق بيرتي فوغتس يوضح أبرز المفاجآت وأهم اللاعبين في روسيا 2018. (11.07.2018)

وبهذا الفوز ضرب المنتخب الكرواتي موعدا في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد القادم مع نظيره الفرنسي، الذي اجتاز عقبة بلجيكا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى أمس الثلاثاء، وذلك على ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة الروسية موسكو، الذي استضاف لقاء اليوم. في المقابل، تلتقي انكلترا مع بلجيكا يوم السبت القادم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح المنتخب الكرواتي في قلب تأخره بهدف مبكر أحرزه كيران تريبيير في الدقيقة الخامسة، بعدما أدرك لاعبه إيفان بيريسيتش التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يتكفل النجم المخضرم ماريو مانتسوكيتش، بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 109، بعدما اضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي.

احتفال الكرواتيين بتأهل فريقهم لنهائي مونديال روسيا

احتفال الكرواتيين بتأهل فريقهم لنهائي مونديال روسيا

وكان المنتخب الكرواتي، الذي سجل ظهوره الثاني في المربع الذهبي للمونديال والأول منذ 20 عاما، الطرف الأفضل في المباراة، حيث أظهر قدرته البدنية على تحمل لعب ثالث وقت إضافي له في النسخة الحالية للبطولة، على عكس المنتخب الانكليزي الذي بدا منهكا في الشوطين الثالث والرابع، ليحسم الكروات الأمور لمصلحتهم في النهاية.

بهذه النتيجة، حرم منتخب كرواتيا نظيره الانكليزي، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما، من تحقيق حلمه في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ تتويجه بلقبه الوحيد عندما استضاف المونديال على ملاعبه عام .1966

ع.ج/ ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

  • Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Fans (Reuters/C. Barria)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    اعتراف شفوي كرواتي

    هذه المرأة لا تدع مجالاً للشك والتخمين بشأن الفريق الذي تشجعه في كأس العالم. إنها تحمل قلبها الكرواتي على شفتيها.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/F. Hoermann)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    أوبليكس يشجع بلجيكا

    المشجعون من الجزء البلجيكي من "بلاد الغال" فرحون بالأداء التاريخي الذي يقدمه نجوم فريقهم في كأس العالم بروسيا. هذا المشجع، يرتدي زي شخصية البدين "أوبليكس" في سلسلة الكارتون الشهيرة أستريكس وأوبليكس.

  • Russland WM 2018 l Serbien vs Schweiz - Fan (picture alliance/dpa)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع موسيقي لسويسرا

    هذا المشجع ترك "قرن الألب" الشهير في وطنه واستعاض عنه بآلة أخرى في روسيا من أجل دب الحماس في نفوس لاعبي منتخب بلده، سويسرا.

  • Russland WM 2018 l Iran vs Portugal - Fans (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نساء من أجل إيران

    في وطنهم لا يُسمح لهم بدخول ملاعب كرة القدم، لذلك فإن المتعة كبيرة بالنسبة للمشجعات من إيران خلال حضور نهائيات كأس العالم في روسيا. وربما يلفت ذلك إليهم أنظار النظام في إيران.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Japan vs Polen | Fans (Reuters/J. Silva)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    لسان ياباني طويل

    اليابانيون شعب مهذب جدا في العادة، لكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، فلا ضير أن يخرجوا ألسنتهم وخصوصا عندما يلعب فريقهم بشكل جيد مثلما فعل في روسيا.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/Firo)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الألوان الفرنسية الثلاثة

    الأحمر، الأبيض، الأزرق، ولا ألوان غيرها! يضع المشجعون الفرنسيون ألوانهم الوطنية في شعرهم وعلى وجوههم كما يرتدون قمصان منتخبهم وعلم بلادهم.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/T. Bernardes)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع البرازيل من المهد

    في سن مبكرة تقوم هذه الطفلة البرازيلية بتشجيع منتخب بلدها. ويبدو أن الحماس لـمنتخب "السيليساو" قد وصل إليها عن طريق لبن الأم.

  • Russland WM 2018 l Nigeria vs Island - Fan (Reuters/S. Perez)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    غزاة مسالمون من أيسلندا

    من الناحية الكروية لم تسر الأمور هذه المرة بشكل جيد بالنسبة لمحاربي "الفايكنج" القادمين من أيسلندا، مقارنة مع ما حققوه في بطولة أمم أوروبا عام 2016. لكن جماهيرهم تغزو روسيا أيضًا بطريقة سلمية مثيرة للحماس.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/P. Arvidson)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    انتقام المونتيزوما للمكسيك

    تستخدم عبارة "انتقام المونتيزوما" كناية عن الإصابة بالإسهال خصوصا في بلاد أمريكا الجنوبية. والانتقام يناسب ما فعله فريق المكسيك بالفوز على ألمانيا 1- صفر، ردا على خسارته العام الماضي أمام المانشافت في كأس القارات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Senegal vs Kolumbien | Fans (Reuters/M. Rossi)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الأسد السنغالي انطلق

    جميع الفرق الإفريقية خرجت من مرحلة المجموعات بمونديال روسيا. ولو كانت نجحت في البقاء فيها لواصلت جماهيرها - مثل هذا "الأسد" من السنغال- لمنح البطولة نكهة جماهيرية رائعة.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/E. Kremser)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    النظارات الأرجنتينية

    حتى وإن كانت العمامة ليست غطاء الرأس التقليدي في وطنه، يدرك الجميع أن هذا الرجل يرى كل شيء من خلال النظارات الأرجنتينية.

  • Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten - Fan (Reuters/D. Sagou)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    فرعون حزين على مصر

    ثلاث مباريات، ثلاث هزائم لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم، لذلك فلا عجب أن يعكس وجه هذا المشجع ما يراه يحدث لفريق بلده على أرض الملعب.

  • Russland WM 2018 Kolumbien gegen Japan (Reuters/D. Sagolj)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نمر كولومبي

    في الواقع النمور توجد في كولومبيا في حدائق الحيوان فقط. لكن هذا المشجع فضل أن يحمس لاعبي منتخب بلده واضعا قناع نمر على رأسه بدلا من حبات البن، فنجوم كولومبيا يحملون لقب الـ"كافيتيروس"، ومعناه زارعو القهوة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الشمس تسطع على أوروغواي

    رغم الشمس الساطعة فوق رأس هذه المشجعة إلا أنها تكاد لا تصدق أن فريق بلدها (أروغواي) حالفه الحظ فأصبح بين الثمانية الأوائل في مونديال روسيا. لكنه خرج بعد ذلك أمام فرنسا.

  • Fußball WM 2018 Belgien vs Japan (Imago/Belga/B. Fahy)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    روح رياضية بلجيكية

    بإمكان كرة القدم أن تربط بين الشعوب. وقد ثبت ذلك من قبل هذين المشجعين البلجيكيين. فقد برهنا على الروح الرياضية بأن رسم كل منهما على وجهه علم بلده (بلجيكا) بجانب علم البلد المنافس في ثمن النهائي، اليابان. اعداد شتيفان نستلر/ ص.ش


مختارات

تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

شهد مونديال روسيا سباقا بين الجماهير في التقاليع والأزياء المعبرة التي آملوا من خلالها تحفيز فرقهم، فكان هناك الفراعنة والفايكينغ والأسد السنغالي وغيرهم. جولة مصورة مع الجماهير في كأس العالم بروسيا 2018. (06.07.2018)  

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