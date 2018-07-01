كرواتيا تتأهل إلى ربع النهائي على حساب الدنمارك

واصل المنتخب الكرواتي مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2018) في دور الستة عشر للمونديال.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وكانت الدنمارك البادئة بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى، وتحديداً بعد 57 ثانية عبر ماتياس يورغنسن، لكن ماريو ماندزوكيتش أدرك التعادل في الدقيقة 4.

وخاض المنتخبان شوطين إضافيين، وحصلت كرواتيا على فرصة ذهبية لحسم المواجهة من ركلة جزاء في الدقيقة 115، لكن الحارس كاسبر شمايشل تألق في وجه لوكا مودريتش وأنقذ بلاده، ليبقى التعادل على حاله ويحتكم الطرفان الى الركلات الترجيحية التي أفضت إلى فوز كرواتيا.

م.أ.م/ ع.غ (د ب أ، أف ب)