 كرواتيا تتأهل إلى ثمن النهائي على حساب الدنمارك | عالم الرياضة | DW | 01.07.2018

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عالم الرياضة

كرواتيا تتأهل إلى ثمن النهائي على حساب الدنمارك

أقصى المنتخب الكرواتي نظيره الدنماركي بعد الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا في نيجني نوفغورود بركلات الترجيح لتتأهل كرواتيا إلى ثمن النهائي.

Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Sieg Jubel (Reuters/D. Staples)

واصل المنتخب الكرواتي مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2018) في دور الستة عشر للمونديال.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وكانت الدنمارك البادئة بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى، وتحديداً بعد 57 ثانية عبر ماتياس يورغنسن، لكن ماريو ماندزوكيتش أدرك التعادل في الدقيقة 4.

وخاض المنتخبان شوطين إضافيين، وحصلت كرواتيا على فرصة ذهبية لحسم المواجهة من ركلة جزاء في الدقيقة 115، لكن الحارس كاسبر شمايشل تألق في وجه لوكا مودريتش وأنقذ بلاده، ليبقى التعادل على حاله ويحتكم الطرفان الى الركلات الترجيحية التي أفضت إلى فوز كرواتيا.

م.أ.م/ ع.غ (د ب أ، أف ب)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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