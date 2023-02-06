 كرنفال كولونيا وراقصة في سن 91 عاما | يوروماكس | DW | 12.02.2023

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يوروماكس

كرنفال كولونيا وراقصة في سن 91 عاما

بيغي فانينشرايبر البالغة من العمر 91 سنة تمارس الرقص في كرنفال كولونيا منذ سبعينيات القرن الماضي. كانت راقصة بالية واليوم تقود فرقة رقص كرنفالية تشارك فيها شخصياً.

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