كرنفال كولونيا وراقصة في سن 91 عاما

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بيغي فانينشرايبر البالغة من العمر 91 سنة تمارس الرقص في كرنفال كولونيا منذ سبعينيات القرن الماضي. كانت راقصة بالية واليوم تقود فرقة رقص كرنفالية تشارك فيها شخصياً.
بعد ثلاث سنوات من قيود كورونا، يعود الاحتفال بكرنفال مدينة "البندقية" الإيطالية إلى سابق عهده. وفي هذه السنة يتوقع أن يتوجه مئات الألوف إلى البندقية للاحتفال بالكرنفال وأزيائه التي تعود للعصور الوسطى والاقنعة التقليدية.
يبدأ الاحتفال في الكرنفال في ألمانيا في 11 نوفمبر من كل عام، ويُنظر له أيضا على أنه الفرصة الأخيرة للاحتفال قبل الأربعين يوما، والتي تعني فترة الصوم الكبير، ما سبب هذا الكرنفال وما علاقة الرومان به؟
لقي رجل أعمال ألماني معروف ورئيس أسبق لمهرجان (كرنفال) كولونيا وبعض أفراد عائلته حتفهم في تحطم طائرتهم الخاصة فوق بحر البلطيق، ما أثار صدمة حزن في ألمانيا.
نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدينة كولونيا الألمانية في تظاهرة شبه كرنفالية من أجل السلام في أوكرانيا. ويرى المنظمون أن مسيرة سلمية ضد غزو أوكرانيا بدلا من الكرنفال يعد رسالة قوية لمن يعنيهم الأمر.
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