كرنفال كولن: هل ما زال شأنا رجاليا؟

لماذا يلعب الرجل دور عذراء في كرنفال كولن؟ ما هي "الماريشن" وما علاقتها بحرب الثلاثين عاما؟ ومنذ متى يُسمح للنساء بالمشاركة في موكب اثنين الورود؟ DW توضح حقائق تاريخية طريفة حول الكرنفال في مدينة كولن.

منذ القدم يجري الاحتفال بالكرنفال في كولن (كولونيا). ولأن الاحتفالات كانت قديما غير منظمة وفوضوية، قرر أشخاص من ذوي النفوذ في كولن في القرن التاسع عشر وضع قواعد تنظيمية لهذه المناسبة التي تزداد انتشارا.

في عام 1823 قامت مجموعة من النخبة المتعلمة في كولن بتأسيس "اللجنة المنظمة للمهرجان"، ووضعوا في النظام الجديد شخصية "بطل الكرنفال" الذي ينبغي أن يظهر "شخصيته النبيلة" في مواجهة "الصخب البائس" في الأزقة والحارات.

وفي عام 1872، أصبح بطل الكرنفال أخيرًا "أمير الكرنفال". وكان برفقته شخصيتان جسدتا جوانب المدينة على مدى قرون: الفلاح الذي يرمز إلى القوة الدفاعية لمدينة كولن، والعذراء رمزا للرومانية كولونيا أغريبينا، مؤسسة كولن، التي تضع يديها الحامية فوق المدينة. وحصل "الثلاثي" على تسمية "النجوم الثلاثة"، وهو الاسم الرسمي لحكام كرنفال كولن بداية من عام 1938. وما كانت تسمى آنذاك باسم "اللجنة المنظمة للمهرجان" أصبح اسمها الآن "لجنة المهرجان"، وتتجمع تحت سقفها حوالي 120 جمعية كرنفالية في كولن.

شأن ذكوري محض

كان كرنفال كولن، الذي أعيد تنظيمه قبل 200 عام، شأنًا ذكوريًا بحتًا. وهكذا فإن جميع الشخصيات التي لعبت دورًا في الكرنفال قام بها رجال. كان الرجال يرتدون زي نساء السوق أو عاملات التنظيف ويلقون خطابات فظة. والعذراء بجانب أمير الكرنفال كانت رجلاً يرتدي ملابس نسائية، وكانت البنات الراقصات من الرجال أيضًا. ويطلق على الواحدة منهن كلمة "Mariechen" (ماريشن) وهي تصغير لاسم "ماريا" بمعنى ماريا الصغيرة. وكلمة "ماريشن" هي كلمة كانت تطلق على البنات اللاتي رافقن و"قدمن الترفيه" لجنود الجيوش خلال حرب الثلاثين عامًا (1618-1648). وفي كرنفال كولن تم تعيين ضابط رقص لمرافقة "الماريشن"، الذي كان في ذلك الوقت لا يزال يرتدي تنورة طويلة. وكان المنظر يبدو مضحكًا أكثر من كونه أنيقًا.

كرنفال كولن - ماريشن تشارك في موكب اثنين الورود عام 1953. كولن في 16/2/1953. صورة من: dpa/picture-alliance

"مكافحة التشبه بالجنس الآخر"

لم يعجب ذلك إطلاقا الاشتراكيين القوميين (النازيين)، الذين كانوا في السلطة منذ عام 1933. رجال بمكياج ويرتدون ملابس نسائية، كان ذلك قريبًا جدًا من المثلية الجنسية، وقد تعرضوا للاضطهاد والعقاب في ظل النظام النازي. لذلك صدرت تعليمات لنوادي وجمعيات الكرنفال باستخدام النساء فقط كراقصات في "مكافحة التشبه بالجنس الآخر".

خضعت جمعيات الكرنفال لضغوط النظام. ففي النهاية كان لعدد من المشاركين في الكرنفال علاقات جيدة مع النازيين ولم يرغبوا في خسارة ودهم. وبداية من عام 1936 لم يُسمح إلا للأزواج المختلطين بأداء الرقص، على الرغم من وجود اعتقاد حينها بأن النساء غير مؤهلات بدنيا لهذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، كان يُخشى في ذلك الوقت أن تكون النكات التي تطلق في الفعاليات فظة جدًا ومهينة لمشاعر النساء ونفسيتهن.

"ثلاثي" كرنفال كولن عام 1907، شأن رجالي محض صورة من: Festkomitee Kölner Karneval

كان هذا اعتقادا خاطئا من قبل الرجال. فقد نجحت النساء في المهمة ولم يتعرضن لأي ضرر نفسي وظل الأمر على هذا النحو حتى بعد نهاية الحقبة النازية. وبغض النظر عما إذا كانت المهمة هي راقصة "مارينشن" أو غيرها من الراقصات، من الآن فصاعدًا، يجب أن يقوم بها عنصر نسائي فقط.

لماذا لا تزال العذراء رجلاً حتى اليوم؟

كان أداء شخصية العذراء في "النجوم الثلاثة" لكرنفال كولن مختلفًا. لقد لعب الرجال دائمًا هذا الدور. ولكن هنا أيضًا، خالف النازيون التقاليد: ففي عامي 1938 و1939، كانت باولا تسابف وإلزه هوريون المرأتين الأوليين والوحيدتين في تاريخ "ثلاثي" كرنفال كولن، اللتين قامتا بدور العذراء.

وفي عام 1940، بسبب حظر الكرنفال خلال الحرب العالمية الثانية، لم يكن هناك سوى "ثلاثي" غير رسمي، وهنا أيضًا مع عذراء أنثى هي إلفريده فيغه. وظهر الثلاثي مرة واحدة فقط سرًا، مع عدد قليل من الحاضرين في الكرنفال، في صالة البولينغ في إحدى الحانات.

وبداية من عام 1949 عاد "موكب اثنين الورود" وكذلك "ثلاثي" كرنفال كولن من جديد. وكان هناك رجل مرة أخرى في دور العذراء: أولاً، لأنه كان مرتبطًا بالتقاليد القديمة، وثانيًا، لأنهم لم يعودوا يريدون أن تكون لهم أي علاقة بالقواعد التي أدخلها النازيون.

كون العذراء في "الثلاثي" يمثلها رجل إلى الأبد هي مسألة ليست حتمية، إذ ينص النظام الأساسي للجنة المهرجان على أن الثلاثي يجب أن يأتي من إحدى جمعياتها. وبين تلك الجمعيات جمعيات كرنفال نسوية خالصة. لذا فهي مسألة وقت فقط ليصبح ثلاثي كولن أكثر أنوثة.

حجج منع مشاركة النساء باثنين الورود

حتى بعد الحرب العالمية الثانية، ظل الكرنفالشأنًا ذكوريًا إلى حد كبير. فحتى سبعينيات القرن العشرين، لم يكن للنساء أي مكان تقريبًا في موكب "اثنين الورد".

وكانت الحجج مثلا: سيكون الموكب طويلاً جدا إذا رافقته النساء، ويمكن أن تتعرض النساء للإصابة بسبب قطع الحلوى المتطايرة مثل البونبون والكرامل وغيرها، كما أن النساء لا يشربن مثل الرجال وأنهن يصبحن أكثر إزعاجًا عندما يكن في حالة سكر مقارنة بالرجال. وأخيراً قيل إن غرف الملابس الخاصة بلجنة المهرجان كانت بها أزياء بمقاسات رجالية فقط.

لذلك لم يُسمح إلا للفتيات الراقصات والموسيقيات من فرق الكرنفال بالمشاركة في موكب "اثنين الورود". ومع ذلك، تم إجراء استثناءات للمشاهير. فمثلا في عام 1950، تزين المهرجان بحضور الممثلة الشهيرة آنذاك ماغدا شنايدر.

ولم يُسمح لمجموعات من النساء بالمشاركة في موكب "اثنين الورود" إلا في عام 1978. وقد تجاهل قائد الموكب في ذلك الوقت احتجاجات التقليديين متسببا في زيادة سريعة لعدد النساء في موكب "اثنين الورود". وبينما كان هناك 400 امرأة في عام 1978، أصبح عددهن بعد أربع سنوات 1700 بالفعل.

أول مشاركة نسائية في موكب اثنين الورود عام 1978 صورة من: Festkomitee Kölner Karneval

"استغراب من غناء النساء بلهجة كولن"

ويهيمن الفنانون الذكور أيضًا على موسيقى الكرنفال حتى يومنا هذا. وأكثر عشر فرق شعبية في كرنفال كولن لا يوجد في أي منها مشاركة نسائية. لكن هناك مغنيات بكرنفال كولن يعملون في هذا المجال منذ عقود، لكن يزعم أنهن لسن بجودة الرجال. وحجج ذلك بعضها غريبة الشأن، مثلما يقال إن أصوات النساء لن تبدو جيدة إذا غنوا بلهجة كولن. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الغناء جيدًا لأن أصوات النساء مرتفعة جدًا.

ومع ذلك، فإن المزيد من الموسيقيات الشابات الواثقات من أنفسهن يظهرن أكثر، لكن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهن، فقوة العادات القديمة تمتد حتى إلى نوادي الكرنفال النسائية، التي نادراً ما تتضمن قوائم حجزها فنانة.

لهذا السبب تكافح بعض الموسيقيات الشابات من أجل ظهور أكبر. وهن يتلقين الدعم في المقام الأول من جمعيات الكرنفال البديلة التي تعمل على جلب كرنفال كولن التقليدي إلى الحاضر وتشكيل مستقبله بطريقة أكثر أنثوية.

أعده للعربية صلاح شرارة

