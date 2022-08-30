كرنفال البندقية.. الأقنعة الملونة تعود من جديد

احتفلت مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية" بمهرجانها السنوي الشهير بأزياء على نمط القرون الوسطى وموسيقى ورقص وعوامة ضخمة لوحيد القرن. بدأت الاحتفالات حيث طاف قارب في شكل وحيد القرن وراقصون عبر القناة الكبرى بوسط المدينة.
وتدفق راقصو المهرجان عبر قنوات المدينة على قوارب وزوارق مزخرفة.
ويعود تاريخ المهرجان في فينيسيا إلى العصور الوسطى، ويشتهر بأزيائه المتقنة وأقنعته. ويتدفق مئات الآلاف من الضيوف إلى المدينة الواقعة في شمال إيطاليا من كل أنحاء العالم، من أجل مشاهدة المهرجانات، التي تستمر حتى 21 شباط/ فبراير الجاري.
محتفلون يطوفون في قوارب المدينة التقليدية عبر قنواتها
عادة ما يتوجه مئات الآلاف من الضيوف إلى المدينة الإيطالية الشمالية للاحتفالات من جميع أنحاء العالم. لذلك أمرت البلدية لفترة الكرنفال بإغلاق أقسام الأرصفة أو تحويل الزوار إذا كانت الأرصفة مكتظة، حسب موقع "ميركور" الألماني.
لأول مرة منذ ثلاث سنوات دون قيود كورونا
وبعد خضوعها لإجراءات مكافحة جائحة كوفيد طوال ثلاث سنوات، فإن مهرجانات هذه السنة هي الأولى من دون أي قيود. وفي السنوات القليلة الماضية، استمر المهرجان لثلاث دورات في ظل ظروف كورونا.
وفي عام 2022، ظلت قاعدة ارتداء الكمامات الطبية سارية على الحفلات الموسيقية والعروض في المسارح والمعارض. وفقًا لذلك، في ذلك الوقت، كانت شهادات التطعيم ضد كورونا أو إثبات الشفاء، والتي اختفت الآن من الحياة اليومية في إيطاليا، لا تزال مطلوبة للدخول إلى المهرجان.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
ريو دي جانيرو-البرازيل
الكثير من العري، والأزياء البراقة، و رقص السامبا هي المكونات الأساسية لما يعتبر أشهر كرنفال في العالم. يحضره نحو 90 ألف متفرج يجلسون على المدرجات لـ6 أمسيات لمشاهدة الاستعراضات بألوانها وإيقاعاتها المبهجة. يلي ذلك مسيرات مدارس السامبا المتنافسة ثم تستمر الاحتفالات في الشوارع، والحانات والمطاعم.
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
البندقية- إيطاليا
يشتهر كرنفال البندقية بالأقنعة الفنية المتقنة، حيث يخفي المحتفلون هوياتهم وراء الأقنعة المزركشة.يعود تاريخ هذا الكرنفال للمرة الاولى إلى عام 1286. ويستقطب ملايين السياح سنوياً.
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
أورورو- بوليفيا
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
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"ماردي غرا" كلمة فرنسية تعني باللغة العربية "الثلاثاء البدين"، ويشير إلى اليوم الذي يسبق الصوم الكبير. احتفالات واستعراضات بأزياء تقليدية فخمة مصحوبة بموسيقى الجاز.
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
بورت أوف سبين- ترينيداد وتوباغو
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
موهاتش- هنغاريا
عادة ما يكون الكرنفال في أوروبا الشرقية فلكلورياً للغاية، كما هو الحال في مدينة موهاتش جنوب هنغاريا. أدرج هذا الكرنفال منذ عام 2009 ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
كرنفال الراين- ألمانيا
تبدأ احتفالات نهاية الكرنفال يوم الخميس والمعروف باسم "فايبرفاستناخت" أي ليلة صيام النساء. وفي هذا اليوم تقطع النساء ربطات العنق للرجال وتسمح بالقبلات. وتشهد المدن في غرب ألمانيا احتفالات واستعراضات في الشوارع تبلغ ذروتها في ما يسمى "اثنين الورود".
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أزياء تنكرية وأقنعة ملونة.. في كرنفالات حول العالم
بونوا- ساحل العاج
كرنفال في أفريقيا؟ يسافر عشرات الآلاف سنوياً في شهر نيسان/ أبريل إلى بلدة بونوا الصغيرة في جنوب ساحل العاج للاحتفال ب "كرنفال القناع". ويشارك في هذا الكرنفال المثليين جنسياً أيضاً على الرغم من أن المثلية الجنسية ما تزال من المحرمات هناك. كريستين شميدت/ ريم ضوا