كرنفال البندقية.. الأقنعة الملونة تعود من جديد

احتفلت مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية" بمهرجانها السنوي الشهير بأزياء على نمط القرون الوسطى وموسيقى ورقص وعوامة ضخمة لوحيد القرن. بدأت الاحتفالات حيث طاف قارب في شكل وحيد القرن وراقصون عبر القناة الكبرى بوسط المدينة.

وتدفق راقصو المهرجان عبر قنوات المدينة على قوارب وزوارق مزخرفة.

ويعود تاريخ المهرجان في فينيسيا إلى العصور الوسطى، ويشتهر بأزيائه المتقنة وأقنعته. ويتدفق مئات الآلاف من الضيوف إلى المدينة الواقعة في شمال إيطاليا من كل أنحاء العالم، من أجل مشاهدة المهرجانات، التي تستمر حتى 21 شباط/ فبراير الجاري.

محتفلون يطوفون في قوارب المدينة التقليدية عبر قنواتها

عادة ما يتوجه مئات الآلاف من الضيوف إلى المدينة الإيطالية الشمالية للاحتفالات من جميع أنحاء العالم. لذلك أمرت البلدية لفترة الكرنفال بإغلاق أقسام الأرصفة أو تحويل الزوار إذا كانت الأرصفة مكتظة، حسب موقع "ميركور" الألماني.

لأول مرة منذ ثلاث سنوات دون قيود كورونا

وبعد خضوعها لإجراءات مكافحة جائحة كوفيد طوال ثلاث سنوات، فإن مهرجانات هذه السنة هي الأولى من دون أي قيود. وفي السنوات القليلة الماضية، استمر المهرجان لثلاث دورات في ظل ظروف كورونا.

وفي عام 2022، ظلت قاعدة ارتداء الكمامات الطبية سارية على الحفلات الموسيقية والعروض في المسارح والمعارض. وفقًا لذلك، في ذلك الوقت، كانت شهادات التطعيم ضد كورونا أو إثبات الشفاء، والتي اختفت الآن من الحياة اليومية في إيطاليا، لا تزال مطلوبة للدخول إلى المهرجان.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)