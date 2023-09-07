 كركوك .. صراع النفوذ والنفط؟ | DW عربية | رؤية أخرى للأحداث في ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.09.2023

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كركوك .. صراع النفوذ والنفط؟

كركوك ، هي العراق بصورته المتعددة طائفيا ، دينيا وعرقيا ، يخرج من أرضها النفط، ويعاني أهلها من سوء الخدمات. لماذا ظهرت الاضطرابات في المدينة وما جذورها؟

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ضيوف الحوار:

الصحفي مكي ريفند
الباحثة في العلوم السياسية نوال الموسوي
 

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كركوك .. صراع النفوذ والنفط؟ 07.09.2023

كركوك ، هي العراق بصورته المتعددة طائفيا ، دينيا وعرقيا ، يخرج من أرضها النفط، ويعاني أهلها من سوء الخدمات. لماذا ظهرت الاضطرابات في المدينة وما جذورها؟