كردستان العراق ينتخب برلمانه بعد عام من الاستفتاء

تأتي الانتخابات التشريعية في كردستان العراق اليوم الأحد (30 سبتمبر/أيلول 2018) عشية الاستحقاق الكبير للأكراد في بغداد حيث ينتخب البرلمان الاتحادي الاثنين (1 أكتوبر 2018) رئيسا للجمهورية.
ودعي للمشاركة في هذه الانتخابات نحو ثلاثة ملايين ناخب لاختيار 111 نائبا في برلمان إقليم كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية خلال 72 ساعة، بحسب تأكيد المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم.
وحظي إقليم كردستان بصلاحيات سياسية واسعة بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003، كما تمكن من السيطرة على أراض وموارد نفط في خضم الفوضى التي خلفها اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شمال البلاد في العام 2014.
لكن كل تلك الأراضي استعادتها القوات الاتحادية العراقية خلال أيام الخريف الماضي ردا على إجراء الإقليم استفتاء خلافا لرغبة بغداد والمجتمع الدولي، رغم التصويت بغالبية ساحقة (93%) بـ "نعم". وأكثر من ذلك فقد سيطرت بغداد على الحقول النفطية لكركوك قاضية على كل أمل بدولة مستقلة.
وكانت حقول كردستان النفطية تنتج 600 ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها يوميا عبر ميناء جيهان التركي، ومع خسارة كركوك، خسر الأكراد نصف إنتاج الذهب الأسود. وطالما كان إقليم كردستان العراق مقصدا للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
ومع انهيار حلم الدولة لم يبق أمام الإقليم إلا إعادة التفاوض على جزء من الموازنة الاتحادية، لإنقاذ ما أمكن في اقتصاد قائم على عائدات النفط، وحيث تثقل مؤسساته المحسوبيات التي تمارسها الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة في كردستان منذ سقوط نظام صدام حسين.
وفي هذا الإطار أعرب هاوراز سالار (26 عاما) من أربيل عن أمله في "انتخاب برلمان يعالج مشاكل الإقليم بعد الاستفتاء والحرب على داعش". لكن الخبراء يرون أن الأمر سيتطلب الكثير لسد العجز في كردستان الذي يكافح لتنويع مصادر اقتصاده.
وعلى المقلب السياسي فإن الوضع القائم الذي حافظ على التوازن بين القطبين السياسيين في السياسة الكردية، انكسر مؤخرا مع انتهاء ولاية بارزاني في رئاسة الإقليم. ولم يخلف الزعيم التاريخي أحد وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة المحلية وبرلمان الإقليم.
وكان هناك اتفاق ضمني أو عرف بين الحزبين: يحتفظ الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة الإقليم، فيما يقدم الاتحاد الوطني الكردستاني وحده مرشحا لرئاسة العراق. لكن اليوم يقدم كل من الحزبين مرشحا للرئاسة. لذا، فقد تكون انتخابات برلمان الإقليم معيارا لما ستؤول إليه النتائج في بغداد الاثنين. ويُعتبر كردستان العراق بحسب النظام الداخلي لبرلمانه دائرة انتخابية واحدة.
ويسيطر حاليا على البرلمان والحكومة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (38 مقعدا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) الذي يشغل 18 مقعدا. وتعتبر حركة التغيير التي لديها 24 مقعدا من قوى المعارضة إلى جانب الاتحاد الإسلامي (10 مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).
ولا يتوقع مراقبون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة "الجيل الجديد" التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب الاتحادي في بغداد.
م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
29 أكتوبر/تشرين الأول: بعد النتائج السلبية غير المتوقعة لقرار الاستفتاء بشأن الانفصال وخسارة الإقليم لمناطق واسعة سيطر عليها في عام 2014 لصالح الحكومة المركزية وفقدان الإقليم السيطرة على المعابر الحدودية، خصوصا مع تركيا، ارتفعت أصوات تطالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالاستقالة. في مساء التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول أعلن البارزاني رسميا التنحي ورفض تمديد ولايته مجددا.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
29 أكتوبر/تشرين الأول: إثر إعلان البارزاني عن تنحيه عن رئاسة الإقليم، اقتحم عدد من أنصار حزبه الديمقراطي الكردستاني برلمان الإقليم في اربيل الذي صادق على قرار الاستقالة في جلسة مغلقة مطالبين بالعدول عن القرار. كما تعرضت مقار حزبين كرديين معارضين للبارزاني إلى اعتداءات من قبل أنصاره.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
24 أكتوبر/ تشرين الأول: عرضت حكومة إقليم كردستان العراق، تجميد نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم ووقف إطلاق النار الفوري والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. وأوضح البيان الكردي أن "الوضع والخطر الذي يتعرض له كردستان والعراق، يفرض على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية، وعدم دفع الأمور إلى حالة القتال بين القوات العراقية و"البيشمركة".
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
27 أكتوبر/تشرين الأول: توصل الجانبان الكردي وممثل عن الجيش العراقي إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة نينوى والمناطق الأخرى تمهيدا لإعادة نشر قوات الجانبين والمباشرة في مفاوضات لحل الأزمة. وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الكردية.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
20 أكتوبر/ تشرين الأول: سيطرت القوات العراقية على جسر ألتون كوبري بمحافظة كركوك شمالي البلاد، بين المدينة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. كما سيطرت القوات الاتحادية العراقية على ناحية "وانة" قرب سد الموصل. وتمثّل بلدة التون كوبري الحدود الإدارية بين كركوك وأربيل، وتتبع إداريا محافظة كركوك.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
16 تشرين الأول / أكتوبر: القوات العراقية تسيطر على مناطق واسعة من كركوك بدون مواجهات، فيما أعلنت "البيشمركة" تراجعها من مواقع جنوبي كركوك. ودعت العمليات المشتركة موظفي الدولة بكركوك للالتحاق بدوائرهم مؤكدة توفير الحماية لهم. كما قامت القوات العراقية ببسط سيطرتها على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك كما فرضت سيطرتها على قاعدة K1 العسكرية في كركوك.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
15 أكتوبر/ تشرين الأول: رفض قادة أكراد العراق مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع. ورفض المشاركون في الاجتماع ما وصفوه "بالتهديدات العسكرية" من القوات العراقية لمقاتلي البيشمركة، وتعهدوا بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في حال وقوع أي هجوم.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
7 أكتوبر/ تشرين الأول: أعلن العراق أنه طلب رسميا من تركيا وإيران وقف جميع تعاملاتهما مع سلطات إقليم كردستان العراق ومنها المتعلقة بالنفط وحصرها بالحكومة المركزية في بغداد. كما تم ايقاف التعاملات التجارية الدولية المتبادلة.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
29 سبتمبر/ أيلول بغداد تفرض حظراً على الرحلات الدولية من المنطقة الكردية العراقية. وتوقف حركة الطيران الدولي من كردستان العراق، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظراً رداً على تصويت الإقليم على الاستقلال. وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريباً رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
29 سبتمبر/أيلول: توقفت حركة المسافرين من وإلى اربيل في الرحلات الدولية تماما بعد إعلان بغداد فرض حظر الطيران على المطار. ويعد مطار اربيل شريانا حيويا للحياة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم كردستان العراق.
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
27 سبتمبر/ أيلول: أيد أكثر من 92 في المئة من الأكراد المشاركين في الاستفتاء الانفصال عن العراق. وأعلنت اللجنة العليا للاستفتاء أن نسبة الإقبال على المشاركة بلغت 72.6 في المئة. وجاء هذا الإعلان على الرغم من طلب العبادي إلغاء نتائج الاستفتاء في اللحظة الأخيرة. وحث العبادي القيادة الكردية على الدخول في حوار قائلا "يجب أن يُلغى هذا الاستفتاء ونبدأ في حوار في إطار الدستور".
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في صور..أحداث كردستان العراق بعد الاستفتاء على الاستقلال
26 سبتمبر/ أيلول: جدد العبادي رفضه لاستفتاء كردستان العراق، وأمهل حكومة الإقليم 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات إلى بغداد لتفادي حظر جوي دولي، وهو ما رفضه الأكراد. وأضاف العبادي : "أن الاستفتاء غير دستوري وأن الحكومة الاتحادية لن تقبل بنتائجه". وقال إن هناك "سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للرد على منظمي الاستفتاء دون أن تستهدف المواطنين الأكراد." د .ب .أ / س.م