كردستان العراق ينتخب برلمانه بعد عام من الاستفتاء

تأتي الانتخابات التشريعية في كردستان العراق اليوم الأحد (30 سبتمبر/أيلول 2018) عشية الاستحقاق الكبير للأكراد في بغداد حيث ينتخب البرلمان الاتحادي الاثنين (1 أكتوبر 2018) رئيسا للجمهورية.

ودعي للمشاركة في هذه الانتخابات نحو ثلاثة ملايين ناخب لاختيار 111 نائبا في برلمان إقليم كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية خلال 72 ساعة، بحسب تأكيد المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم.

وحظي إقليم كردستان بصلاحيات سياسية واسعة بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003، كما تمكن من السيطرة على أراض وموارد نفط في خضم الفوضى التي خلفها اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شمال البلاد في العام 2014.

لكن كل تلك الأراضي استعادتها القوات الاتحادية العراقية خلال أيام الخريف الماضي ردا على إجراء الإقليم استفتاء خلافا لرغبة بغداد والمجتمع الدولي، رغم التصويت بغالبية ساحقة (93%) بـ "نعم". وأكثر من ذلك فقد سيطرت بغداد على الحقول النفطية لكركوك قاضية على كل أمل بدولة مستقلة.

وكانت حقول كردستان النفطية تنتج 600 ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها يوميا عبر ميناء جيهان التركي، ومع خسارة كركوك، خسر الأكراد نصف إنتاج الذهب الأسود. وطالما كان إقليم كردستان العراق مقصدا للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

ومع انهيار حلم الدولة لم يبق أمام الإقليم إلا إعادة التفاوض على جزء من الموازنة الاتحادية، لإنقاذ ما أمكن في اقتصاد قائم على عائدات النفط، وحيث تثقل مؤسساته المحسوبيات التي تمارسها الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة في كردستان منذ سقوط نظام صدام حسين.

وفي هذا الإطار أعرب هاوراز سالار (26 عاما) من أربيل عن أمله في "انتخاب برلمان يعالج مشاكل الإقليم بعد الاستفتاء والحرب على داعش". لكن الخبراء يرون أن الأمر سيتطلب الكثير لسد العجز في كردستان الذي يكافح لتنويع مصادر اقتصاده.

وعلى المقلب السياسي فإن الوضع القائم الذي حافظ على التوازن بين القطبين السياسيين في السياسة الكردية، انكسر مؤخرا مع انتهاء ولاية بارزاني في رئاسة الإقليم. ولم يخلف الزعيم التاريخي أحد وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة المحلية وبرلمان الإقليم.

وكان هناك اتفاق ضمني أو عرف بين الحزبين: يحتفظ الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة الإقليم، فيما يقدم الاتحاد الوطني الكردستاني وحده مرشحا لرئاسة العراق. لكن اليوم يقدم كل من الحزبين مرشحا للرئاسة. لذا، فقد تكون انتخابات برلمان الإقليم معيارا لما ستؤول إليه النتائج في بغداد الاثنين. ويُعتبر كردستان العراق بحسب النظام الداخلي لبرلمانه دائرة انتخابية واحدة.

ويسيطر حاليا على البرلمان والحكومة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (38 مقعدا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) الذي يشغل 18 مقعدا. وتعتبر حركة التغيير التي لديها 24 مقعدا من قوى المعارضة إلى جانب الاتحاد الإسلامي (10 مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).

ولا يتوقع مراقبون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة "الجيل الجديد" التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب الاتحادي في بغداد.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)