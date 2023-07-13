 كرة القدم النسائية - تعزيز قدرات الفتيات لمواجهة التحديات | عن كثب | DW | 17.08.2023

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عن كثب

كرة القدم النسائية - تعزيز قدرات الفتيات لمواجهة التحديات

تُعتبر ممارسة الفتيات لكرة القدم في بعض الأديان والثقافات أمراً مرفوضا. لكن كرة القدم قد تساعد الفتيات في التغلب على مشاعر الخوف والقلق. هذا ما يُظهره مشروع Scoring Girls أو "الهدافات" الذي تشرف عليه المدربة توبا تيكال في كل من ألمانيا والعراق.

توبا تيكال من مواليد هانوفر، وهي ابنة عائلة مهاجرة من أصل كردي يزيدي نجحت في التغلب على كل المعوقات وحققت حلمها بأن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة في البوندسليغا. بعد مسيرتها الرياضية الناجحة تسعى توبا إلى تعزيز مشاعر الثقة بالنفس لدى الفتيات والشابات من خلال كرة القدم ومشروع Scoring Girls. فالرياضة وروح الفريق لهما مفعول شبه علاجي وداعم للعديد من اللاعبات الشابات اللواتي تواجهن التمييز العنصري في حياتهن اليومية، أو تطاردهن ذكريات التهجير واللجوء. الشقيقتان ميساء وميسون اضطرتا رفقة العائلة لمغادرة العراق هربا من إرهاب تنظيم داعش. وفي ألمانيا تستعيدان الشعور بالحرية من خلال مشاركتهما في مشروعScoring Girls . في بعض الأحيان يحظر الآباء على بناتهم مزاولة الرياضة خوفاً من الانسلاخ الثقافي أو التعرض للتمييز. على الرغم من ذلك، يُلاحظ أن عدد الفتيات الراغبات في ممارسة كرة القدم في تزايد. مشروع Scoring Girls توجه أيضاً إلى العراق لتقديم الدعم للفتيات. ففي إقليم كردستان، أُطلقت مشاريع مشابهة، في مخيمات اللاجئين وفي المدينة، بهدف تمكين المزيد من الفتيات من خلال ممارسة كرة القدم.

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