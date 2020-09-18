كرة القدم الأوروبية ـ مسرح جديد لصراعات أمراء الخليج

بداية تهافت الرساميل الخليجية على الكرة الأوروبية

شره المال الخليجي ـ عوالم الإشهار والتسويق التجاري

القرصنة وحقوق الإنسان ـ هزيمة السعودية أمام نيوكاسل

أمير قطر ـ البطل الحقيقي لنهاية دوري أبطال أوروبا؟

بداية تهافت الرساميل الخليجية على الكرة الأوروبية

بدأت قصة دخول الرساميل العربية لسوق كرة القدم الأوروبية قبل أكثر من عقد على الأقل، خصوصا مع أوج الطفرة النفطية والوفرة النقدية الهائلة التي غمرت الصناديق النقدية لدول الخليج العربية. وحينها بدأ أثرياء الخليج وأمراؤها في التهافت للاستحواذ على كبريات الأندية الأوروبية. ففي عام 2008 اشترى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بحوالي 210 مليون جنيه استرليني، تبعتها فيما بعد مجموعة من الصفقات، منها نادي مالاغا الإسباني الذي اشتراه الشيخ القطري عبد الله بن ناصر الأحمد آل خليفة. ثم نادي خيتافي الإسباني واشترته مجموعة "رويال دبي" الإماراتية. دون نسيان نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي استحوذت عليه "مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية" في صفقة مثيرة عام 2011. وهناك أيضا نادي شيفيلد الإنجليزي الذي اشترى نصف أسهمه الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، إضافة إلى مستثمرين عرب آخرين من الأردن ومصر اشتروا أسهم نوادٍ أوروبية عريقة في ألمانيا وبلجيكا وغيرها.

دخول المال الخليجي غير وجه العديد من الأندية الأوروبية. فقد ضخ الشيخ منصور بن زايد ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في نادي مانشستر بعد شرائه له مباشرة، وجعل منه آنذاك أغنى الأندية الإنجليزية على الإطلاق. وتم استثمار تلك الأموال في تجهيز البنية التحتية للنادي وعقد مجموعة صفقات جلبت أبرز نجوم كرة القدم العالمية حينها، من بينها صفقة النجم البرازيلي روبينهو (32.5 مليون جنيه إسترليني). أما القطريون فصرفوا ما لا يقل عن 364 مليون يورو على فريق العاصمة الفرنسية خلال السنوات الموالية لشرائهم للنادي. وجلبوا أسماء وازنة في كرة القدم العالمية.

الكل يتذكر صفقات خيالية أغرت نجوما من وزن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (65 مليون يورو)، ولا ننسى أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية حين دفع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي (222 مليون يورو) مقابل خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عام 2017. وبهذا الصدد كتب موقع "ريفيرسبورت" التابع لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية (السادس من فبراير/ شباط 2016) أن الخليجيين يضخون ما لا يقل عن 400 مليون يورو سنويا في الأندية الأوروبية.

وإذا كان نموذج مانشستر سيتي يُقدم كنموذج لنجاح الاستثمار الخليجي، فإن الأمر لا ينسحب على باقي الأندية. وبهذا الصدد قال كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني عام 2017 عن استثمارات قطر في باريس سان جرمان "المال لا يسجل الأهداف". وغداة فوز البافاري ببطولة أوروبا هذا العام كتبت صحيفة "هامبورغر آبندبلات" (22 أغسطس / آب 2020): "على الرغم من الاستثمارات الكبيرة، لم تنجح معظم الأندية التي تسيطر عليها دول الخليج حتى الآن، وبات الشيوخ يتعرضون لضغوط كبيرة" بشأن جدوى تلك الاستثمارات.

شره المال الخليجي ـ عوالم الإشهار والتسويق التجاري

نهم الرساميل الخليجية لم يقتصر على شراء الأندية الأوروبية وإنما توسع ليشمل عالم الإشهار والتسويق التجاري. وكان قطاع الطيران في دول الخليج أول من اقتحم هذا السوق، وهكذا أصبحت أقمصة كبريات الأندية الأوروبية تحمل العلامات التجارية لعدد من شركات الطيران الخليجية. شركة "طيران الإمارات" التابعة لإمارة دبي كانت سباقة في سوق كرة القدم الأوروبية، حيث وقعت عقد رعاية عام 2001 مع نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدها بسنوات أبرمت عقدا ضخما (150 مليون دولار) مع نادي أرسنال، حيث نصت بنود الاتفاق على إطلاق اسم الإمارات على ملعب النادي وطبعه على أقمصة اللاعبين. كما أبرمت الشركة عقودا مماثلة مع أندية أوروبية عريقة منها باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وميلانو الإيطالي وهامبورغ الألماني. وينسحب الأمر نفسه على شركة "طيران الاتحاد" المدعومة من أبو ظبي التي حمل علامتها التجارية لاعبو مانشستر سيتي، فيما استثمرت شركة "قطر للطيران" في نادي برشلونة الإسباني.

وبهذا الصدد أوضح سيمون تشادويك، أستاذ الاقتصاد الرياضي بجامعة سالفورد في مانشستر لموقع "ريفيرسبورت" الألماني: "إنها طريقة لتقديم بلد ما لنفسه أمام العالم والرسالة هي: نحن هنا وندعم الرياضة (..) وبالطبع فإن الخطوط الجوية القطرية ونادي برشلونة يسعيان لنقل صورة إيجابية بمعنى: أفضل ناد في العالم قد يجعل الناس يعتقدون أن الخطوط الجوية القطرية هي أفضل شركة طيران في العالم".

وسعت السعودية بدورها في الفترة الأخيرة لتعزيز استثماراتها في قطاع الرياضة داخل وخارج المملكة، في سياق "رؤية 2030" التي بلورها ولي العهد محمد بن سلمان بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية.

مشاهدة الفيديو 01:34 شارك دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2hfGK دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير

القرصنة وحقوق الإنسان ـ هزيمة السعودية أمام نيوكاسل

تابع المراقبون من عالمي السياسية والرياضة في أوروبا كما في الخليج فصول معركة تجارية وإعلامية، فشل على إثرها مشروع صفقة سعودية لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، قيل إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقف شخصيا وراءها. الصفقة فشلت بعدما رفضت رابطة كرة القدم الإنجليزية رسميا عرضا تقدم به صندوق الاستثمارات السعودي. وكانت مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة، شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في تموز/ يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) للاستحواذ على نيوكاسل. وأظهرت هذه الصفقة كيف أصبحت أزمات السياسة في الخليج تُنقل إلى عالم الكرة الأوروبية. فبعد عملية مطوّلة ومضنية، امتدت لأشهر، أُجهضت الصفقة بعد انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

فعلى المستوى الحقوقي شنت منظمات حقوق الإنسان حملة واسعة منتقدة سجل السعودية في هذا الشأن خصوصا بعد الجريمة البشعة التي تعرض لها الصحافي والمعارض جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول. المشروع السعودي واجه معركة أخرى ذات طابع تجاري هذه المرة وتتعلق باتهامات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز (البرمييرليغ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتهم الرياض بالوقوف خلف قرصنة بث القنوات التابعة لها.

يذكر أن نيوكاسل يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، وكان يسعى فعلا كما العديد من مشجعيه إلى نجاح الصفقة وتكرار إنجاز مانشستر سيتي الذي حقق أربعة ألقاب في البرميرليغ منذ انتقال ملكيته إلى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من "خطر أن تصبح (البطولة الإنجليزية) ضحية" في حال صرفت النظر عن حقوق الانسان. وقال فيليكس جايكنز، المسؤول في مكتب المنظمة في بريطانيا لفرانس بريس (30 يوليو/ تموز 2020) "إذا تمكن الأمير (محمد بن سلمان)، بموجب سلطته على صندوق الاستثمارات العامة، من الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، فإننا نتساءل كيف يمكن لذلك أن يكون إيجابيا لسمعة الدوري الممتاز". كما بعثت شبكة "بي إن سبورتس " برسالة الى أندية الدوري تحضها فيها على رفض الصفقة، محذرة من أن "مستقبل النموذج الاقتصادي لكرة القدم على المحك" في حال نجحت الصفقة.

أمير قطر ـ البطل الحقيقي لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأخير بين فريقي بايرن وسان جرمان، لم يكن مثيرا على المستوى الرياضي فحسب، وإنما سلط الضوء أيضا على توغل المال الخليجي في الدوريات الأوروبية، بعدما ظهر أن أمير قطر كان الفائز الحقيقي بالدوري حسب تعليقات معظم الصحف الألمانية. فالنادي الباريسي تعود ملكيته لقطر برئاسة ناصر الخليفي، فيما ترعى شركة الطيران القطرية النادي البافاري. ومنذ عام 2011 والقطريون ينفقون المال بسخاء على النادي الباريسي. أما بايرن ميونيخ، فرغم استفادته من التمويل القطري، إلا أنه لا يزال يعتمد في نموذجه الاقتصادي على قدراته الذاتية، من خلال حقوق البث التلفزيوني، المبيعات التجارية، وبالطبع الرعاة التجاريين.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟ جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان محاولة لكسب الغرب ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان شخصيات بارزة رهن الإعتقال وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان رسالة للعائلة المالكة كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان الأميرة السجينة بسمة بن سعود يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان الناشطة لجين الهذلول لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان محاولة للإلهاء يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان رائف بدوي يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان سمر بدوي تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان سلمان العودة يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان علي محمد النمر بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.



ويوضح تشادويك أن الاستثمارات الخليجية لا تهدف فقط للربح المالي ولكن أيضا لتنمية ما يسمى بالقوة الناعمة وبالتالي القدرة على التأثير، ويضيف "إذا كنت تملك باريس سان جرمان، فيمكنك التأثير تلقائيًا على اتحاد كرة القدم الفرنسي. وبذلك يمكنك التأثير على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثم الفيفا أيضًا"، وتصبح بالتالي جزء من شبكات سياسية واقتصادية مهمة.

موقع "فيستركورييه" الألماني (12 يونيو/ حزيران 220) رأى أن "الصراعات السياسية (بين دول الخليج) لن تمنع أندية كرة القدم الأوروبية من الاستمرار في قبول البترودولارات، وستبقى الكرة الأوروبية بالتالي لعبة بين الشيوخ".

وعكس بريطانيا أو فرنسا، فإن فكرة بيع ناد كرة قدم إلى مستثمر عربي أو أجنبي فكرة لا تزال مرفوضة في ألمانيا. وتساهم شركة الخطوط الجوية القطرية بما لا يقل عن عشرة ملايين يورو سنويا في صندوق النادي البافاري، ما سمح لها بوضع علامتها التجارية على أكمام قمصان اللاعبين. ويقيم الفريق البافاري معسكرا تدريبيا في قطر خلال فترة الاستراحة الشتوية للدوري الألماني (بوندسليغا) في شهر كانون الثاني/ يناير كل عام، تقليد يثير انتقادات كل سنة من قبل منظمات حقوق لإنسان. غير أن معظم الشركاء التجاريين الكبار لبايرن هم شركات ألمانية عملاقة، مقارنة بالشريك القطري. ومن بين شركاء البافاري نجد شركة "دويتشه تليكوم" للاتصالات، "أودي" المصنعة للسيارات، "أديداس" للملابس والمعدات الرياضية وشركة "أليانز" للتأمينات.

حسن زنيند