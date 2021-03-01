أول فريق كرة سلة للبنات في السعوية

التنافس بين النساء في مجال الرياضة كان ممنوعاً حتى وقت قريب في المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن هذا يتغير . ففي الخريف الماضي عقدت أول بطولة لكرة السلة للسيدات في السعودية، والآن تكون فريق " جدة يونايتد" ليصبح أول فريق لكرة السلة في المملكة العربية السعودية للفتيات.