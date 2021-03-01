كرة السلة من الرياضيات المحبوبة بشكل خاص في الولايات المتحدة. وهي رياضة عمادها لاعبون طوال القامة يتمتعون بالسرعة والدقة في اللعب أمثال ديرك نوفيتسكي أبرز لاعبي كرة السلة في ألمانيا.
عُرفت كرة السلة منذ عام 1891 في الولايات المتحدة حيث تحظى بشعبية كبيرة. أما اليوم فهي منتشرة في مختلف أنحاء العالم إذ أضحت جزءا من نمط حياتنا.
التنافس بين النساء في مجال الرياضة كان ممنوعاً حتى وقت قريب في المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن هذا يتغير . ففي الخريف الماضي عقدت أول بطولة لكرة السلة للسيدات في السعودية، والآن تكون فريق " جدة يونايتد" ليصبح أول فريق لكرة السلة في المملكة العربية السعودية للفتيات.