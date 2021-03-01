نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كرة السلة

كرة السلة من الرياضيات المحبوبة بشكل خاص في الولايات المتحدة. وهي رياضة عمادها لاعبون طوال القامة يتمتعون بالسرعة والدقة في اللعب أمثال ديرك نوفيتسكي أبرز لاعبي كرة السلة في ألمانيا.

عُرفت كرة السلة منذ عام 1891 في الولايات المتحدة حيث تحظى بشعبية كبيرة. أما اليوم فهي منتشرة في مختلف أنحاء العالم إذ أضحت جزءا من نمط حياتنا.

July 21, 2020, Reggio Emilia, Italy: ESCLUSIVA MILAN .Foto LaPresse - Spada.21 luglio 2020 - Reggio Emilia (Italia) .Sport Calcio .A.C. Milan- Stagione 2019-2020 - Serie A .Sassuolo vs Milan .Nella foto: Zlatan Ibrahimovic..EXCLUSIVE MILAN .Photo LaPresse - Spada.July 21 , 2020 Reggio Emilia ( Italy ) .Sport Soccer.A.C. Milan- Season 2019-2020 - Serie A .Sassuolo vs Milan .In the pic: Zlatan Ibrahimovic (Credit Image: © Spada/Lapresse via ZUMA Press |

نجم كرة السلة السابق ديفيس يهاجم إبراهيموفيتش ويتهمه بـ"الغباء" 01.03.2021

بعد التصريحات التي أدلى بها بخصوص نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، يواجه نجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش العديد من الانتقادات، آخرها جاءت من نجم كرة السلة السابق بارون ديفيس.
Real Madrid File Photo. File photo dated 26-02-2020 of Real Madrid starting line up (left-right) Back Row: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Federico Valverde, Raphael Varane, Carlos Casemiro and Karim Benzema Front Row: Dani Carvajal, Isco, Ferland Mendy, Vinicius Junior and Luka Modric before the UEFA Champions League round of 16 first leg match at the Santiago Bernabeu, Madrid. Issue date: Thursday March 12, 2020. Real Madrid players have been told to go into quarantine after a member of the club's basketball team tested positive for coronavirus, the LaLiga side have announced. See PA story SPORT Coronavirus. Photo credit should read Nick Potts/PA Wire. URN:51296482 |

إسبانيا - ريال مدريد في الحجر الصحي وتأجيل الدوري لأسبوعين 12.03.2020

فرض نادي ريال مدريد حظراً صحياً على كل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد.. الأمر الذي دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني لتعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين.
27 May 2010: Guard Kobe Bryant of the Los Angeles Lakers calls a play while playing against the Phoenix Suns during the second half of the Lakers 103-101 victory over the Suns in Game 5 of the NBA Western Conference Finals at the STAPLES Center in Los Angeles, CA. |

نيمار وآخرون..هكذا نعى العالم كوبي براينت 27.01.2020

عشرون عاما سطر فيها نجم كوبي براينت في مسيرة حافلة مع فريق لوس أنجليز ليكرز لكرة السلة، فتحت له أبواب النجومية العالمية. خبر وفاته تسبب في صدمة كبيرة للجميع.

27 May 2010: Guard Kobe Bryant of the Los Angeles Lakers calls a play while playing against the Phoenix Suns during the second half of the Lakers 103-101 victory over the Suns in Game 5 of the NBA Western Conference Finals at the STAPLES Center in Los Angeles, CA. |

مقتل نجم كرة السلة الأميركية السابق براينت في تحطم مروحية 26.01.2020

لقي خمسة أشخاص بينهم أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، حتفهم في حادث تحطم طائرة قرب مدينة لوس أنجلوس.
US-based German basketball player Dirk Nowitzki (centre, L) waves as he leaves the presidential palace after a ceremony during which he was awarded the Silberne Lorbeerblatt (Silver Bay Laurel Leaf) in Berlin August 28, 2011. The Dallas Mavericks frontman received Germany's highest sports award, before competing in the upcoming European Basketball Championships in Lithuania. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

نوفيتسكي وزملاؤه.. كيفية تكريم البلدان لرياضييها! 06.12.2019

منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء صليب الاستحقاق الألماني لنجم كرة السلة ديرك نوفيتسكي. ويتم عالميا تكريم الرياضيين بمنحهم ميداليات وألقابا في مستويات مختلفة.
BCM Gravelines' new player of US DJ Cooper attends a training session at the Sortica sports complex in Gravelines, northern France, on September 29, 2017. Cooper was named best player of Pro A last season while he was playing for Pau. / AFP PHOTO / DENIS CHARLET (Photo credit should read DENIS CHARLET/AFP/Getty Images)

إيقاف لاعب كرة سلة محترف "حامل" لمدة عامين 05.08.2019

أحدث لاعب السلة الأميركي المحترف دي جي كوبر مفاجأة كبرى مؤخراً بعد أن ظهر في التحليلات الطبية أنه "حامل"، لكن تبين فيما بعد أن "حيلة ماكرة" هي التي تسببت في هذه الضجة.

Fußball Länderspiel Deutschland - Saudi Arabien 08.06.2018 in Leverkusen. Fan in Leverkusen mit einem Bild von dem umstrittenen Besuch Özils und Gündogans beim türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. *** Football International match Germany Saudi Arabia 08 06 2018 in Leverkusen Fan in Leverkusen with a picture of the controversial visit of Özil and Gündogan to Turkish Prime Minister Erdogan HM

أنيس كانتر يكشف سراً عن صورة أوزيل وأردوغان 11.09.2018

يبدو أن تداعيات صورة نجمي الكرة الألمانيين مسعود أوزيل أوزيل وإلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي لا تريد أن تنتهي، فقد كشف نجم كرة السلة أنيس كانتر أنهما أرادا ربما تجنب مصيراً مشابهاً لمصيره بعد انتقاده لما يحدث في تركيا.

أول فريق كرة سلة للبنات في السعوية 25.01.2018

التنافس بين النساء في مجال الرياضة كان ممنوعاً حتى وقت قريب في المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن هذا يتغير . ففي الخريف الماضي عقدت أول بطولة لكرة السلة للسيدات في السعودية، والآن تكون فريق " جدة يونايتد" ليصبح أول فريق لكرة السلة في المملكة العربية السعودية للفتيات.

***ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Berichterstattung über den genannten Film.*** Der amerikanische Basketball-Superstar Michael Jordan in einer Szene des neuen Kinofilms Space Jam. In der Komödie aus Realfilm und Zeichentrick spielt er mit der Comicfigur Bugs Bunny und dessen Freunden Basketball gegen eine Bande von außerirdischen Giftzwergen, die sich die Monstars nennen. Durch das Match wird das Schicksal der Comic-Helden entschieden: Sollten sie gewinnen, dürfen sie auf der Erde bleiben - bei einer Niederlage droht Knechtschaft auf einem fernen Planeten. Jordan, der sich in diesem intergalaktischen Abenteuer selbst spielt, muß aus Bugs, Tweety, Speedy Gonzalez und ihren Freunden ein Siegerteam formen... Starttermin des Films von Joe Pytka ist der 6.2.1997. Copyright: picture-alliance/dpa/Warner

حذاء مستعمل لمايكل جوردن يباع بسعر خيالي 12.06.2017

يبدو أن الأحذية الرياضية المستعملة من قبل لاعب كرة السلة السابق الأميركي الشهير مايكل جوردن تبلغ دائما أسعارا قياسية عند بيعها. مثل حذاء ارتداه اللاعب الأسطورة في مباراة أولمبية عام 1984.

الاتحاد الدولي لكرة السلة يسمح بعودة "الحجاب" 05.05.2017

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) على هامش اجتماع له في هونغ كونغ، إجازته للاعبات ارتداء الحجاب خلال المباريات، وذلك بعد عملية مراجعة بدأت في أيلول/سبتمبر 2014.
Beste Korbjäger der NBA Hakeem Olajuwon

عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي 09.04.2016

دوري "الرابطة الأمريكية لكرة السلة" الذي يعرف اختصارا باسم " NBA" هو الدوري الأهم في العالم لكرة السلة، ويلعب فيه كبار اللاعبين، ومنهم من استطاع تربع عرش صدارة التهديف، كشاكل أونيل ومايكل جوردن وكريم عبد الجبار.
Microsoft Chairman Bill Gates delivers remarks on the state of energy February 28, 2012 during the US Energy Department's Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) Energy Innovation Summit at the Gaylord National Hotel & Convention Center in National Harbor, Maryland near Washington, DC. Gates was joined by US Energy Secretary Steven Chu and former White House Chief of Staff John Podesta. AFP Photo/Paul J. Richards (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)

بيل غيتس يحتفظ بصدارة قائمة أغنياء العالم 02.03.2015

تصدر بيل غيتس قائمة مجلة فوربس السنوية لأغنى أغنياء العالم في حين انضم مارك زوكربرغ مؤسس شركة فيسبوك إلى قائمة العشرين الأكثر ثراءً، ودخل نجم كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان إلى قائمة الأكثر ثراء للمرة الأولى.
ARCHIV - Basketballer Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks hält den Pokal für den wertvollsten Spieler nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft am 12.06.2011 in Miami. Nowitzki ist Sportler des Jahres 2011. EPA/LARRY W. SMITH CORBIS OUT (zu dpa 1351 vom 18.12.2011) (ACHTUNG: Sperrfrist 18. Dezember 2145 - für elektronische Medien, Internet und Rundfunk) +++(c) dpa - Bildfunk+++

نوفيتسكي: "الطفل المعجزة" صانع تاريخ دالاس 28.12.2014

من شاب نحيل طويل القامة مشتت الاهتمامات، إلى نجم كرة السلة الأول في ألمانيا. مسيرة ديرك نوفيتسكي أبرز لاعبي دوري السلة الأمريكي الأجانب نستعرضها في هذه السطور.
BILD NUR HEUTE AM 24.09.2014 ZU VERWENDEN *** AMQatar's women's basketball team leaves the court after forfeiting their women's basketball game against Mongolia at Hwaseong Sports Complex during the 17th Asian Games in Incheon September 24, 2014. The Qatar women's basketball team forfeited a game at the Asian Games on Wednesday after being refused permission to wear the hijab, saying they were taking a stand against what they say is a discriminatory policy against Muslim women. REUTERS/Kim Kyung-Min/Sports Chosun (SOUTH KOREA - Tags: SPORT BASKETBALL TPX IMAGES OF THE DAY RELIGION) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA

الحجاب وراء انسحاب سيدات قطر من أسياد 2014 25.09.2014

تفاعلت قضية منع لاعبات منتخب قطر للسيدات في كرة السلة من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشرة في اينشيون بكوريا الجنوبية بسبب ارتداء الحجاب مع متابعة فورية للجهات الرياضية الدولية في سعي لإيجاد الحل المناسب.
ARCHIV - Portugal's forward Cristiano Ronaldo warms up ahead of the FIFA World Cup 2014 qualifying playoff second leg soccer match between Sweden and Portugal at Friends Arena in Solna, Sweden, 19 November 2013. EPA/ERIK MARTENSSON SWEDEN OUT (zu dpa-Meldung: «Antreiber und Sorgenkinder: Die Kapitäne bei der Fußball-WM» vom 05.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

خبراء: كثرة النجوم في فرق كرة القدم تأتي بنتائج عكسية 14.06.2014

تحرص معظم الأندية على ضم الأسماء اللامعة من نجوم كرة القدم، غير أن باحثين رصدوا ظاهرة أطلقوا عليها "تأثير النجوم"، وفيها يتراجع أداء الفرق كلّما زاد عدد النجوم في صفوفه.
FILE - In this Oct. 17, 2010 file photo, Los Angeles Clippers team owner Donald Sterling watches his team play in Los Angeles. The NBA is investigating a report of an audio recording in which a man purported to be Sterling makes racist remarks while speaking to his girlfriend. NBA spokesman Mike Bass said in a statement Saturday, APril 26, 2014, that the league is in the process of authenticating the validity of the recording posted on TMZ's website. Bass called the comments disturbing and offensive. (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

زلزال في أمريكا بسبب تصريحات عنصرية لسترلينغ 28.04.2014

تسببت كلمات نسبت إلى دونالد سترلينغ، مالك فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة، والتي صنفت على أنها عنصرية، في زلزال كبير في الوسط الرياضي للعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة.
مزيد من المقالات