كراميل .. تألقي بأحدث صيحات الشعر 2020

تهتم المرأة بمظهر شعرها بشكل خاص وتوليه أهمية كبرى. إذ يترك لون الشعر وإطلالته بصمة خاصة ومميزة للشخصية لهذا السبب يسعى عدد كبير من النساء إلى اتباع أحدث صيحات تسريحات الشعر وألوانه.

يبدو أن لون الشعر الرائج لعام 2020 هو لون الكراميل، ولحسن الحظ أن هذا اللون يكاد يناسب جميع ألوان البشرة . إذ يمكن أن يأتي هذا اللون بدرجات متنوعة فيمكنه أن يكون فاتحاً، مشرقاً وذهبياً أو غامقاً أو محمراً ومائلاً أكثر إلى الدرجات الخريفية. كما يمكن إدراج ظلال تميل نحو شيئا إلى اللون الذهبي، أو من البني الفاتح إلى البني المتوسط ​​وحتى مع درجة بني الشوكولاتة الداكنة.

يعتمد لون الكراميل على لون شعرك الأساسي. عادة ما يتم الحصول على لون الكراميل عبر إضافة درجات مختلفة من اللون الأشقر وليس درجة كراميل موحدة على كامل الشعر. يُعد مزج الدرجات المختلفة من لون الكراميل، الطريقة المثالية للحصول على إطلالة تنعكس على بشرتك لتجعلها تبدو أكثر نضارة وجمالاً. بحسب ما نشره موقع" ويب 24" الأميركي.

الحصول على هذا اللون لا يتطلب أي روتين ثابت لتحقيق نتيجة الكراميل. بدلاً من ذلك، يقوم مصفف الشعر "الكوافير" في صالون التجميل بضبط اللون بشكل منفرد على القاعدة الحالية ويمزج بين أصباغ اللون وفقاً لذلك أفتح أو أغمق أو أكثر كثافة. ويختار مصفف الشعر تقنية التلوين التي تتناسب أكثر مع شكل وجهك، ولون بشرتك والإطلالة التي ترغبين في الحصول عليها: بدءاً من الستروبينغ مروراً بالستراندلايتينغ، والبلياج، وصولاً إلى الهايلايت واللولايت، حيث أنّ الخيارين الأخيرين هما الأكثر شيوعاً عندما يتعلق الأمر بالشعر الكراميل. بحسب ما نشره موقع "إم إس إن" الألماني.

وللحصول على النتيجة النهائية الجذابة المرجوة، من المستحسن أن تخصصي مبلغاً من المال لتنفقيه في صالون التجميل المتخصص وأن تتركي أمر الصبغة لأخصائي الشعر، لأن الأهم في اللون أن يبدو طبيعياً غير ملون وبصحة جيدة ويتمتع بلمعة متألقة، الأمر الذي يصعب تحقيقه غالباً مع تجارب الصبغة الشخصية في المنزل.

ر.ض/و.ب