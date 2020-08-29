 كراميل .. تألقي بأحدث صيحات الشعر 2020 | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.08.2020

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منوعات

كراميل .. تألقي بأحدث صيحات الشعر 2020

جمال الشعر يضيف طلة خاصة لمظهر المرأة، لهذا السبب تسعى النساء لمواكبة صيحات الموضة والاهتمام بإطلالتهن وجمال شعرهن وصحته وتغيير لونه بين حين وآخر. كراميل لون الشعر الرائج لعام 2020 ماهي تنسيقاته الأجمل، وكيف تحصلين عليه؟

Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox)

صورة رمزية لشعر جميل

تهتم المرأة بمظهر شعرها بشكل خاص وتوليه أهمية كبرى. إذ يترك لون الشعر وإطلالته بصمة خاصة ومميزة للشخصية لهذا السبب يسعى عدد كبير من النساء إلى اتباع أحدث صيحات تسريحات الشعر وألوانه.

يبدو أن لون الشعر الرائج لعام 2020 هو  لون الكراميل، ولحسن الحظ أن هذا اللون يكاد يناسب جميع ألوان البشرة . إذ يمكن أن يأتي هذا اللون بدرجات متنوعة فيمكنه أن يكون فاتحاً، مشرقاً وذهبياً أو غامقاً أو محمراً ومائلاً أكثر إلى الدرجات الخريفية. كما يمكن إدراج ظلال تميل نحو شيئا إلى اللون الذهبي، أو من البني الفاتح إلى البني المتوسط ​​وحتى مع درجة بني الشوكولاتة الداكنة.

مختارات

صبغ الشعر ما زال رائجاً حتى اليوم. لكن ما يجهله الكثيرون هو أن صبغ الشعر بانتظام يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي. (12.12.2019)

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يعتمد لون الكراميل على لون شعرك الأساسي. عادة ما  يتم الحصول على لون الكراميل عبر إضافة درجات مختلفة من اللون الأشقر وليس درجة كراميل موحدة على كامل الشعر. يُعد مزج الدرجات المختلفة من لون الكراميل، الطريقة المثالية للحصول على إطلالة تنعكس على بشرتك لتجعلها تبدو أكثر نضارة وجمالاً. بحسب ما نشره موقع" ويب 24" الأميركي.

الحصول على هذا اللون لا يتطلب أي روتين ثابت لتحقيق نتيجة الكراميل. بدلاً من ذلك، يقوم مصفف الشعر "الكوافير" في صالون التجميل بضبط اللون بشكل منفرد على القاعدة الحالية ويمزج بين أصباغ اللون وفقاً لذلك أفتح أو أغمق أو أكثر كثافة. ويختار مصفف الشعر تقنية التلوين التي تتناسب أكثر مع شكل وجهك، ولون بشرتك والإطلالة التي ترغبين في الحصول عليها: بدءاً من الستروبينغ مروراً بالستراندلايتينغ، والبلياج، وصولاً إلى الهايلايت واللولايت، حيث أنّ الخيارين الأخيرين هما الأكثر شيوعاً عندما يتعلق الأمر بالشعر الكراميل. بحسب ما نشره موقع "إم إس إن" الألماني.

وللحصول على النتيجة النهائية الجذابة المرجوة، من المستحسن أن تخصصي مبلغاً من المال لتنفقيه في صالون التجميل المتخصص وأن تتركي أمر الصبغة لأخصائي الشعر، لأن الأهم في اللون أن يبدو طبيعياً غير ملون وبصحة جيدة ويتمتع بلمعة متألقة، الأمر الذي يصعب تحقيقه غالباً مع تجارب الصبغة الشخصية في المنزل.

ر.ض/و.ب

  • Symbolbild Mode Kleidung (Fotolia/JaNo)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    جرأة في الألوان

    اختيار قطع ملابس بدرجات مختلفة لنفس اللون من الأمور التي لا تبلى في عالم الموضة. لكن مع التقدم في العمر يصير اعتماد الألوان بهذا الشكل مملاً للغاية. لذا من المهم التحلي بالجرأة في تنسيق الألوان واعتماد درجات جديدة مناسبة للون البشرة.

  • Symbolbild Schwere Schuhauswahl (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    لا شك في أن الأحذية التقليدية ذات الكعب القصير هي الأكثر مناسبة للمرأة والأم العاملة. لكن ارتداء هذه الأحذية بشكل دائم يضيف سنوات جديدة لعمرك، لذا من المهم اقتناء بعض الأحذية ذات الألوان الزاهية وتنسيقها مع قطع الملابس، ولا مانع من الكعب المرتفع في المناسبات التي تتطلب ذلك.

  • Symbolbild Frau Schmuck Ohrring (Colourbox)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    بعد مرحلة سنية معينة تميل النساء لارتداء حلي تقليدية كعقد اللؤلؤ الأبيض التقليدي وبعض القطع الذهبية. التخلص من الحلي التقليدية واقتناء بعض قطع الحلي الحديثة من أهم خطوات تغيير مظهرك وإضفاء الروح الشبابية على إطلالتك.

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild (Fotolia/lithian)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    الوشاح من الإكسسوارات التي يمكنها تغيير شكل ملابسك بالكامل. اختيار الوشاح بألوان ونقشات مختلفة واستخدامه مع بعض القطع في خزانة ملابسك قد يغني عن شراء ملابس جديدة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox/Lars Zahner)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    اختيار لون وقصة الشعر من الأمور التي تحدد الإطلالة النهائية بشكل كبير. اعتماد تسريحة ولون جديدين كل فترة يزيد من تألقك. من المهم أيضاً الحرص على العناية بالشعر واستخدام المنتجات المغذية بشكل مستمر للاحتفاظ بكثافة وصحة الشعر على مدار سنوات العمر.

  • blonde Frau mit lustigen Brille (www.shalimoff.com)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    مع التقدم في العمر وكثرة الجلوس أمام الكمبيوتر، تحتاج الكثير من النساء للنظارات الطبية. لحسن الحظ تكتظ الأسواق بالعديد من النظارات الطبية ذات الموديلات والألوان المبهجة، لذا ابتعدي تماماً عن النظارات الطبية التقليدية التي كانت ترتديها الجدات. ابتسام فوزي


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