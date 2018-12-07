كرامب- كارنباور تسعى لبلورة سياسة ألمانية جديدة للهجرة

قالت أنغريت كرامب- كارنباور رئسية الحزب الديموقراطي المسيحي "يتعين على سلطاتنا الأمنية أن تصبح أكثر فعالية، بما في ذلك كل ما يتعلق بالهجرة" في حوار مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم (الأحد 13 يناير/ كانون الثاني 2019). واستطردت أن الحزب سيعمل ابتداء من فبراير / شباط على "تنظيم ورشة عمل" بهذا الشأن ستشمل "مناقشة عامة ابتداء من القرارات التي اتخذت عام 2015).

وأضافت كارنباور موضحة "سننظر بعين التمحيص والتدقيق كل قضايا الهجرة من حماية الحدود الخارجية إلى إجراءات اللجوء وصولا للاندماج". وبالتعاون مع خبراء أوروبيين من حرس الحدود للتدخل السريع "فرونتكس" والمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، سيتم فحص "ماذا يمكن تحسينه وأين؟".

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وفي عام 2015 فتحت المستشارة أنغيلا ميركل الحدود أمام أكثر من مليون طالب لجوء في وقت أغلقتها دول أخرى، وهي سياسة تسببت بانقسام حاد لدى الناخبين الألمان، وأدت إلى بروز أكبر لليمين الشعبوي المناهض للهجرة.

ح.ز/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)