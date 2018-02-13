كراش كورس بالعربي برنامج أطلقته مؤسسة DW الإعلامية الألمانية ممثلة بالقسم العربي وشركة كومبليكسلي/ Complexly الأمريكية ليبث على موقع يوتيوب حصريا. يقدم البرنامج ياسر أبو معيلق بطريقة شيقة وسلسة ومسلية.

تعود السلسلة الأصلية لبرنامج "كراش كورس بالعربي" إلى نجم اليوتيوب التعليمي المشهور جون غرين. وهو من أنجح البرامج من نوعه قاطبة، إذ يصل عدد مشتركيه إلى أكثر من 7 ملايين مستخدم. يسلط البرنامج الضوء على تاريخ العالم منذ 15 ألف سنة قبل الميلاد بدءا بالثورة الزراعية ومرورا بالحضارات القديمة وانتهاء بأحداث معاصرة وظاهرة العولمة.