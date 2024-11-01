  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
التجارةعالمي

كذبة ثاني أكسيد الكربون - هل لصفقات التعويض جدوى مناخية؟

١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

تقدم الشركات الكبرى نفسها حول العالم على أنها شركات خضراء ونظيفة. وتعد بالتعويض في موقع آخر إذا لم يكن بإمكانها تجنب الانبعاثات بمكان ما. ولكن هل تعود المشاريع البيئية التي تتبناها بالفائدة على المناخ العالمي حقا؟

https://p.dw.com/p/4mwwi

الفيلم الوثائقي يتناول، من بين أمور أخرى، مشروعًا لإعادة تشجير الغابات في هندوراس ومشروعًا في بنغلاديش، حيث يعمل القائمون عليه على تعقيم مياه قرية بالطاقة الشمسية، وفي الغالب لا يدرك السكان أنهم جزء من مشروع مناخي، خاصة وأن هذه التدابير لا تعود بفائدة شخصية عليهم ولا بأي فائدة بيئية عالمية كبيرة. ومع ذلك، فإن سوق صفقات التعويض تنمو باطراد وقد تضاعف حجمها بين عامي 2020 و2021 أربع مرات، والزيادة مستمرة بمنحاها التصاعدي، وفي هذا السياق، يتحدث المنتقدون عن "الغسل الأخضر" أي تعظيم صورة الفوائد المناخية لصفقات التعويض المحدودة جدا في الواقع. أحد المنتقدين الصريحين لشهادات ثاني أكسيد الكربون هو عالم المناخ "دانيال هوبمان" من فيينا، وهو يرى، على الأقل من الناحية النظرية، وجوب توازن التعويض بين الانبعاثات والكمية الموجودة فعلا، من أجل تحقيق أهدافها. ولكن هل هذه هي الحال؟ يبحث "هوبمان" عن إجابات قابلة للقياس في نظام يزدهر لكونه غير قابل للقياس، وقد تبين أن كم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي اليوم أعلى من أي وقت مضى.

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من عالمي

قصص مشابهة من عالمي

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي