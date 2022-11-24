 كثافة الرحلات الجوية تثير الشك بصحة الحياد الكربوني لمونديال قطر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.12.2022

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سياسة واقتصاد

كثافة الرحلات الجوية تثير الشك بصحة الحياد الكربوني لمونديال قطر

قالت قطر إن بطولة كأس العالم محايدة الكربون، لكن خبراء يشككون في ذلك، خاصة مع زيادة عدد الرحلات الجوية خلال المونديال بشكل كبير، ما يعني تضاؤل التدابير البيئية في قطر.

شكوك حيال إدعاء قطر بتنظيم بطولة محادية كربونية

شكوك حيال إدعاء قطر بتنظيم بطولة محادية كربونية

جرى الترويج لمونديال كأس العالم 2022 الذي استضافته قطر باعتباره بطولة محايدة الكربون. إذ قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق المسابقة على موقعه على الإنترنت إن منظمي البطولة "ملتزمون بتقديم نسخة خالية من الكربون في كأس العالم قطر 2022".

مختارات

وأضافت المنظمة التي ترعى شؤون كرة القدم في العالم أن "الطبيعة المُحكمة لكأس العالم 2022 ستلغي السفر لمسافات طويلة بين المواقع مقارنة ببطولات كأس العالم السابقة؛ ما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية المترتبة على ذلك".

وفي مقابلة مع القناة الثانية الألمانية (زي. دي. إف/ ZDF)، قالت تالار ساهسوفار أوغلو ، مديرة اللجنة المنظمة لكأس العالم الخاصة بالبيئة والاستدامة:  إن مونديال قطر يعد "بطولة مضغوطة للغاية، فلا توجد رحلات جوية داخل البلاد مثل بطولات كأس العالم السابقة".

بيد أن هذه البيانات والتصريحات مضللة وفقا لتقصي الحقائق الذي قامت به DW.

وفقا لتقرير القياس المحاسبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي أعده الفيفا وجرى نشره قبل البطولة وتحديدا في يونيو / حزيران، فإن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البطولة ستبلغ حوالي 3,6 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون.

وقالت الفيفا إن معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال البطولة سوف تنجم عن الرحلات الجوية وأماكن إقامة الزوار فضلا عن تشييد مشاريع بنية تحتية من بينها سبعة استادات جديدة.

وأضافت أن نسبة 51,7 المئة من إجمالي الانبعاثات التي ستصدر عن بطولة كأس العالم والبالغة 3,6 طن كربون، ناتجة عن السفر.

وقال التقرير إن المنظمين "تعهدوا بقياس وتخفيف وتعويض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كأس العالم لكرة القدم 2022 مع تطوير حلول تعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطر والمنطقة". لكن مجموعة من الخبراء ألقوا بظلال من الشك على هذه التعهدات والتقديرات.

كرافات لإقامة مشجعي مونديال قطر في الدوحة

بلغ سعر الإقامة في هذه الكرفانات "الكبائن" مئة دولار في الليلة خلال مونديال قطر

مونديال قطر..هل حقا بطولة محايدة الكربون؟

وقد ذكر تحليل أجرته منظمة "كاربون ماركت ووتش" غير الحكومية في أكتوبر/ تشرين الأول أن منظمي البطولة عمدوا إلى تقليل  الانبعاثات الكربونية  بشكل كبير على الأرجح خاصة فيما يتعلق ببناء ملاعب كرة القدم وتشغيلها واستخدامها على المدى الطويل.

وانتقد التحليل خطط تعويض الانبعاثات الناجمة في وسائل النقل وغيرها التي لا يمكن تجنبها.

وتقول قطر البلد ذات تعداد سكاني يبلغ 2.9 مليون نسمة، إن الملاعب الجديدة سوف يتم إعادة استخدامها بعد انتهاء المونديال، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن مثل هذه الخطط تفتقر إلى التفاصيل.

بيد أنه في الآونة الأخيرة، بدأ التركيز ينصب على الرحلات الجوية خلال البطولة فيما ذكر تقرير القياس المحاسبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي أعده الفيفا أن "كافة الملاعب ستكون على بعد 50 كيلومترا من وسط العاصمة القطرية الدوحة ما يمهد الطريق أمام الحفاظ على السفر والانتقال بين المباريات إلى الحد الأدنى".

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن قرابة 51٪ من الانبعاثات خلال المونديال مصدرها وسائل النقل، لكن جيل دوفراسن، مسؤول السياسة في منظمة "كاربون ماركت ووتش"، قال إن هذه التقديرات لم تتضمن الرحلات اليومية من دول الخليج.

وذكرت وسائل إعلام أن 160 رحلة يوميا أقلعت من الكويت وعمان والسعودية والإمارات لنقل عشاق الساحرة المستديرة إلى قطر بسبب نقص أماكن الإقامة في الدولة المضيفة.

تعتبر مساحة دولة قطر الخليجية صغيرة للغاية مقارنة مع باقي دول العالم العربي، إذ تبلغ حوالي 11500 كيلومتر مربع وللمقارنة تعد أيرلندا أكبر بسبع مرات من قطر.

طائرات استعراض جوي في سماء قطر

طائرات استعراض جوي في سماء قطر

نقص أماكن الإقامة

وقبل وأثناء البطولة، سلطت تقارير صحفية الضوء على نقص أماكن إقامة زوار قطر خلال البطولة خاصة ذات الأسعار المعقولة. حيث ذكرت التقارير أن المنتخبات المنافسة  والوفود المرافقة والمسؤولون والجهات الراعية قد حجزت النسبة الأكبر من غرف الفنادق خلال البطولة.

وقد أفاد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بوجود حوالي 30 ألف غرفة فندقية متاحة بحلول شهر مارس / آذار، لكن من الصعب التأكد من عدد الغرف المتاحة بشكل دقيق؛ فيما تواصلت DW مع منصة "زوروا قطر" وهيئات حكومية أخرى للحصول على أرقام مفصلة عن أماكن الإقامة ومعدلات الإشغال، لكن لم يتسن بعد الحصول على رد.

وفي مقابلة مع DW، قال خبير الطيران الألماني ستيفن وينزل: إن النقص الواضح في أماكن الإقامة في قطر لم يترك لمشجعي كرة القدم خيارا سوى السفر إليها، فيما كانت الرحلات الجوية الخيار الواقعي الوحيد لعشاق الساحرة المستديرة لعدة أسباب ابرزها عدم وجود شبكة سكك حديدية إقليمية لمنطقة الخليج.

وفي ضوء ذلك، اختار العديد من المشجعين البقاء في دول جوار قطر، إذ أقام نادي مشجعي المنتخب الألماني في دبي حيث ذكر يان هونغزرماير، المتحدث باسم النادي، في مقابلة مع DW أن أعضاء النادي كانوا يفضلون تنبى خيار أكثر استدامة بالإقامة في قطر.

وأضاف "لكن مشكلات التنظيم" أجبرت أعضاء النادي على الإقامة في دبي.

بدورها، قالت جوليا زين، المسؤولة عن التنسيق في النادي والتي زارت قطر مؤخرا، إن السرد القائل بأن  مونديال قطر كان بطولة محايدة الكربون "غير صحيح" بسبب أن رحلات السفر الداخلية تركزت على المطار، ما يعني وجود القليل من الخيارات الأخرى (سوى الطيران)".

طائرى للخطوط الجوية القطرية في مطار برلين

ازداد عدد الرحلات الجوية من وإلى الدوحة بشكل كبير ما زاد من كمية الكربون والانبعاثات التي تسببها الطائرات

المزيد من الرحلات الجوية

وخلال البطولة، دشنت العديد من شركات الطيران رحلات جوية مكوكية يومية من وإلى قطر لنقل المشجعين الراغبين في مشاهدة مباريات كأس العالم في غضون 24 ساعة. فيما جرى أيضا إعادة تشغيل مطار الدوحة الدولي لمواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية رغم قرار إغلاق المطار أمام شركات الطيران التجارية في عام 2014 بعد افتتاح مطار حمد الدولي.

وقد أشار موقع فلايت اوير FlightAware المتخصص في متابعة الرحلات الجوية إلى وجود "ارتفاع ملحوظ في عدد رحلات القدوم والمغادرة في مطار حمد الدولي بين 20 نوفمبر / تشرين الثاني و 12 ديسمبر/ كانون الأول بمتوسط 586  حركة طيران في اليوم الواحد".

أما فيما يتعلق بمطار الدوحة الدولي، فقد ازدادت حركة الطيران بمعدل أربعة أضعاف خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و 2 ديسمبر/ كانون الأول لتصل إلى 200 رحلة طيران يومية بعد أن كان المعدل يصل إلى 50 رحلة يومية في السابق.

وقد ذكرت هيئة الطيران المدني القطرية في تغريدة أن "الحركة الجوية حتى نهاية الأسبوع الثالث من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بلغت 18298 حركة طيران".

وفي ضوء تزايد الرحلات الجوية خلال المونديال، يشكك العديد من الخبراء في إدعاء قطر بتنظيمها بطولة محايدة الكربون. فيما ألقت جوليان جريصاتي، مدير البرامج في "غرينبيس" بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، بظلال من الشك على التقديرات بأن مونديال قطر تسبب في انبعاثات كربونية تصل إلى حوالي 3,6 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون.

وقال دوفراسن إنه على الرغم من أن كافة الأحداث الرياضية الضخمة السابقة أضرت بالبيئة، إلا أنه يتعين التدقيق فيما يتعلق بمونديال قطر  نظرا لأن المنظمين يتباهون بأن المسابقة تعد أول بطولة محايدة الكربون. واضاف دوفراسن "اتخذت الفيفا واللجنة المنظمة القطرية هذا القرار رغم أنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، لكنهم أقدموا على ذلك لتدشين حملة خضراء والقول إن البطولة محايدة الكربون. وهذا ما يعد إشكالية لنا".

ومن أجل الحصول على تعليق من السلطات القطرية، قامت DW بالاتصال بالعديد من الجهات الحكومية للوقوف على البيانات الدقيقة بشأن حركة الطيران خلال مونديال قطر فضلا عن مدى توافر أماكن إقامة المشجعين وعدد الزوار. وفي هذا الصدد تم التواصل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهيئة الطيران المدني القطرية ومكتب الاتصال الحكومي القطري ومنصة "زوروا قطر"، لكن لم يتم الرد على الطلبات المتكررة .

بنيامين ريستل / م ع

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

    يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب نهائي المونديال

    يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد البيت - بيت سكان البادية

    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

    بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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