 كتيبة التدخل السريع في بنغلاديش - جرائم قتل وانتهاكات | عن كثب | DW | 13.04.2023

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عن كثب

كتيبة التدخل السريع في بنغلاديش - جرائم قتل وانتهاكات

ظهور هؤلاء الرجال بزيهم الأسود الفاحم في وقت متأخر من الليل يُعد نذير شؤمٍ للكثيرين في بنغلاديش. فكتيبة التدخل السريع "آر إي بي"، وهي وحدة النخبة الشرطية التي تأسست في عام 2004 لمكافحة الإرهاب والجريمة، أصبحت مرادفاً للموت الذي يدق الأبواب.

لسنوات، قامت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بدور مهم في تدريب وتجهيز عناصر الوحدة، وذلك على الرغم من مزاعم واتهامات بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع. الدعم الغربي للوحدة ظل مستمراً حتى عام 2018 حيث توقفت الولايات المتحدة عن تمويل كتيبة العمل السريع، وفرضت عليها عقوبات في أواخر عام 2021. الآن، وفي سابقة من نوعها، يروي شاهدان من الدائرة الداخلية لقوة النخبة في بنغلاديش، كيف ارتكبت كتيبة التدخل السريع، جرائم قتل وتعذيب واختطاف بشكل منهجي وبدعم واضح من أعلى المستويات السياسية. هذا الفيلم الاستقصائي من إنتاج قناة دي دبليو بالتعاون مع نيترا نيوز. تحقيق: كريس كاورلا ، نعومي كونراد ، عرفات الإسلام، بيرغيتا شولكه. بحث إضافي: جوليت بينيدا وآخرون (تم التكتم على هوياتهم وأسمائهم حفاظاً على سلامتهم). تصوير: بيرغيتا شولكه و عرفات الإسلام. مونتاج/صور متحركة/هندسة الصوت: كريس كاورلا. رسوم توضيحية: ألكسندرا كونونوفا. تحرير: ماتياس ستام

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