كتب على منديل ورقي..عقد ميسي الأول مع برشلونة في مزاد علني

في مزاد علني ينتظره بفارغ الصبر عشاق كرة القدم، سيعرض أول عقد وقعه عليه ليونيل ميسي لينضم إلى برشلونة وهو في الـ 13 من عمره. العقد كتب على منديل ورقي، وقدم للعالم واحدا من أفضل اللاعبين في كرة القدم على مر العصور.

مع اقتراب دخول مسيرة ليونيل ميسي فصلها الأخير، يحظى أي شيء يرتبط بأحسن لاعب في العالم بمكانة خاصة، لاسيما وأن صاحب القدم اليسرى الساحرة من بين أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة وميسي بالخصوص على موعد خاص بين الـ 18 و الـ 27 من شهر مارس/آذار، فقد كشفت دار "بونهامز" للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية أن أول عقد وقعه ليونيل ميسي مع فريقه السابق برشلونة سيعرض للبيع في مزاد، حسب ما نقله موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وكُتب العقد الأول في مسيرة ليونيل ميسي الكروية على منديل ورقي في عام 2000، حيث أصبح جزءًا صغيرًا من تاريخ كرة القدم.

وتقدّر دار "بونهامز" للمزادات العلنية قيمة القطعة بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف جنيه استرليني (ما يقرب من 380 ألف إلى 635 ألف دولار) ولكن "أتوقع أن يتم بيعها بمبلغ أكبر بكثير"، كما قال رئيس قسم الكتب والمخطوطات الجميلة في دار المزاد العلني إيان إيهلنغ.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، بيعت مجموعة من ستة قمصان ارتداها اللاعب صاحب الرقم 10 خلال فوز الأرجنتين الملحمي بكأس العالم2022 في قطر مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد علني في سوثبي.

منديل تاريخي

وقصة المنديل الصغير رويت مرات عديدة في سيرة "ليو" ميسي، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم والذي يلعب اليوم مع نادي إنتر ميامي الأميركي.

ووُلد ميسي عام 1987 في الأوساط الشعبية لمدينة روساريو في الأرجنتين، وكان عمره 13 عامًا عندما اكتشفه برشلونة، لكن لم يكن الجميع في نادي برشلونة مقتنعين بمؤهلاته واستمرت القضية، مما أثار نفاد صبر والد اللاعب حتى هذا اللقاء، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، في أحد نوادي التنس في برشلونة، بين المدير الرياضي للنادي كارليس ريتشاك والوكيلين جوزيب مينغيّا وهوراسيو غاجيولي.

ولتأكيد اهتمام النادي، كتب كارليس ريتشاك وقتها بالحبر الأزرق، على منديل بسيط، أنه "يقبل، تحت مسؤوليته ورغم أي آراء متباينة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط احترام المبالغ المتفق عليها".

وتم إبرام عقد رسمي لاحقاً، لكن الوكيل الأرجنتيني غاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاماً تقريباً والذي قرر بيعه في المزاد.

وتوج ميسي مع برشلونة، حيث لعب حتى عام 2021، ببطولة إسبانيا 10 مرات، حيث إنه أفضل هداف في تاريخها (474 هدفا)، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقال إيهلينغ بحماس "لقد تم توثيق بداية مسيرة ميسي الاحترافية هنا. إنه ببساطة أمر لا يصدق".

ر.م (أ ف ب، DW)