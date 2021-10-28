كتاب يكشف.. زوحة توماس مولر منعته من الانتقال إلى يونايتد

وصل توماس مولر إلى قمة عطاءه الرياضي في بايرن ميونيخ تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان خال. وبعد انتقال الأخير إلى مانشستر يونايتد أراد ضمّ لاعب خط الوسط إلى "الشياطين الحمر"، حسب ما ورد في كتاب "من داخل بايرن" للصحفي كريستيان فالك مدير قسم كرة القدم في مجموعة "بيلد" الإعلامية الألمانية.
يكشف مؤلف الكتاب أن فان خال الذي قاد سفينة مانشستر من عامي 2014 إلى 2016 قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب بلاده بعد ذلك، حاول مرتين خلال تلك الفترة بالتعاقد مع مولر.
المحاولة الأولى اصطدمت برفض مجلس إدارة النادي التعاقد مع الدولي الألماني. أما المحاولة الثانية، فقد فشلت بسبب زوجة توماس مولر ليزا. ونقل الصحفي فالك في كتابه تصريحات لفان خال قال فيها: "في عام 2015، كان الانتقال سيتم لو أن زوجته كانت أكثر انفتاحاً على الانتقال إلى الخارج. كان هذا هو السبب على الأقل الذي دفع توماس لعدم إتمام الصفقة وأخبر مساعدي مارسيل بوت الذي أجرى جميع المحادثات معه، بذلك".
راتب بالملايين
حينها كان نادي مانشستر مستعد لدفع راتب سنوي قدره 20 مليون يورو لتوماس مولر، حسب موقع "كول دوت كوم". وبموجب العقد الذي أعده رئيس النادي المنتهية ولايته إد وودوارد والذي كان سينتهي عند نهاية موسم 2021، كان مولر سيحصل على حزمة إجمالية قدرها 160 مليون يورو تضم تعويض الانتقال والراتب.
كتب فالك أنه تمت زيادة العرض مرة أخرى إلى رسوم انتقال قدرها 100 مليون يورو. ومع ذلك، ألغي الانتقال من قبل مجلس إدارة مانشستر. وتربط مولر وفان خال علاقة وثيقة بدأت عندما تولى المدرب الهولندي الإدارة الفنية للفريق البافاري ما بين عامي 2009 و2011.
"يركض مثل البطة"
في حقيقة الأمر، اهتمام "الشياطين الحمر" بتوماس مولر لم يرتبط بفان خال فقط، وإنما كان قبل عهده بمواسم عدّة. ففي 2008/2009 طرحت إمكانية انتقاله لزيورخ على سبيل الإعارة. وكشف مدرب الفريق أنسيلو كانيبا لاحقاً لموقع "بليك كيك" الرياضي السويسري، أن بايرن عرض على ناديه مولر على سبيل الإعارة بهدف تمكين الأخير من اكتساب مزيد من "الخبرة على الملاعب".
لذا قام المدرب كانيبا، مع المدير الرياضي في زيورخ آنذاك فريدي بيكل، بمتابعة اللاعب الشاب عبر مقاطع الفيديو ، ليقررا لاحقاً عدم إتمام الصفقة. وأضاف كانيبا: " قلت، إنه ضخم جداً ويمشي "مثل البطة". نعم. قلت ذلك".
أوضح كانيبا، إذا نظرنا إلى الوراء، فإن هذا القرار كان بمثابة "ضربة حظ" لمولر. والأمر نفسه ينطبق على بايرن ميونيخ. ففي أغسطس 2008، احتفل مولر بظهوره الاحترافي لأول مرة في بايرن، وفي الموسم التالي صعد نجمه عالياً. منذ ذلك الحين، لعب بطل العالم السابق 599 مباراة رائعة مع بايرن، وسجل 220 هدفاً. كما أنه حصد مع البافاري عشرة ألقاب للدوري وستة ألقاب للكأس ولقبي دوري أبطال أوروبا ولقبي كأس العالم للأندية. وينظر إليه اليوم كواحد من أفضل لاعبي النادي على الإطلاق.
ز.أ.ب/و.ب
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا
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حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل
حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب
على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة
الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.