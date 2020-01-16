كتاب جديد يكشف "جهل" ترامب بأن للصين حدودا مع الهند؟

كشف كتاب صدر مؤخراً أنّ عدم إلمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمعلومات التاريخية والجغرافية يصل إلى حدّ جهله بوجود حدود مشتركة بين الهند والصين.

والكتاب وعنوانه "عبقري متوازن للغاية" هو من تأليف الصحافيين في "واشنطن بوست" فيليب راكر وكارول ليونيغ يورد فصولاً من تصرفات الرئيس تعكس جهله بوقائع جغرافية وتاريخية أساسية.

مشاهدة الفيديو 01:48 شارك "ديبلوماسية" ترامب مع الصين وروسيا وإيران إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VXw3 "ديبلوماسية" ترامب مع الصين وروسيا وإيران

ونقل الكاتبان أنّ ترامب قال لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اجتماع بينهما لبحث التهديد الذي تشكّله الصين على الهند "الأمر ليس كما ولو أنّ الصين على حدودك".

يذكر أنه وبالفعل للهند حدوداً مشتركة مع الصين، وقد خاض البلدان حرباً عام 1962 بسبب نزاع حدودي بينهما حول منطقة في الهيمالايا.

وفي أعقاب تعليق ترامب هذا وتقليله على ما يبدو من شأن التهديد الذي تشكّله الصين على الهند "جحظت عينا مودي من وقع المفاجأة"، وفقا للكتاب الذي نشرت "واشنطن بوست" مقتطفات منه الأربعاء (15 من يناير/ كانون الثاني 2020).

ويتابع الكاتبان رواية الواقعة بالقول إنّ تعابير مودي تحوّلت بعدها بشكل تدريجي من "الصدمة والقلق إلى الاستسلام".

وبعد هذا الاجتماع أبلغ مساعد لترامب مؤلّفي الكتاب أنّ "الهنود تراجعوا خطوة إلى الوراء" في علاقتهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وتحدّث الكتاب أيضاً عن جولة قام بها ترامب تكريماً لذكرى السفينة الحربية "يو اس اس أريزونا" التي اغرقتها الطائرات اليابانية في هجومها المفاجئ في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1941 على بيرل هاربر.

وسأل ترامب كبير موظفي البيت الابيض حينذاك جون كيلي "يا جون، لم كل هذا؟ ما الهدف من هذه الرحلة؟".

وتابع الكتاب أنّ "ترامب سمع بعبارة بيرل هاربر وبدا أنّه فهم أنّه سيزور موقع معركة عسكرية، لكن لم يظهر أنّه يعرف أكثر من ذلك".

مشاهدة الفيديو 02:00 شارك خبير في تسوية النزاعات: من يحتوى حماقات بيونغ يانغ وترامب؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2oVDC خبير في تسوية النزاعات: من يحتوى حماقات بيونغ يانغ وترامب؟

ونقل الكتاب عن مستشار كبير سابق في البيت الأبيض أنّ ترامب كان "في أحيان غير مطّلع إلى حدّ خطر".

وأورد الكتاب أنّ ترامب ضغط في 2017 على وزير الخارجية في حينه ريكس تيلرسون للمساعدة في التخلّص من قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يمنع الشركات الأميركية من دفع رشى للمسؤولين الأجانب لإبرام صفقات تجارية.

ونقل الكتاب عن ترامب قوله "إنّه أمر غير منصف لدرجة أنّه لا يسمح للشركات الأميركية بدفع رشى للحصول على أعمال في الخارج"، متابعاً "سنقوم بتغيير ذلك".

و.ب/ح.ز (أ ف ب)