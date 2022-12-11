 كتاب المناخ" لغريتا تونبيرغ | واحة الثقافة | DW | 17.12.2022

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واحة الثقافة

كتاب المناخ" لغريتا تونبيرغ

تعتبر غريتا تونبيرغ رمزاً لحركة المناخ. في عام 2022، نشرت السويدية البالغ من العمر 19 عاماً كتابها: موسوعة عن الحالة الكارثية للأرض، وفشل البشرية، ولكن أيضاً حول سبل الخروج من أزمة المناخ.

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