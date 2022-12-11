كتاب المناخ" لغريتا تونبيرغ

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعتبر غريتا تونبيرغ رمزاً لحركة المناخ. في عام 2022، نشرت السويدية البالغ من العمر 19 عاماً كتابها: موسوعة عن الحالة الكارثية للأرض، وفشل البشرية، ولكن أيضاً حول سبل الخروج من أزمة المناخ.
تظاهر عشرات الآلاف في غلاسكو ومدن أخرى حول العالم للمطالبة باتخاذ إجراءات "فورية" لمواجهة التغير المناخي وحماية الدول الفقيرة الأكثر تضرراً. ويتهم الناشطون الشباب قادة العالم بوضع التزامات "غير واضحة" بشأن حماية المناخ.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول