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كتاب المناخ" لغريتا تونبيرغ

تعتبر غريتا تونبيرغ رمزاً لحركة المناخ. في عام 2022، نشرت السويدية البالغ من العمر 19 عاماً كتابها: موسوعة عن الحالة الكارثية للأرض، وفشل البشرية، ولكن أيضاً حول سبل الخروج من أزمة المناخ.