كتاب "الحرب" ـ بن سلمان "مدلل"، نتنياهو "كاذب" وبوتين "شرير"

ليس مستغربا أن يثير كتاب "الحرب" ضجة كبيرة ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في العالم بأسره.

فرغم أنه لم ينشر من الكتاب سوى مقتطفات نقتها صحف أمريكية، إلا أن الكتاب فجر مفاجئات من العيار الثقيل وأسرار من وراء الكواليس عن تصورات الإدارة الأمريكية الحالية حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرجع الفضل في هذه الضجة إلى أن الكتاب أحدث إصدارات الصحافي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد الذي كشف عن فضحية "ووترغيت" الأكثر شهرة في تاريخ السياسة الأمريكية وأدت إلى استقالة أول رئيس أمريكي في سبعينيات القرن الماضي.

بايدن.. نتنياهو "الكاذب"

وبحسب المقتطفات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ينقل وودوارد في كتابه عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "كاذب" و "لا يهمه سوى بقائه" في منصبه.

ويذكر وودوارد في كتابه "الحرب" الذي ينشر الأسبوع المقبل، أن بايدن دأب على اتهام نتنياهو بعدم وجود استراتيجية؛ إذ صرخ في يوليو/تموز قائلا "بيبي، ما هذا بحق الجحيم؟"، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية قرب بيروت وفي إيران.

ووفق مقتطفات من الكتاب، سأل بايدن خلال محادثة هاتفية جرت في نيسان/أبريل الماضي نتنياهو عن استراتيجيته، فأجاب الأخير بالقول: "علينا أن ندخل رفح"، ليردّ عليه بايدن: "بيبي (لقب نتنياهو)، ليست لديك استراتيجية".

تزامن نشر مقتطفات الكتاب مع المكالمة الهاتفية الأولى بين بايدن ونتنياهو منذ أغسطس/آب الماضي والتي استمرت 30 دقيقة. وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين إن الاتصال كان "مباشرا وبناء للغاية"، مع الإقرار بأن الزعيمين بينهما خلافات.

وفقا لبوب وودوارد، فقد وصف جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "كاذب" صورة من: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

محمد بن سلمان.. "الطفل المدلل"

لم يكن نتنياهو الشخصية السياسية الوحيدة التي أفرد لها وودوارد حيزا كبيرا في كتابه "الحرب" ، بل انضم إلى القائمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي كتابه، لخص وودوارد تصور وزير الخارجية أنتوني بلينكن لولي العهد بهذه العبارة: "لم يكن محمد بن سلمان أكثر من طفل مدلل".

وأشار الكتاب إلى أن الوصف جاء خلال إحدى جولات بلينكن في الشرق الأوسط بهدف التفاوض بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. وكشف الكتاب عن امتلاك محمد بن سلمان مجموعة هواتف مؤقتة يصعب تتبعها يُطلق عليها اسم (Burner Phones) بلغ عددها 50 هاتفا.

وفقا لوودوارد، اقترح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على ولي العهد الاتصال بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وفي زيارة آخري طلب منه الاتصال بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاك سوليفان.

وكشف غراهام، وفقا للكتاب، عن أن محمد بن سلمان، أخرج في المرة الأولى هاتفا مؤقتا كُتب عليه عبارة "ترامب 45"، فيما استخدم في المرة الثاني هاتفا مؤقتا آخر يحمل علامة "جاك سوليفان" للاتصال بالمسؤول الأمريكي.

بحسب وودوارد، فقد قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "لم يكن محمد بن سلمان أكثر من طفل مدلل". صورة من: Evelyn Hockstein/AFP/Getty Images

بوتين.. "الشرير"

ويكشف كتاب "الحرب" عن تصورات بايدن حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فحسب وودوارد، فقد وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بأنه "تجسيد للشر". وقال بايدن لمستشاريه: "بوتين الشرير".

وبحسب وودوارد، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا كانت تخطط للتوغل في أوكرانيا قبل أربعة أشهر من اجتياحها البري الذي بدأ فعليا في فبراير/شباط عام 2022. وقال وودوارد إن مصدر المعلومات كانت شخصية حساسة داخل الكرملين.

وقال الكتاب إن إدارة بايدن اعتبرت المعلومات "خطيرة للغاية" حيث نُقل عن بايدن قوله "سيكون هذا أمرا مجنونا للغاية".

كشف كتاب الحرب عن أن الرئيس الأمريكي وصف نظيره الروسي بأنه "تجسيد للشر". صورة من: Saul Loeb/Pool via REUTERS

وكشف الكتاب عن تفاصيل استمرار الاتصالات بين ترامب وبوتين. ويقول وودوارد إن ترامب أمر مساعده بالخروج من مكتبه في مقر إقامته في فلوريدا مطلع العام الجاري حتى يتمكن من إجراء مكالمة هاتفية خاصة مع بوتين.

ولدى سؤال الصحيفة للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عما إذا كان ترامب قد تحدث هاتفيا لبوتين قال "لا.. هذا ليس صحيحا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حملة ترامب انتقدت كتاب وودوارد ووصفت محتواه بأنه "مفبرك".