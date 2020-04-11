 كبير خبراء ترامب: كان بإمكاننا إنقاذ العديد من الأرواح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كبير خبراء ترامب: كان بإمكاننا إنقاذ العديد من الأرواح

أزيد من 22 ألف وفاة في الولايات المتحدة جراء وباء كورونا، وتقارير تحمّل الرئيس ترامب مسؤولية الأرقام الكارثية بسبب التباطؤ في احتواء الأزمة. ترامب وكعادته يهاجم الإعلام لكن أهم خبيرٍ في محيطه يؤكد ما خلصت إليه التقارير.

USA Präsident Donald Trump Coronavirus Pressekonferenz (Reuters/J. Roberts)

هل يواجه الرئيس دونالد ترامب أزمة جديدة في إدارته؟

أكد أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، ما جا في تقارير إعلامية تحدثت عن تباطؤ الإدارة الأمريكية في التعامل مع الجائحة العالمية

"كنّا سننقذ العديد من الأرواح لو كنّا سارعنا في إقفال المنشآت العامة" يقول فاوتشي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء الأحد (13 أبريل/ نيسان).

مختارات

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر ألا يستأنف أعماله على الفور بناء على توصيات الأطباء المعالجين له. (12.04.2020)

وبات فاوتشي بالنسبة للعديد من الأمريكيين خاصة في المناطق الأكثر تضررا من الوباء وعلى رأسها مدينة نيويورك، الوجه الموثوق به في إدارة الأزمة. وقد عمل مستشارا في اختصاصه لستة رؤساء أمريكيين إلى غاية اللحظة.

وكشف فاوتشي في الحوار المتلفز عن وجود مقاومة شديدة داخل البيت الأبيض بداية الأزمة ضد إقرار إجرءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي، لكن دون أن يذكر الرئيس بالاسم.

ويعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي لما أوردته تقارير أمريكية سابقة سلطت الضوء بشكل متزايد على المخاوف حول كيفية تعامل البيت الأبيض مع الإشعارات الأولية التي تشير إلى أن الجائحة قادمة، والتقليل في بعض الأحيان من المخاطر على الولايات المتحدة والفشل في ضمان أن الاحتياطيات من المخزونات الطبية كافية. وأوضحت تقارير معمقة في كل من "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن كبار مستشاري الرئيس قد حذروا من تفشي وباء فيروس كورونا في أواخر شهر يناير/كانون الثاني والذي يمكن أن يقتل مئات الآلاف من الأمريكيين.

ترامب يهاجم

وبموازاة ذلك، هاجم ترامب الإعلام وتحديدا تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عبر حسابه على موقع تويتر، واصفا إياه "بالأخبار الزائفة، تماما مثل الصحيفة (الزائفة)" التي يعتبرها أداة في يد خصومه الديموقراطيين. وغرّد قائلا: "إذا كان حزب الأخبار المزيفة المعارض يدفع، بكل قوته، بحقيقة أن الرئيس ترامب" تجاهل التحذيرات المبكرة بشأن التهديد"، فلماذا انتقدني الديمقراطيون والإعلام بشدة عندما فرضت حظر سفر على الصين؟ قالوا إنه "مبكر وليس ضروريا". وسائل إعلام فاسدة!".

كما أعاد ترامب نشر حوار لفاوتشي كان قد ذكر فيه لوسائل الإعلام أن بلاده عند بداية الأزمة "لم تحصل على معلومات دقيقة".

وقلّل ترامب في البداية من خطورة الفيروس، وأكد علنا حتى بداية مارس/أذار أن الفيروس لم يكن مدعاة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة. كما أشاد ترامب في تلك الشهور الأولى أيضًا بجهود الصين لاحتواء الفيروس، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية. لكن الأسبوع الماضي وجه انتقادات إلى منظمة الصحة العالمية واتهمها بالعمل لصالح الصين مهددا بخفض تمويلها.

ويوم أمس الأحد تخطت الولايات المتحدة إيطاليا من حيث عدد الوفيات الذي فاق 22 ألف حالة وفاة، لتصبح بذلك أكبر الدول في العالم تضررا من الجائحة العالمية.

مواجهة جديدة بين ترامب وفاوتشي؟

ومن المنتظر أن يعلن ترامب في الأيام القليلة المقبلة عن قراره الذي وصفه بأنه "الأهم" في حياته، حول موعد وطريقة عودة الحياة المجتمعية وفتح الاقتصاد. غير أن فاوتشي استبق ذلك في حواره مع "سي ان ان" موضحا أن ذلك لا يمكنه أن يحدث "إلا عبر مراحل".

مشاهدة الفيديو 01:47

أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم

ورفض مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، تحديد موعد محدد لإعادة فتح الاقتصاد، قائلا إنه ليس هناك نهج "لقالب واحد يناسب الجميع"، وأن المسار سيعتمد على ما إذا كانت هناك حالات تفشي جديدة في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة. وأضاف لشبكة (سي إن إن): "يجب التأكد من أنكم تفعلون شيئا ما قبل الأوان وبسرعة، وفي نفس الوقت تولّون أهمية للحاجة إلى محاولة العودة إلى الوضع الطبيعي".

ويحرص رجل الأعمال ترامب على إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، حيث فقد أكثر من 16 مليون شخص وظائفهم حتى الآن نتيجة الإغلاقات، لكنه في الوقت ذاته وعد بالإصغاء لمشورة الخبراء. وكان الرئيس الأمريكي يرغب في ذلك في عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح لكنه وافق على التأجيل في ظل ارتفاع أعداد الإصابات. وأصبح الهدف الجديد هو أوائل الشهر المقبل، إلا أن ستيفن هان مدير إدارة الغذاء والدواء قال لشبكة "ايه بي سي نيوز" إن هذا الموعد ربما يكون طموحا بصورة زائدة عن الحد بالنسبة لجميع الولايات الأمريكية، وتابع بأنه كان متفائلا وأن أول مايو/أيار يظل "هدفا"، بيد أنه "من المبكر للغاية تحديد ذلك".

و.ب/م.س (أ ف ب، روبترز، د ب أ)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


مواضيع ذات صلة

Coronavirus Vatikan Papst Messe

العالم يشهد عطلة فصح غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا 11.04.2020

بدأ العالم السبت عطلة عيد فصح غير مسبوقة بلا مسيرات أو قداسات تقليدية، بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص بينهم أكثر من 20 ألفا في الولايات المتحدة. أعداد الوفيات ارتفعت أيضا في فرنسا وبريطانيا.

Vatikan | Papst Franziskus während Ostermesse im Petersdom

بابا الفاتيكان يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة كورونا 12.04.2020

في عظة ذات طابع سياسي بامتياز، بابا الفاتيكان يدعو في عيد الفصح إلى التضامن الدولي وتخفيف أعباء الديون على العالم النامي في سبيل مواجهة عواقب جائحة كورونا، محذراً الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص من تداعيات "تحدّ تاريخي".

China Tedros Adhanom und Xi Jinping

انحازت للصين.. كيف أخفقت "الصحة العالمية" في مواجهة كورونا؟ 10.04.2020

الفيروس ينتشر بسرعة والوفيات تتسارع، لكن هل كان بالإمكان التدخل لمنع ذلك أو للتخفيف من حدته على الأقل؟ مؤشرات متعددة تبين كيف أضاعت منظمة الصحة العالمية الفرصة لاحتواء كوفيد-19 وسط تساؤلات كثيرة عن حقيقة علاقتها بالصين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  