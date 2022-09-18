 كاوناس عاصمة الثقافة الأوروبية | يوروماكس | DW | 18.09.2022

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يوروماكس

كاوناس عاصمة الثقافة الأوروبية

مهرجان فلوكسوس في مدينة كاوناس في ليتوانيا مزيج من الأداء والكرنفال، ويتميز هذا العام بالاختلاف والتنوع، لا سيما بعدما تم اختيار كاوناس عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2022.

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ARCHIV - 04.06.2022, Großbritannien, London: Charles, Prinz von Wales, und Camilla, Herzogin von Cornwall, stehen auf der Bühne während der Platin-Party vor dem Buckingham Palast am dritten Tag der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen. Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr Sohn Charles zum König geworden. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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