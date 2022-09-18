يوروماكس

كاوناس عاصمة الثقافة الأوروبية

مهرجان فلوكسوس في مدينة كاوناس في ليتوانيا مزيج من الأداء والكرنفال، ويتميز هذا العام بالاختلاف والتنوع، لا سيما بعدما تم اختيار كاوناس عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2022.