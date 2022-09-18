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مهرجان فلوكسوس في مدينة كاوناس في ليتوانيا مزيج من الأداء والكرنفال، ويتميز هذا العام بالاختلاف والتنوع، لا سيما بعدما تم اختيار كاوناس عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2022.
في أول زيارة لها للخارج، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية خلال زيارة لجنود ألمان في روكلا الليتوانية على أهمية التكاتف بين أعضاء حلف الناتو. وبعد مقترحات روسية بخصوص أوكرانيا، قالت لامبرشت "سنبحث المقترحات الروسية ولكن...".
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