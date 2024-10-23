كان ينظر إليه كخليفة لنصرالله: حزب الله يؤكد مقتل صفي الدين

بعد يوم واحد من تأكيد إسرائيل، اعترف حزب الله اللبناني بمقتل رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين على الضاحية الجنوبية. وكان ينظر على نطاق واسع لصفي الدين كخليفة محتمل لزعيم الحزب نصرالله الذي قتل أيضا بغارة إسرائيلية.

أعلن حزب الله الشيعي اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، أن هاشم صفي الدين، رئيس مجلسه التنفيذي الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الأمين العام القتيل حسن نصر الله، قُتل في هجوم إسرائيلي. وقال الحزب إن صفي الدين قتل في غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد ليل أمس الثلاثاء "القضاء" على هاشم صفي الدين الذي برز اسمه كخليفة محتمل لحسن نصرالله، الأمين العام السابق للجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وأكد الجيش أن صفي الدين قضى في غارات على الضاحية الجنوبية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، بعد مقتل نصرالله بضربات مماثلة في 27 سبتمبر/ أيلول.

وكان مسؤول في حزب الله اتهم إسرائيل بعرقلة جهود البحث والإنقاذ في المنطقة التي يُعتقد بأن صفي الدين كان فيها عندما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت فجر يوم الجمعة.

بدوره كان مصدر رفيع من حزب الله قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".

"انتكاسة أخرى خطيرة وكبيرة لحزب الله"

وكان نادر الهاشمي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون الأمريكية، قال وقتها لـ "الجزيرة نت" إن فقدان الاتصال يعد "انتكاسة أخرى خطيرة وكبيرة لحزب الله". وأشار إلى "أنهم يريدون تهيئة أنصارهم لاحتمال تأكيد وفاته بمثل هذه الأخبار".

ويشغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب لله، الذي يدير شؤون الحزب في المجالات السياسية والتنظيمية والاجتماعية، مما يجعله من أهم الشخصيات داخل القيادة.

وكان مصدر أمني لبناني قال السبت 28 أيلول/ سبتمبر إن الاتصال فُقد مع الزعيم المحتمل الجديد لجماعة حزب الله اللبنانية هاشم صفي الدين منذ أمس الجمعة، وذلك بعد إعلان إسرائيل استهدافه في غارة.

وأدت الضربات الإسرائيلية في أنحاء المنطقة على مدى العام المنصرم، والتي تسارعت وتيرتها بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقتل كثيرين من قياديي حزب الله.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

خ.س/ أ.ح/ ف.ي/ هـ.د (ا ف ب، رويترز، د ب أ)