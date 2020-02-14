 كان من بينها السودان.. ما هدف العقوبات الأمريكية في إفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.10.2020

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سياسة واقتصاد

كان من بينها السودان.. ما هدف العقوبات الأمريكية في إفريقيا؟

حتى شخصيات قد توفيت مازالت موجودة في قائمة الأشخاص المعاقبين في افريقيا من قبل إدارات البيت الأبيض. ورفع السودان من قائمة الإرهاب له أسباب من ضمنها متعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وزير الخارجية مايك بومبيو في أغسطس في السودان ـ ثمن الإلغاء من قائمة العقوبات الأمريكية باهض أمام السودان

وزير الخارجية مايك بومبيو في أغسطس في السودان ـ ثمن الإلغاء من قائمة العقوبات الأمريكية باهض أمام السودان

منذ 1993 كان السودان يقبع في قائمة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بتمويل الإرهاب. ومؤخرا عرض مجلس الشيوخ اتفاقا من شأنه أن يقود إلى شطب السودان من تلك القائمة. ثم جاء عرض من الحكومة الأمريكية: يمكن إبعاد السودان إذا ما اعترف في المقابل بإسرائيل.

وقبيل الإعلان عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما الجمعة (23 تشرين الأول/أكتوبر 2020) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وأخطر الكونجرس بذلك.

وفي الحملة الانتخابية الرئاسية يأمل دونالد ترامب في الحصول على دعم من خلال تقوية موقف إسرائيل في جوارها، "سبب فرض العقوبات كان في الأصل الإرهاب"، كما يقول تيودور مورفي، مدير برنامج افريقيا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. "هذا ليس له أية علاقة بالاعتراف بإسرائيل".

والإبقاء على العقوبات يتنافى مع هدف الولايات المتحدة الرامي لدعم التحول السياسي في السودان عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لأنه ما دام السودان موجودا على قائمة الإرهاب، فإن المستثمرين مثلا ينأون بأنفسهم عن البلاد.

تسع حالات جديدة

وتوجد تسع دول افريقية في المجموع في قائمة العقوبات لوزارة المالية الأمريكية: فإلى جانب السودان هناك بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وليبيا وزيمبابوي والصومال وجنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى. ويتعلق الأمر في الغالبية بعقوبات ضد أشخاص أو شركات ومنظمات بسبب خروقات حقوق الانسان. ويتم تجميد رصيد ثرواتهم ويُفرض عليهم حظر السفر أو يُمنع التعاون معهم. وبغض النظر عن الدولة يمكن منذ 2016 فرض عقوبات على أشخاص بموجب قانون ماغنيتسكي حتى بسبب الفساد. وفي هذه القائمة يوجد مثلا يحيى جامح، رئيس غامبيا حتى عام 2017.

ليس مثالا نموذجيا: زيمبابوي

وتوجد زيمبابوي منذ بداية الألفية الثانية بسبب العنف السياسي ونخر الديمقراطية في قائمة العقوبات الأمريكية. وحسب وجهة نظر هيلاري موسبيرغ من منظمة The Sentry  يتعلق الأمر بأفشل برامج العقوبات التي من شأنها تجفيف التحويلات المالية في ارتباط مع الفساد والنزاعات في افريقيا. فعقوبات زيمبابوي، حسب موسبيرغ "ليست ببساطة فعالة" لتغيير مواقف أو سلوكيات النخبة السياسية، وهي تنتقد بأنه لم يتم رعاية قائمة العقوبات بشكل جوهري، إذ يوجد على الصفحات الحكومية الأمريكية على الأقل 120 حالة من شخصيات منبوذة ومنظمات ـ بينها الرئيس روبيرت موغابي الذي واجه في 2017 انقلابا وتوفي في 2019.

وداخل حكومة زيمبابوي يروج خطاب حاد ضد العقوبات بأنها "فقدت أي معنى كان لها قبل سنوات"، كما تقول موسبيرغ. وفي يوليو وصف وزير خارجية زيمبابوي الإجرءات في مقابلة مع دويتشه فيله "كسلاح دمار شامل". ونفى أن تكون الحكومة توظف العقوبات فقط ككبش فداء للتغطية على سوء سياستها. ورغم الحصيلة المتواضعة عمل الرئيس ترامب على تمديد العقوبات في مارس، لأن الحكومة لم تكشف عن أي إرادة إصلاح.

رغم أن روبرت موغابي توفي قبل أكثر من سنة، فإن اسمه مايزال موجودا على قائمة العقوبات الأمريكية

رغم أن روبرت موغابي توفي قبل أكثر من سنة، فإن اسمه مايزال موجودا على قائمة العقوبات الأمريكية

بالضغط نحو النجاح: جمهورية الكونغو الديمقراطية

مفعول أكثر كشفت عنه العقوبات مؤخرا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي 2006 فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات بسبب العنف في البلاد ـ وعملت على تشديدها تدريجيا. لكن فقط منذ 2018 أعلن الرئيس جوزيف كابيلا أنه لن يتقدم لخوض الانتخابات المقبلة. "لا أقول بأن العقوبات كانت هي السبب الوحيد لماذا لم يتقدم الرئيس كابيلا"، تقول موسبيرغ. لكن التحريات تكشف أن "العقوبات الأمريكية كانت جزء من النجاح". والجانب الحاسم كان من جانب قانون ماغنيتسكي الذي أعاق عمل فاعلين في محيط كابيلا.

ورغم حصول تقارب مؤخرا بين الولايات المتحدة والكونغو تحت الرئيس الجديد فليكس تشيسيكيدي، فإنه توجد حسب وزارة المالية عقوبات ضد 55 شخصا وشركات ومنظمات. "لا أعتقد بأننا وصلنا إلى نقطة" إلغاء الإجراءات، كما تقول موسبيرغ. فالكثير من الأشخاص من محيط كابيلا مازالوا في مواقع سلطة.

الوضع أفضل

عقوبات الولايات المتحدة يمكن أن تحقق في المجموع نجاحا أكبر. "اقتراحاتنا الأساسية للولايات المتحدة هي التركيز على الجهود المتعددة الجوانب عوض السير في طريق أحادي تقليدي للولايات المتحدة"، تقول موسبيرغ. وتكاثف مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يمنح العقوبات فاعلية أكبر. وفيما يخص زيمبابوي كانت تنقص هذه الاستراتيجية العامة. ومنظمتها The Sentry تقترح أيضا التركيز أقل على أشخاص، بل على شبكات تمكن النظام من البقاء في السلطة. كما أنه يجب أن يكون واضحا من البداية أية أشياء يجب تلبيتها حتى يتم إلغاء العقوبات من جديد ـ لتفادي حالات مثل السودان.

وحسب وجهة نظر السفير الأمريكي السابق ومستشار الرئيس باراك أوباما، برينستون ليمان يكون حاسما أن يتم تطبيق العقوبات أيضا من جانب دول افريقية. وكمثال سلبي ذكر المستشار جنوب افريقيا، الجارة القوية لزيمبابوي التي "لم تتعاون في إطار عقوبات الغرب ضد البلاد".

العقوبات تقوض تطور الشباب ـ 2019 احتجاجات في هراري ضد عقوبات أمريكية

"العقوبات تقوض تطور الشباب" ـ 2019 احتجاجات في هراري ضد عقوبات أمريكية

تأثير الرئيس

وحسب وجهة نظر المحلل مورفي، فإن سياسة العقوبات ليست جزء من استراتيجية افريقيا كبرى للحكومة الأمريكية. وإلى درجة معينة تكون العقوبات رهينة بمن هو في منصب الرئيس، كما تؤكد موسبيرغ: ما هي أولوياته ومن يتولى مناصب حاسمة. وتحريات من منظمة The Sentry كشفت أنه لم يتسنى الحفاظ على الضغط في الكونغو على كابيلا عندما تولى ترامب في 2017 مقاليد الحكم بعد أوباما. وإذا ما حصل تغير في البيت الأبيض عقب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فإن موسبيرغ تتوقع من بايدن " أسلوب عمل استراتيجي" في برامج العقوبات المهملة.

أوتا شتاينفير/ م.أ.م

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فرحة عظيمة وأمل كبير للسودانيين

    الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

  • Sudan Khartum | Zeremonie Unterzeichnung Verfassungserklärung (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Ozdel)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    لحظة تاريخية بالنسبة للسودان

    "الوثيقة الدستورية" التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    شخصية عسكرية تتولى الرئاسة

    وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.

  • Abdalla Hamdok (picture-alliance/G. Dusabe)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    رجل الأمم المتحدة كرئيس للوزراء

    كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.

  • Sudan Pressekonferenz der Opposition (picture-alliance/AA/O. Erdem)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    عطل مؤقت بسبب قوى الحرية والتغيير

    لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير"، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

  • Sudan Khartoum Vermittlung von äthiopischen Botschafter Mohamoud Dirir (Ethiopian Embassy Khartoum )

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    المدنيون يحددون ممثليهم بالمجلس السيادي

    وفي نفس اليوم بدأ اجتماع لقوى الحرية والتغيير (الصورة من الأرشيف) وامتد حتى فجر اليوم التالي (الثلاثاء 20 أغسطس/ آب). وبعد توتر وملاسنات تم الاتفاق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي، ممثلين للقوى المدنية في المجلس السيادي.

  • Sudan Khartum Massenproteste der Opposition (AFP)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فترة انتقالية لنحو 40 شهرا

    بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.

  • Unruhen im Sudan | Demonstration (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    تأكيد على دور المرأة بالهيئة التشريعية

    من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.

  • Sudanesen protestieren in Dublin (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    سقوط البشير بعد عقود من القبضة القوية

    بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2018، خرج مواطنو السودان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، بعد 30 عامًا من حكم الرئيس عمر البشير البلاد. خلال كل هذه السنوات حكم البشير بيد قوية، فقد تم تقليص عمل المعارضة، وجرى قمع المجتمع المدني وتعذيب المنتقدين بل وقتلهم. وتحت ضغوط من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة عزل الجيش عمر البشير من رئاسة الدولة في أبريل/ نيسان.

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    الجيش سيواصل لعب دور

    سقوط البشير لم يكن النهاية، فقد تواصلت المظاهرات عندما أصر المجلس العسكري على حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى التحول إلى الانتخابات الديمقراطية. لكن الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها "قوى الحرية والتغيير" دعت إلى تشكيل حكومة مدنية دون أي تدخل عسكري. هذا الشرط لم يتحقق بالكامل، ففي فترة الحكومة المؤقتة، سيستمر الجيش السوداني في لعب دور. اعداد: ديانا هودالي/ صلاح شرارة


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