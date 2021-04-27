كان ذراعا أيمن للبغدادي .. تركيا تعتقل قائدا بتنظيم "داعش"

قال بيان للشرطة التركية اليوم الأحد (الثاني من مايو / أيار 2021) إنه تم إلقاء القبض على القائد العسكري المفترض لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في تركيا.

والاسم الحركي للشخص المقبوض عليه هو "باسم" ويحمل الجنسية الأفغانية، ويقال إنه كان الذراع الأيمن لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، الذي قتل في إدلب عام 2019.

واعتقل باسم في إحدى ضواحي إسطنبول وكان يسافر بجواز سفر مزور، بحسب بيان الشرطة. وبحسب ما ورد فقد اختفى باسم بعد شهور من الهجوم على مناطق التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورة لرجل أصلع ملتح يرتدي معطفا خفيفا بعد إلقاء القبض عليه وصورة سابقة، يُزعم أنها لنفس الشخص، تظهر رجلا طويل الشعر وله لحية كثيفة ويرتدي زيا عسكريا ويشهر سيفا في يده.

وذكرت قناة "إن تي في" أن باسم كان يخضع للاستجواب بعد عملية مشتركة بين جهاز المخابرات الوطني وقوة شرطة إسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية اليوم الأحد القول أن هذا الشخص تواجد في مناطق الاشتباكات في سوريا والعراق خلال 2014، وقدّم تدريبات عسكرية داخل تنظيم داعش، وتولى مهام قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بأمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.

وذكرت أن التحريات أظهرت أنه تولى دورا في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتله. وأشارت المصادر لوكالة الأناضول إلى أن الشخص كان مستمرا في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى القبض عليه الأربعاء الماضي في عملية بمنطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، مؤكدة استمرار التحقيق معه في مديرية شرطة إسطنبول.

وتعتقل تركيا بانتظام عناصر "داعش" المشتبه بهم، ويُزعم أن العديد منهم يخططون لهجمات في البلاد.

وقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي نفسه في أكتوبر / تشرين الأول 2019 بتفجير سترة ناسفة خلال غارة بقيادة الولايات المتحدة على مخبئه في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

ص.ش/ع.ش (أ ب، د ب أ، DW)