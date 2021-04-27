 كان ذراعا أيمن للبغدادي .. تركيا تعتقل قائدا بتنظيم ″داعش″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كان ذراعا أيمن للبغدادي .. تركيا تعتقل قائدا بتنظيم "داعش"

في إسطنبول، ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص أفغاني الجنسية يعتقد أنه كان على علاقة قوية بالزعيم السابق لتنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وأنه قاد الهيكل العسكري للتنظيم الإرهابي، قبل أن يختفي منذ سنوات.

مقاتلون يحملون علم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) (أرشيف: سوريا آب/ أغسطس 2015)

مقاتلون يحملون علم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) (أرشيف: سوريا آب/ أغسطس 2015)

قال بيان للشرطة التركية اليوم الأحد (الثاني من مايو / أيار 2021) إنه تم إلقاء القبض على القائد العسكري المفترض لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في تركيا.

والاسم الحركي للشخص المقبوض عليه هو "باسم" ويحمل الجنسية الأفغانية، ويقال إنه كان الذراع الأيمن لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، الذي قتل في إدلب عام 2019.

واعتقل باسم في إحدى ضواحي إسطنبول وكان يسافر بجواز سفر مزور، بحسب بيان الشرطة. وبحسب ما ورد فقد اختفى باسم بعد شهور من الهجوم على مناطق التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورة لرجل أصلع ملتح يرتدي معطفا خفيفا بعد إلقاء القبض عليه وصورة سابقة، يُزعم أنها لنفس الشخص، تظهر رجلا طويل الشعر وله لحية كثيفة ويرتدي زيا عسكريا ويشهر سيفا في يده.

وذكرت قناة "إن تي في" أن باسم كان يخضع للاستجواب بعد عملية مشتركة بين جهاز المخابرات الوطني وقوة شرطة إسطنبول.

مختارات

في البداية وردت أنباء عن "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية بانتظار التأكيد من واشنطن. الرئيس ترامب قطع الشك باليقين وأعلن رسميا عن مقتله. وبذلك وتنتهي قصة مطاردة البغدادي الطويلة.

أعلنت تركيا الحداد بعد التفجيرين الذين أسفرا عن سقوط 38 قتيلاً وعدد من المصابين، فيما يشتبه مسؤولون أتراك في أن الهجوم المزدوج يحمل بصمات حزب العمال الكردستاني المحظور.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية اليوم الأحد القول أن هذا الشخص تواجد في مناطق الاشتباكات في سوريا والعراق خلال 2014، وقدّم تدريبات عسكرية داخل تنظيم داعش، وتولى مهام قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بأمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.

وذكرت أن التحريات أظهرت أنه تولى دورا في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتله. وأشارت المصادر لوكالة الأناضول إلى أن الشخص كان مستمرا في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى القبض عليه الأربعاء الماضي في عملية بمنطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، مؤكدة استمرار التحقيق معه في مديرية شرطة إسطنبول.

وتعتقل تركيا بانتظام عناصر "داعش" المشتبه بهم، ويُزعم أن العديد منهم يخططون لهجمات في البلاد. 

وقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي نفسه في أكتوبر / تشرين الأول 2019 بتفجير سترة ناسفة خلال غارة بقيادة الولايات المتحدة على مخبئه في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

ص.ش/ع.ش (أ ب، د ب أ، DW)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Paris Messeratacke bei Charlie Hebdo Redaktion

اعتقالات في فرنسا والدانمارك بسبب تحويلات مالية وزيارات لسوريا 27.04.2021

أعلنت فرنسا توقيف ثمانية أشخاص من الجالية الشيشانية، أحدهم زار سوريا، كما أوقفت الدانمارك ستة آخرين اثنان منهما متهمان بالسفر إلى سوريا والانضمام لـ"داعش".

Weltspiegel 16.04.2021 | Irak Bagdad | Anschlag, Autobombe

العراق- وضع أمني معقد وسط هجمات عنيفة وخصوم دوليين ومحليين 16.04.2021

يرى محللون أن الهجمات بالمسيّرات والصواريخ في شمال العراق تشير إلى توسيع الفصائل المسلحة ترسانتها التي تستعد لنشرها في مواجهة القوات الأمريكية، ما يؤشر أيضاً إلى انهيار دور الأمن في منع انتقال الأسلحة بطول البلاد وعرضها

Irak Ministerpräsident Al-Kadhimi

الكاظمي يعلن مقتل خليفة البغدادي في قيادة "داعش" 28.01.2021

بعد أيام من إعلان "داعش" مسؤوليته عن هجوم انتحاري في سوق في بغداد خلف عشرات القتلى، رئيس الوزراء العراقي يعلن مقتل خليفة البغدادي أبو ياسر العيساوي "في عملية استخبارية نوعية". فيما كشفت مصادر تفاصيل عن العملية.