 كاني ويست يترشح للرئاسة.. فما موقف زوجته كيم كارداشيان؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

كاني ويست يترشح للرئاسة.. فما موقف زوجته كيم كارداشيان؟

بعد إعلان المغني كاني ويست عن ترشحه للرئاسة الأمريكية، اكتفت زوجته نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بإعادة نشر تغريدة إعلان زوجها. فما الموقف الحقيقي لكارداشيان من ترشح زوجها للرئاسة؟

كاردشيان رفقة زوجها كاين ويست.

كاردشيان رفقة زوجها كاين ويست.

مجرد إعلان المطرب كاني ويست عن رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، انهالت ردود الفعل عبر مواقع

التواصل الاجتماعي ما بين داعم ومشكك في ترشح النجم الأمريكي. ولعل أبرز المؤيدين لترشح ويست هو الملياردير ورئيس مجلس إدارة شركة تسلا، إيلون ماسك، الذي سارع بدعم صديقه عبر موقع تويتر.

أما زوجة ويست، نجمة برامج تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، فاكتفت بإعادة نشر تغريدة زوجها مصحوبا بالعلم الأمريكي.   

وأعلن ويست نيته الترشح للانتخابات الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: "يجب علينا حاليا إدراك الوعد بأمريكا من خلال الثقة في الرب وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا“.

وأفصح ويست عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد نشره لأغنية جديدة وإعلانه عن اسم ألبومه الجديد ”دولة الرب".

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مطرب الراب عن رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، إذ تحدث علنا عن الأمر بحفل تسليم جوائز MTV للموسيقى لعام 2015.

في المقابل، أظهرت  كارداشيان عن خوفها من أن يستخدم ماضيها "كسلاح" في حالة ترشح زوجها للرئاسة، وفقا لموقع بيبول. وأضافت كارديشيان: "أنظروا للأشياء الفظيعة التي يفعلونها بميلانيا ترامب بنشر صور عارية لها"، في إشارة لجلسة تصوير قديمة لزوجة الرئيس الأمريكي لصالح مجلة بريطانية.

وفي تصريح آخر لموقع نيويورك تايمز العام الماضي، وصفت كارديشيان الرئاسة بأنها "الوظيفة الأكثر ضغطا في العالم"، وأكدت أن دور السيدة الأولى غير مناسب لها تماما، على حد قولها. 

ويرى الكثيرون أن إعلان ويست الترشح للرئاسة لا يعني بالضرورة نجاحه في مسعاه. فمع اقتراب موعد الانتخابات بعد حوالي أربعة أشهر يجب على ويست تجاوز الكثير من العقبات أولها التقدم بأوراق الترشح للجنة الإنتخابات الفيدرالية وجمع العدد الكافي من التوقيعات.

د.ب/و.ب

مواضيع ذات صلة

USA Donald Trump und Kanye West

مغني الراب كاني ويست.. من مؤيد لترامب إلى مرشح للرئاسة 05.07.2020

عرف بتصريحاته الغريبة وبتأييده لترامب، إنه مغني الراب وزوج كيم كارداشيان، الأميركي كاني ويست. والآن يبدو أن ويست يريد أن ينافس ترامب في الانتخابات المقبلة؛ إذ أعلن نيته الترشح للرئاسة. لكن هل هو جاد في نيته؟

G20 Gipfeltreffen Ehegatten

كتاب جديد يكشف عن ضغوط مارستها ميلانيا على ترامب 15.06.2020

كتاب جديد عن ميلانيا ترامب يكشف عن جوانب غير معروفة في شخصيتها ويصفها بـ"المفاوضة البارعة". الكتاب يتحدث أيضا عن ضغوط مارستها ميلانيا على زوجها، رئيس أقوى دولة في العالم. فماذا كانت تريد منه؟

USA Black Lives Matter Proteste Washington

الولايات المتحدة - تظاهرات ضخمة في ذكرى انتهاء العبودية 20.06.2020

أحيا ألوف الأمريكيين الذكرى الـ 155 لإنهاء العبودية عبر تظاهرات حملت طابعا احتفاليا في بعض الأحيان، حيث أسقط خلالها تمثال لجنرال كونفدرالي في واشنطن، بينما تهز البلاد توترات عرقية منذ وفاة جورج فلويد أواخر أيار/ مايو.

إعلان
Themenbild Facebook

 