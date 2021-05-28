كانسيلو يرحل عن غوارديولا إلى ميونيخ

انتقل البرتغالي مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار ضمه، بحسب بيان صادر عن البافاري الثلاثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2023). وسبق لبايرن أن ضمّ الشهر الحالي الدولي الهولندي دالي بليند (32 عاماً) من نادي أياكس الهولندي، لتعزيز خط دفاعه المثقل بالإصابات.



ولم يفصح النادي الألماني عن حجم الصفقة في حال تمت نهاية الموسم، غير أن تقارير صحفية متطابقة تحدثت عن قيمة بحوالي 70 مليون يورو.

وكان موقع ESPN، قد كشف عن التوصل إلى اتفاق بين الناديين، معتبراً أن انتقال المدافع إلى ميونيخ جاء كنتيجة لعلاقة "منهارة" بين اللاعب ومدرب مان سيتي بيب غوارديولا. فكانسيلو "محبط" للغاية بسبب استبعاده من التشكيلة الأساسية للنادي الإنجليزي، واستبعاده على وجه الخصوص من مباراة أرسنال ضمن منافسات كأس الاتحاد، أججت "غضبه" وعززت "رغبته في الرحيل".

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أساسيًا في فريق غوارديولا عند بداية الموسم، لكنه لم يشارك كذلك إلا في خمس مباريات فقط من أصل 14 مباراة في جميع المسابقات. كما أدى تراجع مستواه إلى فقدانه لمكانه مع منتخب البرتغال خلال كأس العالم في قطر.

يذكر أن كانسيلو انضم إلى سيتي قادماً من يوفنتوس في عام 2019 وكان أساسياً في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2021 و 2022. وفي الموسم الماضي، شارك في 52 مباراة في جميع المسابقات وظهر في 36 مباراة من أصل 38 مباراة بالدوري. كما تم اختياره أيضًا في فريق الدوري الممتاز في عامي 2021 و 2022.

وتشير التقارير إلى أنه من غير المرجح أن يحاول سيتي استبدال كانسيلو لقناعة غوارديولا بوجود بدائل متميزة في مركز الظهير ووسط الملعب خلال النصف الثاني من الموسم.

عماد حسن