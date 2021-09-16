كانت تخطط لانتفاضة مسلحة... مداهمات ضد جماعة يمينية ألمانية

نفذت السلطات الألمانية عمليات تفتيش في عدة ولايات في إطار تحقيقات يجريها الادعاء العام ومكتب مكافحة الجريمة في ولاية برلين مع 15 شخصا للاشتباه في تشكيلهم جماعة يمينية متطرفة.

ووقعت أعمال التفتيش، اليوم الأربعاء (20 أكتوبر/تشرين أول 2021)، في ولايات برلين وشليزفيغ-هولشتاين وبادن-فورتمبيرغ وهيسن. وأشارت السلطات إلى العثور خلال هذه العمليات التي تمت في 14 مكانا على أسلحة نارية وأسلحة صوت و ذخيرة وأسلحة بيضاء وناقلات بيانات بالإضافة إلى مقتنيات تتعلق بأيدولوجية الجماعة، فضلا عن مواد مخدرة ومنشطة.

وبلغ إجمالي عدد أفراد الشرطة المشاركين في عمليات التفتيش نحو 130 فردا بالإضافة إلى ممثل للادعاء العام.

ويواجه الأشخاص الـ15 اتهاما بتزعم أو بالانتماء إلى جماعة إجرامية، وذكرت السلطات أن المتهم الرئيسي يعيش في برلين ويعتقد أن بقية المشتبه بهم انضموا إلى جماعة "بيرزيركر كلان" اليمينية المتطرفة تحت قيادته.

وبحسب تصريحات السلطات، فإن الاتصالات بين المشتبه بهم تعلقت بشكل خاص بالإعداد لـ "يوم إكس" والمقصود به القيام بانتفاضة مسلحة ضد مؤسسات الدولة في هذا اليوم، كما جرى الحديث في هذه الاتصالات عن استخدام أسلحة نارية.

ف.ي/خ.س (د.ب.ا)