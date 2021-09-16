 كانت تخطط لانتفاضة مسلحة... مداهمات ضد جماعة يمينية ألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2021

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كانت تخطط لانتفاضة مسلحة... مداهمات ضد جماعة يمينية ألمانية

نفذت الشرطة الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة الاتحادي عمليات تفتيش ضدهم في أربع ولايات، عثرت خلالها على أسلحة ومواد مخدرة. فمن هي جماعة "بيرزيركر كلان" اليمينية المتطرفة؟

صورة من الأرشيف لعناصر شرطة ألمان

شارك في المداهمات ما مجموعة 130 عنصر شرطة

نفذت السلطات الألمانية عمليات تفتيش في عدة ولايات في إطار تحقيقات يجريها الادعاء العام ومكتب مكافحة الجريمة في ولاية برلين مع 15 شخصا للاشتباه في تشكيلهم جماعة يمينية متطرفة.

مختارات

في تحقيق استقصائي شاركت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية الألمانية، تمّ الكشف عن توقيف شرطية عن العمل كانت تربطها صداقة مع منفذ هجوم هاله المعادي للسامية، بعد أن تمّ العثور على رسائل أرسلتها له في زنزانته.

ووقعت أعمال التفتيش، اليوم الأربعاء (20 أكتوبر/تشرين أول 2021)، في ولايات برلين وشليزفيغ-هولشتاين وبادن-فورتمبيرغ وهيسن. وأشارت السلطات إلى العثور خلال هذه العمليات التي تمت في 14 مكانا على أسلحة نارية وأسلحة صوت و ذخيرة وأسلحة بيضاء وناقلات بيانات بالإضافة إلى مقتنيات تتعلق بأيدولوجية الجماعة، فضلا عن مواد مخدرة ومنشطة.

وبلغ إجمالي عدد أفراد الشرطة المشاركين في عمليات التفتيش نحو 130 فردا بالإضافة إلى ممثل للادعاء العام.

ويواجه الأشخاص الـ15 اتهاما بتزعم أو بالانتماء إلى جماعة إجرامية، وذكرت السلطات أن المتهم الرئيسي يعيش في برلين ويعتقد أن بقية المشتبه بهم انضموا إلى جماعة "بيرزيركر كلان" اليمينية المتطرفة تحت قيادته.

وبحسب تصريحات السلطات، فإن الاتصالات بين المشتبه بهم تعلقت بشكل خاص بالإعداد لـ "يوم إكس" والمقصود به القيام بانتفاضة مسلحة ضد مؤسسات الدولة في هذا اليوم، كما جرى الحديث في هذه الاتصالات عن استخدام أسلحة نارية.

ف.ي/خ.س (د.ب.ا)

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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