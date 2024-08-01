كاميلا هاريس تمنح بضع دقائق لعرض سياستها الخارجية في المؤتمر الوطني الديمقراطي

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةكاميلا هاريس تمنح بضع دقائق لعرض سياستها الخارجية في المؤتمر الوطني الديمقراطيTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/8/23٢٣ أغسطس ٢٠٢٤تناولت كامالا هاريس مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية في خطاب قبولها للترشيح الديمقراطي لمنصب الرئيس الأمريكي. لكن خطاب هاريس تضمن القليل من الخطط المحددة. فكيف كان موقفها من الحرب في غزة وفي أوكرانيا وإزاء حلف شمال الأطلسي وإيران؟https://p.dw.com/p/4jrf1إعلان