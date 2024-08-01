كاميلا هاريس تمنح بضع دقائق لعرض سياستها الخارجية في المؤتمر الوطني الديمقراطي

2024/8/23 ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

تناولت كامالا هاريس مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية في خطاب قبولها للترشيح الديمقراطي لمنصب الرئيس الأمريكي. لكن خطاب هاريس تضمن القليل من الخطط المحددة. فكيف كان موقفها من الحرب في غزة وفي أوكرانيا وإزاء حلف شمال الأطلسي وإيران؟