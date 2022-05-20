كاميرا دي دبليو تفقّدت قرية لوزوفا "المحررة" في شرق أوكرانيا

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حجم الدمار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا يبدو جليًا فقط في المناطق التي حررتها القوات الأوكرانية. مراسل دي دبليو تفقّد قرية لوزوفا في الشرق التي تم تحريرها من الجنود الروس مؤخرًا.
يلقي الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على أسعار الطاقة والغذاء بظلاله على أول جولة أفريقية للمستشار الألماني أولاف شولتس تشمل ثلاث دول. شولتس بدأ جولته بدكار حيث تنوي ألمانيا التعاون مع السنغال في مجال استخراج الغاز.
لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟
اتفقت مجموعة السبع على تقديم أكثر من 18 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، وستقدم ألمانيا وحدها مليار يورو، فيما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي من جانبه على حزمة مساعدات بنحو أربعين مليار دولار لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
بعد مفاوضات عسيرة، الجيش الأوكراني يعلن إجلاء نحو 260 جنديا من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية وذلك بعد أسابيع من محاصرتهم بداخله. هذا المصنع بات حسب الأوكرانيين رمزا للمقاومة ضد الغزو الروسي.
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