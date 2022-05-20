 كاميرا دي دبليو تفقّدت قرية لوزوفا ″المحررة″ في شرق أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 23.05.2022

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DW الأخبار

كاميرا دي دبليو تفقّدت قرية لوزوفا "المحررة" في شرق أوكرانيا

حجم الدمار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا يبدو جليًا فقط في المناطق التي حررتها القوات الأوكرانية. مراسل دي دبليو تفقّد قرية لوزوفا في الشرق التي تم تحريرها من الجنود الروس مؤخرًا.

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