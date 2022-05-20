كاميرا دي دبليو تفقّدت قرية لوزوفا "المحررة" في شرق أوكرانيا

هل ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا الحياد في أوروبا؟

لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟