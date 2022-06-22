 كالينينغراد في قلب نزاع روسي-أوروبي عنوانه العفوبات | DW الأخبار | DW | 22.06.2022

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كالينينغراد في قلب نزاع روسي-أوروبي عنوانه العفوبات

أصبح جيب كالينينغراد المطلّ على بحر البلطيق والواقع على بُعد آلاف الكيلومترات من موسكو في قلب نزاع روسي-أوروبي نتيجة للعقوبات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي على روسيا منذ بداية غزوها أوكرانيا.

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