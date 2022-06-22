كالينينغراد في قلب نزاع روسي-أوروبي عنوانه العفوبات

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أصبح جيب كالينينغراد المطلّ على بحر البلطيق والواقع على بُعد آلاف الكيلومترات من موسكو في قلب نزاع روسي-أوروبي نتيجة للعقوبات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي على روسيا منذ بداية غزوها أوكرانيا.
في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".
أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.
يشتد القتال في المناطق الشرقية في أوكرانيا فيما تقترب الحرب من شهرها الرابع، دون أن تلوح أيّ مؤشرات سلام في الأفق. باحثان يقدمان تقريراً في مجلة ناشيونال إنتريست يضم مقترحاً يسمح للأطراف المعنية بالخروج من عنق الزجاجة.
بعد دعوة أوكرانيا المجتمع الدولي لمساعدتها لتتمكن من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة بالبلاد، اقترحت ليتوانيا إنشاء تحالف بحري للدول الراغبة في إنهاء الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية. فهل هو مقترح عملي؟
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