بدأت كاكي بالي عملها الصحفي في DW عام 1990. قبل ذلك، درست الرياضيات في سالونيك ولا تزال مفتونة بالبديهيات والنظريات والأنظمة المعقدة.

في تسعينات القرن الماضي نشطت، بصفتها مراسلة لوسائل الإعلام اليونانية، في شرح خلفيات السياسة الألمانية المعقدة ومجتمع ألمانيا، بدءًا من إعادة التوحيد وحتى أول تحالف بين الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، ثم أمضت سنوات في إعداد تقارير عن منطقة غرب البلقان لصحيفتي أجيليوفوروس وأفجي. منذ عام 2008 أصبحت تقدم تغطية إخبارية لعدد من الازمات، من الأزمة المصرفية إلى أزمة وباء كورونا مرورا بأزمتي اليورو واللاجئين.

وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015 عملت مستشارة لرئيس الوزراء اليوناني آنذاك أليكسيس تسيبراس للشؤون الأوروبية والألمانية.