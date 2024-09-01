  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
Autorin Kaki Bali
صورة من: privat

كاكي بالي

مراسلة DW في أثينا

مراسلة في أثينا، تحاول كاكي في عملها الصحفي كشف أسرار السياسة والمجتمع اليونانيين، وتهتم بعلاقات اليونان المثيرة مع تركيا ومنطقة البلقان والعالم الخارجي.

بدأت كاكي بالي عملها الصحفي في DW عام 1990. قبل ذلك، درست الرياضيات في سالونيك ولا تزال مفتونة بالبديهيات والنظريات والأنظمة المعقدة.

في تسعينات القرن الماضي نشطت، بصفتها مراسلة لوسائل الإعلام اليونانية، في شرح خلفيات السياسة الألمانية المعقدة ومجتمع ألمانيا، بدءًا من إعادة التوحيد وحتى أول تحالف بين الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، ثم أمضت سنوات في إعداد تقارير عن منطقة غرب البلقان لصحيفتي أجيليوفوروس وأفجي. منذ عام 2008 أصبحت تقدم تغطية إخبارية لعدد من الازمات، من الأزمة المصرفية إلى أزمة وباء كورونا مرورا بأزمتي اليورو واللاجئين.
وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015 عملت مستشارة لرئيس الوزراء اليوناني آنذاك أليكسيس تسيبراس للشؤون الأوروبية والألمانية.

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من كاكي بالي

موضوعات من كاكي بالي

مراقبة الحدود الألمانية النمساوية

قلق في اليونان من فرض ألمانيا الرقابة على حدودها

قلق في اليونان من فرض ألمانيا الرقابة على حدودها

تنظر أثينا بعين القلق والتوجس من سياسة برلين بفرض الرقابة على الحدود الخارجية لألمانيا. ما مصير طالبي اللجوء؟
سياسة٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية