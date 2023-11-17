كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقلّص كاف قوائمه الأولية، التي كشف عنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من سبتمبر/ أيلول 2022 حتى يونيو/ حزيران 2023. وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، التي ضمت 9 لاعبين آخرين هم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والرباعي المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويوسف النصيري (أشبيلية الإسباني)، وياسين بونو ( الهلال)، وسفيان امرابط (مانشستريونايتد الإنجليزي).

كما ضمت القائمة أيضا ساديو ماني ( النصر السعودي)، والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر ( بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

في المقابل، ضمت قائمة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة السمراء كل من المصريين محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم والتونسي علي ملل، والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

كما يتنافس على هذه الجائزة أيضا الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، لاعب يانغ أفريكانز التنزاني، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفة الماضية لبيراميدز، والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، (اتحاد العاصمة الجزائري). كما ضمت القائمة أيضا المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد البيضاوي المغربي) ، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز جنوب أفريقي).

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم أنيكه كران ـ 137 مباراة كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم دوريس فيتشن ـ 144 مباراة بعد ظهورها الأول في أكتوبر 1986، بقيت فيتشن لمدة 15 عامًا دعامة رئيسية للمنتخب. حصلت فيتشن على لقب بطولة أمم أوروبا مع نساء الاتحاد في عامي 1989، 1991، و1997. وفي عام 2000 حصلت على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في سيدني. بعد اعتزالها عملت كمديرة لفريق نساء الاتحاد الألماني (2009 - 2016).

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم نادين أنغيرر - 146 مباراة حارسة المرمى توّجت بسبعة ألقاب كبيرة. كانت مشاركة أنغيرر أكبر نجاح في كأس العالم في عام 2007، حيث لم يهتز عرين ألمانيا بأي هدف. كما كان لأنغيرز فضل كبير في تتويج بلادها بلقب بطولتي أمم أوروبا عامي 2009 و 2013.

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم ساندرا مينرت ـ 147 مباراة ساندرا مينرت شاركت للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في عام 1992 وسرعان ما أصبحت قوة أساسية في خط الدفاع. فازت مرتين بلقب بطلة العالم مع ألمانيا (2003، 2007)، وأربع مرات بلقب بطولة الأمم الأوروبية (1995 ، 1997، 2001، 2005).

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم ريناته لينغورـ 149 مباراة كذلك لاعبة الوسط القوية ديبل مثل مينرت شاركت في نجاحات منتخب ألمانيا في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك فازت لينغور مع الفريق الألماني بلقب بطلة الأمم الأوروبية في عامي 2001 و 2005. وتشتهر هذه اللاعبة بركلاتها الحرة الخطيرة. وفي عام 2008 أنهت لينغور مسيرتها مع المنتخب الألماني

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم بتينا فيغمان ـ 154 مباراة كمهندسة وسط الميدان، تدير فيغمان الأمور مع منتخب السيدات الألمانيات بين عامي 1989 و2003. وأصبحت بطلة العالم في عام 2003 وفازت مع منتخبها بلقب بطولة الأمم الأوروبية في عامي 1991 و1995 و1997 و2001. وبعد اعتزالها ظلت فيغمان وفيّة للاتحاد الألماني لكرة القدم: تعمل كمدربة للشباب وتدرب بالتعاون مع زميلتها السابقة مارين ماينيرت فريقي تحت 19 وتحت 20 للاتحاد الألماني لكرة القدم.

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم أنيا ميتاغ ـ 158 مباراة المهاجمة من كيمنيتس هي اللاعبة الوحيدة التي وُلدت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. التحقت بصفوف المنتخب عام 2004 وإلى غاية 2017. وساهمت بأهدافها بالتتويج بلقب كأس العالم (2007) وثلاث بطولات أوروبية (2005، 2009، 2013). وفي أغسطس 2017 اعتزلت اللعب دوليًا.

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم أريانه هينغست ـ 174 مباراة بالرغم أنها لم تكن أساسية، إلا أن سجل لاعبة خط الوسط حافل بالمشاركات. حملت هينغست قميص المنتخب ما بين 1996 و2011. وتوجت معه بطلة للعالم مرتين (2003، 2007) وحققت أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1997، 2001، 2005، 2009).

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم كرستين ستيغمان ـ 191 مباراة لاعبة خط الدفاع ووسط الميدان أحرزت مع المنتخب الوطني بين عامي 1995 و2009 على لقبين في كأس العالم (2003، 2007) وأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا. وتبقى ستيغمان جندية محترفة منذ عام 2006 ورئيسة لقسم دعم الرياضة في الجيش الألماني ومدربة للفريق النسائي التابع له.

نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم بيرغيت برينتس ـ 214 مباراة المهاجمة ليست فقط أكثر اللاعبات تسجيلاً للمشاركات، ولكنها أيضًا أكثرهن تسجيلاً للأهداف. مع منتخب السيدات الألمانيات، فازت بلقبين في كأس العالم (2003، 2007) وخمسة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1995، 1997، 2001، 2005، 2009). وبعد كأس العالم 2011 اعتزلت اللعب. وعادت إلى الفريق بعد بضع سنوات: من عام 2019 حتى أكتوبر 2023، تعمل برينتس كخبيرة في علم النفس الرياضي للمنتخب الوطني.



وعلى مستوى قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب، يتنافس على الجائزة كل من الثنائي المغربي بلال الخنوس وعبدالصمد الزلزولي، اللذان قادا منتخب بلادهما الأولمبي للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عاما وبالتالي الصعود لأولمبياد باريس 2024. إلى جانب الثنائي السنغالي آمادا ضيوف ولامين كامارا، والبوركيني دانغو واتارا.

أما جائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا، فانحصرت المنافسة بين المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، (الهلا السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب بقارة أفريقيا كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، والمغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسنغالي أليو سيسه، مدرب منتخب السنغال، والبلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب غامبيا، والجزائري عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة.

كما حلّ النادي الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادٍ بأفريقيا، والتي ضمت أيضا الوداد البيضاوي، وصيف دوري الأبطال، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، واتحاد العاصمة، المتوج بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) والسوبر الأفريقي، وصن داونز ويانغ

أفريكانز.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب أفريقي منتخبات المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا الاستوائية.

ح.ز/و.ب (أ ف ب)