 كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.11.2023

زيارة صفحة DW الجديدة

نظرة على صفحة dw.com التجريبية. لم ننته بعد! رأيكم يمكن أن يساعدنا على جعلها أفضل.

الانتقال إلى صفحة dw.com الجديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن قوائمه النهائية لمرشحيه للفوز بجوائز هذا العام، وحضور قوي للاعبي صاحب المركز الرابع في مونيال قطر 2022.

Kairo | Auslosung afrikanische Champions League 2023

الصورة التقطت أثناء إجراء قرعة دوري الأبطال الإفريقية التي أجريت بالقاهرة في الثاني من سبتمبر/ أيلول المااضي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقلّص كاف قوائمه الأولية، التي كشف عنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من سبتمبر/ أيلول 2022 حتى يونيو/ حزيران 2023. وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، التي ضمت 9 لاعبين آخرين هم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والرباعي المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويوسف النصيري (أشبيلية الإسباني)، وياسين بونو ( الهلال)، وسفيان امرابط (مانشستريونايتد الإنجليزي).

مختارات

لعب مباراة كركيت أو كرة قدم في ملعب يغطيه الضباب الدخاني في بلد مثل الهند مشهد حقيقي. البعض يرى أن الرياضة ومنها كرة القدم من أسباب تلوث المناخ. هناك أصوات تطالب بالتغيير، فيما يلوذ كثيرون بالصمت.

كيف كانت علاقة النجمين محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول؟ فيرمينو يكشف أسراراً جديدة في كتابه "نعم سيدي.. سنواتي في ليفربول".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لهذا العام على أكثر من صعيد. 14 لاعباً إضافة إلى مدربين عرب تضم القائمة المعلنة والمغرب له حصة الأسد بفضل انجازات منتخبه في قطر.

سفيان امرابط هو واحد من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في العالم، ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً مع نادي مانشستر يونايتد. هذه خمس إضافات سيقدمها لفريق تين هاغ.

كما ضمت القائمة أيضا ساديو ماني ( النصر السعودي)، والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر ( بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

في المقابل، ضمت قائمة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة السمراء كل من المصريين محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم والتونسي علي ملل، والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

كما يتنافس على هذه الجائزة أيضا الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، لاعب يانغ أفريكانز التنزاني، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفة الماضية لبيراميدز، والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، (اتحاد العاصمة الجزائري). كما ضمت القائمة أيضا المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد البيضاوي المغربي) ، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز جنوب أفريقي).

  • Spielszene Annike Krahn im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    أنيكه كران ـ 137 مباراة

    كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.

  • Fußball-Nationalspielerin Doris Fitschen mit EM-Pokal 1991

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    دوريس فيتشن ـ 144 مباراة

    بعد ظهورها الأول في أكتوبر 1986، بقيت فيتشن لمدة 15 عامًا دعامة رئيسية للمنتخب. حصلت فيتشن على لقب بطولة أمم أوروبا مع نساء الاتحاد في عامي 1989، 1991، و1997. وفي عام 2000 حصلت على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في سيدني. بعد اعتزالها عملت كمديرة لفريق نساء الاتحاد الألماني (2009 - 2016).

  • Nadine Angerer, Torhüterin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    نادين أنغيرر - 146 مباراة

    حارسة المرمى توّجت بسبعة ألقاب كبيرة. كانت مشاركة أنغيرر أكبر نجاح في كأس العالم في عام 2007، حيث لم يهتز عرين ألمانيا بأي هدف. كما كان لأنغيرز فضل كبير في تتويج بلادها بلقب بطولتي أمم أوروبا عامي 2009 و 2013.

  • Fußball-Nationalspielerin Sandra Minnert

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    ساندرا مينرت ـ 147 مباراة

    ساندرا مينرت شاركت للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في عام 1992 وسرعان ما أصبحت قوة أساسية في خط الدفاع. فازت مرتين بلقب بطلة العالم مع ألمانيا (2003، 2007)، وأربع مرات بلقب بطولة الأمم الأوروبية (1995 ، 1997، 2001، 2005).

  • Spielszene Renate Lingor im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    ريناته لينغورـ 149 مباراة

    كذلك لاعبة الوسط القوية ديبل مثل مينرت شاركت في نجاحات منتخب ألمانيا في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك فازت لينغور مع الفريق الألماني بلقب بطلة الأمم الأوروبية في عامي 2001 و 2005. وتشتهر هذه اللاعبة بركلاتها الحرة الخطيرة. وفي عام 2008 أنهت لينغور مسيرتها مع المنتخب الألماني

  • Spielszene Bettina Wiegmann im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    بتينا فيغمان ـ 154 مباراة

    كمهندسة وسط الميدان، تدير فيغمان الأمور مع منتخب السيدات الألمانيات بين عامي 1989 و2003. وأصبحت بطلة العالم في عام 2003 وفازت مع منتخبها بلقب بطولة الأمم الأوروبية في عامي 1991 و1995 و1997 و2001. وبعد اعتزالها ظلت فيغمان وفيّة للاتحاد الألماني لكرة القدم: تعمل كمدربة للشباب وتدرب بالتعاون مع زميلتها السابقة مارين ماينيرت فريقي تحت 19 وتحت 20 للاتحاد الألماني لكرة القدم.

  • Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag jubelt über ein Tor und zieht sich lachend vorne ihr Trikot nach oben

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    أنيا ميتاغ ـ 158 مباراة

    المهاجمة من كيمنيتس هي اللاعبة الوحيدة التي وُلدت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. التحقت بصفوف المنتخب عام 2004 وإلى غاية 2017. وساهمت بأهدافها بالتتويج بلقب كأس العالم (2007) وثلاث بطولات أوروبية (2005، 2009، 2013). وفي أغسطس 2017 اعتزلت اللعب دوليًا.

  • Spielszene Ariane Hingst im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    أريانه هينغست ـ 174 مباراة

    بالرغم أنها لم تكن أساسية، إلا أن سجل لاعبة خط الوسط حافل بالمشاركات. حملت هينغست قميص المنتخب ما بين 1996 و2011. وتوجت معه بطلة للعالم مرتين (2003، 2007) وحققت أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1997، 2001، 2005، 2009).

  • Spielszene Kerstin Stegemann im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    كرستين ستيغمان ـ 191 مباراة

    لاعبة خط الدفاع ووسط الميدان أحرزت مع المنتخب الوطني بين عامي 1995 و2009 على لقبين في كأس العالم (2003، 2007) وأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا. وتبقى ستيغمان جندية محترفة منذ عام 2006 ورئيسة لقسم دعم الرياضة في الجيش الألماني ومدربة للفريق النسائي التابع له.

  • Jubel Birgit Prinz mit Teamkollegin Sandra Smisek

    نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

    بيرغيت برينتس ـ 214 مباراة

    المهاجمة ليست فقط أكثر اللاعبات تسجيلاً للمشاركات، ولكنها أيضًا أكثرهن تسجيلاً للأهداف. مع منتخب السيدات الألمانيات، فازت بلقبين في كأس العالم (2003، 2007) وخمسة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1995، 1997، 2001، 2005، 2009). وبعد كأس العالم 2011 اعتزلت اللعب. وعادت إلى الفريق بعد بضع سنوات: من عام 2019 حتى أكتوبر 2023، تعمل برينتس كخبيرة في علم النفس الرياضي للمنتخب الوطني.


وعلى مستوى قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب، يتنافس على الجائزة كل من الثنائي المغربي بلال الخنوس وعبدالصمد الزلزولي، اللذان قادا منتخب بلادهما الأولمبي للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عاما وبالتالي الصعود لأولمبياد باريس 2024. إلى جانب الثنائي السنغالي آمادا ضيوف ولامين كامارا، والبوركيني دانغو واتارا.

أما جائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا، فانحصرت المنافسة بين المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، (الهلا السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب بقارة أفريقيا كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، والمغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسنغالي أليو سيسه، مدرب منتخب السنغال، والبلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب غامبيا، والجزائري عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة.

كما حلّ النادي الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادٍ بأفريقيا، والتي ضمت أيضا الوداد البيضاوي، وصيف دوري الأبطال، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، واتحاد العاصمة، المتوج بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) والسوبر الأفريقي، وصن داونز ويانغ

أفريكانز.

ويتنافس على جائزة أفضل  منتخب أفريقي منتخبات المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا الاستوائية.

ح.ز/و.ب (أ ف ب)

 