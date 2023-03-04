"كاف" يرفض معاقبة المغرب لعدم حضور بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر

عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعاً لمناقشة ملف أزمة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، والتي أقيمت في الجزائر في كانون الثاني / يناير الماضي.

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم السبت (4 مارس/ آذار 2023)، إن لجنة الانضباط ناقشت ملف عدم حضور منتخب المغرب إلى الجزائر لمباريات المجموعة المقررة والبيان الذي أدلى به في حفل افتتاح البطولة. وأضاف: "بعد المداولات وفحص الأدلة بما في ذلك عدد من المراسلات بين الجزائر والمغرب والكاف، خلصت لجنة الانضباط إلى أن الاتحاد الملكي المغربي لم يكن قادرًا على السفر والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين بسبب ظروف خارجة عن إرادته تمامًا، وبالتالي لا توجد عقوبة على الإطلاق".

وأوضح: "في ضوء النتيجة المذكورة أعلاه، رفض مجلس التأديب مطالبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتعويض". وتابع: "في أعقاب البيان الذي تم الإدلاء به في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين، أحال كاف الأمر إلى المجلس التأديبي لمزيد من التحقيق". وقال: "بعد دراسة مستفيضة لجميع العناصر والأدلة المتاحة، رأى مجلس التأديب أنه لا ينبغي أن يجد المسؤولية بالنيابة عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأن أحكام المسؤولية الصارمة لم يكن من الممكن توقعها ولا ينبغي أن تنطبق على البيان الذي أدلى به شيف زولي مانديلا، وهو حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا في حفل افتتاح البطولة". وأضاف:" أصدرت لجنة الانضباط قرارا لكل الاتحادات المحلية، لتكون على دراية بأن أحكام المسؤولية بالإنابة والمسؤولية الصارمة قد يتم تطبيقها في المستقبل نتيجة لأي بيانات سياسية أو غيرها من البيانات أو الحدث الذي قد يقوم به طرف ثالث".

يذكر أن حفيد مانديلا كان قد ألقى خلال افتتاح البطولة (13/1/2023) في ملعب يحمل اسم جده في الجزائر خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية وقال "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في أفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها".

ونزاع الصحراء الغربية يسمم العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ عقود، وقد غاب منتخب "أسود الأطلس" عن نسخة البطولة بالجزائر، رغم أنه حامل لقب النسختين السابقتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.

خ.س/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)