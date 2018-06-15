 كافاني يلدغ البرتغال مرتين ويقود أورغواي إلى ربع النهائي | عالم الرياضة | DW | 30.06.2018

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عالم الرياضة

كافاني يلدغ البرتغال مرتين ويقود أورغواي إلى ربع النهائي

نجح منتخب الأورغواي في إقصاء بطل أوروبا البرتغال من المونديال، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في ربع النهائي. كافاني تألق في المباراة وكان صاحب الثنائية.

FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal | JUBEL Uruguay (Reuters/T. Hanai)

تأهل منتخب أوروغواي إلى دور الثمانية لمونديال روسيا بعد فوزه على نظيره البرتغالي 2/1، اليوم السبت (30 حزيران/يونيو)، على ملعب فيشت في سوتشي ضمن فعاليات دور الستة عشر للبطولة. ويدين منتخب أوروغواي بالفضل في هذا الفوز لإدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة و62. وتكفل بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة 55.

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بعد صمت دام عدة أيام، خرج مسعود أوزيل أخيرا إلى العلن ورد على الانتقادات الكثيرة التي طالته بعد إقصاء المنتخب الألماني من الدور الأول في مونديال روسيا، فيما ذكرت صحف ألمانية أن نجم أرسنال قد يعتزل اللعب دوليا. (30.06.2018)

قبل أربع سنوات كان يعد من وجوه النجاح، اليوم بات ينظر إليه وكأنه أحد أسباب الخروج الكارثي من مونديال روسيا. الدولي الألماني سامي خضيرة يجري أول حوار مطول مع الصحافة المحلية حول خروج ألمانيا ومستقبله مع المنتخب. (29.06.2018)

 ويلتقي منتخب أوروغواي في دور الثمانية مع نظيره الفرنسي، الذي فاز في وقت سابق اليوم على الأرجنتين 4/3. والتقى المنتخبان البرتغال والأوروغوياني مرتين من قبل، لكن مباراة اليوم هي أول مواجهة تجمع بينهما في كأس العالم.

وتصدر منتخب أوروغواي المجموعة الأولى للمونديال برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات فيما حلت البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد خمس نقاط من انتصار وحيد وتعادلين.

ويشارك منتخب أوروغواي في المونديال للمرة الثالثة عشر، وكانت أبرز إنجازاته الفوز باللقب مرتين في نسختي 1930 و1950.

أما منتخب البرتغال فيشارك للمرة السابعة، وكانت أبرز إنجازاته احتلال المركز الثالث في نسخة 1966، والمركز الرابع في نسخة 2006.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ، ا.ف.ب)

  • WORLD CUP 1982 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    هدف لاغ بقرار أميري في مونديال 1982

    خلال مباراة فرنسا والكويت، سجل لاعب فرنسي هدفاً بعد تلقيه تمريرة أثناء انطلاق صافرة من المدرجات، فاعتقد لاعبو منتخب الكويت أنها من حكم المباراة وتوقفوا عن اللعب. رغم ذلك، احتسب الحكم الهدف، فاحتج رئيس اتحاد الكرة الكويتي الشيخ فهد الصباح على ذلك، ونزل إلى أرض الملعب وهدد بسحب منتخب بلاده إذا لم يلغى الهدف. وبعد دقائق من التوقف تم إلغاء الهدف، واستكملت المباراة لتنتهي بفوز فرنسا 4-1 على الكويت.

  • Bobby Moore WM Finale gegen Deutschland 1966 (Getty Images)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    قائد المنتخب الإنجليزي لص؟

    خلال مونديال 1970 لم يفارق وصف "اللص" قائد الفريق الإنجليزي بوبي مور، فخلال المباراة التحضيرية لكأس العالم مع كولومبيا ألقي القبض عليه بتهمة سرقة سوار ذهبي من إحدى المحلات الكولومبية، وهي تهمة أنكرها تماماً. ورغم إطلاق سراحه بعد عدة ضغوطات، رافقته تلك التهمة خلال المونديال، وتحدثت الصحف عن مؤامرة ضد المنتخب الإنجليزي بطل العالم للدورة السابقة في 1966. في الصورة بوبي مور يقبل كأس سنة 1966.

  • Graffiti Brasilien WM 2014 Kritisch (C.Simon/AFP/GettyImages)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    المنتخب الهندي لم يأت للمونديال بسبب الأحذية؟

    في مونديال عام 1950 كان من المفترض أن يشارك المنخب الهندي في المنافسات التي أقيمت في البرازيل، غير أنهم لم يحضروا أساساً. وظل شائعاً لسنوات أن السبب يعود لرفضهم اللعب بالأحذية الرياضية وأنهم يفضلون اللعب وهم حفاة. غير أن صحيفة "دي تسايت" الألمانية نشرت بحثاً يعود لسنة 2010 يفيد بأن السبب كان فقط أن المنتخب الهندي لم يكن يعرف قيمة كأس العالم واعتبروه تظاهرة غير ذي قيمة، فلم يشاركوا!

  • Fußball-WM '74 Niederlande - Argentinien 4:0 Johann Cruyff (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    نجم منتخب هولندا بقميص مختلف عن باقي زملائه

    عُرف عن نجم المنتخب الهولندي يوهان كرويف ولاؤه لشركة "بوما" للمستلزمات الرياضية. لذلك رفض في مونديال 1974 أن يرتدي قميصاً من صنع شركة "أديداس"، واشترط على إدارة المنتخب الهولندي تصميم قميص خاص له لا يحمل "الأشرطة الثلاثة" على أكمامه، وهو ما رضخ له الهولنديون. وبالفعل خاض جميع لاعبي المنتخب الهولندي المباراة النهائية مرتدين قمصان "أديداس" باستثناء كرويف.

  • Fußball WM 1986 Viertelfinale in Mexiko - Argentinien Diego Maradona (pictures-alliance/dpa/empics)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    "يد الرب" في مونديال 1986

    تعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في مونديال 1986 من المباريات التاريخية التي لا ينساها الكثيرون. فهي المباراة التي سجل فيها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفاً استخدم فيه يده واحتسبه الحكم كهدف صحيح رغم احتجاج المنتخب الإنجليزي، وعندما سئل مارادونا عن ذلك الهدف أجاب إنها "لم تكن يدي وإنما يد الرب".

  • Josip Simunic Fussball Kroatien-Island 19.11.13 (picture alliance/CITYPRESS 24)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    بطاقتان صفراوتان وظل في المباراة

    اللاعب الكرواتي جوزيب سيمونيتش هو أول لاعب في تاريخ المونديال يتلقى ثلاث بطاقات صفراء قبل طرده، فقد نسي الحكم الإنجليزي غراهام بول طرد المدافع الكرواتي رغم أن الأخير نال إنذارين خلال مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا في مونديال 2006 في ألمانيا. ولم يطرد سيمونيتش من المباراة إلا بعد أن تلقى البطاقة الثالثة.

  • Fussball Die Brüder Boateng (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    الأخوين بواتينغ صدفة لا تتكرر

    شهد مونديال 2010 في جنوب إفريقيا حدثاً طريفاً، إذ لعب مدافع المنتخب الألماني جيروم بواتينغ أمام أخيه كيفين برينس بواتينغ، الذي مثل منتخب غانا. ومن الصدف أن تقابل الأخوان خلال الدور الأول وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بهدف دون مقابل. يشار إلى أن جيروم وكيفن برينس بواتينغ من أصول غانية وولدا في ألمانيا. لكن جيروم اختار اللعب لألمانيا في حين قرر كيفن اللعب لغانا.

  • Fifa WM Italien Uruguay Chiellini Bissspuren Suarez (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    العضاض!

    في مونديال 2014 في البرازيل عض لاعب الأوروغواي لويس سواريس اللاعب الإيطالي جورجيو كليني في كتفه، وقد كلفت تلك العضة سواريس الكثير، إذ تمت معاقبته من الفيفا بالإيقاف أربعة أشهر، كما حرم خلالها من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في تسع مباريات مع منتخب الأورغواي. ريم جريس/ ي.أ


مختارات

بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

يعج تاريخ المونديال بالعديد من الطرائف، منها ما هو راسخ في ذاكرة عشاق كرة القدم ومنها ما أصبح تاريخاً بعيداً لا يذكره الكثيرون. في هذه الجولة نستحضر أبرز طرائف أكبر حدث كروي عالمي عبر التاريخ. (30.06.2018)  

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أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف عندما هز الشباك من ركلة حرة قبل دقيقتين على النهاية ليدرك التعادل للبرتغال 3-3 مع إسبانيا في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

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