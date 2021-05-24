كاس أوروبا: إسبانيا تقف عاجزة أمام الحصون السويدية

خيم التعادل السلبي على مواجهة إسبانيا والسويد، اليوم الاثنين (14 يونيو/ حزيران 2021)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم. وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل السلبي في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

وسيطرت إسبانيا على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية دون أن تنجح في هز شباك السويد التي صمدت بفضل التكتل الدفاعي وتألق حارس مرماها روبن أولسن فضلا عن رعونة مهاجمي "لا روخا" خصوصا مهاجم يوفنتوس ألفارو موراتا وقائد أتلتيكو مدريد كوكي اللذين أهدرا فرصا سهلة.

وبلغت نسبة استحواذ لاعبي إسبانيا على الكرة 84% في نصف الساعة الأول وتمريراته في الشوط الأول 419 مقابل 59 للسويد التي اعتمدت على الهجمات المرتدة الخطيرة على قلتها والتي كادت تمنحها التقدم في ثلاث مناسبات.

وافتقر الشوط الثاني للإبداع في الهجوم حيث قام منتخب السويد بكل ما يلزم لاستنفاد الوقت مع الاعتماد على هجمات مرتدة قليلة بينما لم يجد الإسبان وسيلة لاختراق التكتل الدفاعي للسويد.

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لاعبو الفريق السلوفاكي يحتفلون بفوزهم على المنتخب البولندي.

سلوفاكيا تفاجئ المنتخب البولندي

وفي المجموعة الخامسة أيضا فاز المنتخب السلوفاكي على نظيره البولندي 2 / 1، في مباراة أقيمت في وقت سابق اليوم. وتقدم المنتخب السلوفاكي بهدف سجله فوسيتش تشيزني حارس مرمى بولندا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، قبل أن يسجل كارول لينيتي هدف التعادل لبولندا في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 69 سجل المدافع ميلان سكرينيار هدف الفوز للمنتخب السلوفاكي، الذي حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والسويد.

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وكان المنتخب التشيكي قد تغلب على نظيره الاسكتلندي 2 / صفر، في وقت سابق اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). وتكفل باتريك ستشيك بتسجيل هدفي المباراة والفوز للمنتخب التشيكي في الدقيقتين 42 و52.

على الجانب الأخر فشل المنتخب الاسكتلندي في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ عام 1996 حينما تغلب على المنتخب السويسري 1 / صفر في البطولة التي أقيمت في إنجلترا.

غدا تخوض ألمانيا أولى مبارياتها في البطولة حيث تواجه المنتخب الفرنسي.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)