 كاس أوروبا: إسبانيا تقف عاجزة أمام الحصون السويدية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.06.2021

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رياضة

كاس أوروبا: إسبانيا تقف عاجزة أمام الحصون السويدية

أهدرت إسبانيا فوزا غاليا على السويد وسقطت في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس أوروبا في كرة القدم. ورغم الفرص العديدة بقي المنتخب الإسباني عاجزا عن دك الحصون السويدية.

عجزت إسسبانيا عن دك الشباك السويدية الحصينة.

أهدرت إسبانيا فوزا غاليا على السويد وسقطت في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

خيم التعادل السلبي على مواجهة إسبانيا والسويد، اليوم الاثنين (14 يونيو/ حزيران 2021)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم. وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل السلبي في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

مختارات

وسيطرت إسبانيا على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية دون أن تنجح في هز شباك السويد التي صمدت بفضل التكتل الدفاعي وتألق حارس مرماها روبن أولسن فضلا عن رعونة مهاجمي "لا روخا" خصوصا مهاجم يوفنتوس ألفارو موراتا وقائد أتلتيكو مدريد كوكي اللذين أهدرا فرصا سهلة.

وبلغت نسبة استحواذ لاعبي إسبانيا على الكرة 84% في نصف الساعة الأول وتمريراته في الشوط الأول 419 مقابل 59 للسويد التي اعتمدت على الهجمات المرتدة الخطيرة على قلتها والتي كادت تمنحها التقدم في ثلاث مناسبات.

وافتقر الشوط الثاني للإبداع في الهجوم حيث قام منتخب السويد بكل ما يلزم لاستنفاد الوقت مع الاعتماد على هجمات مرتدة قليلة بينما لم يجد الإسبان وسيلة لاختراق التكتل الدفاعي للسويد.

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لاعبو الفريق السلوفاكي يحتفلون بفوزهم على المنتخب البولندي.

لاعبو الفريق السلوفاكي يحتفلون بفوزهم على المنتخب البولندي.

سلوفاكيا تفاجئ المنتخب البولندي

وفي المجموعة الخامسة أيضا فاز المنتخب السلوفاكي على نظيره البولندي 2 / 1، في مباراة أقيمت في وقت سابق اليوم. وتقدم المنتخب السلوفاكي بهدف سجله فوسيتش تشيزني حارس مرمى بولندا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، قبل أن يسجل كارول لينيتي هدف التعادل لبولندا في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 69 سجل المدافع ميلان سكرينيار هدف الفوز للمنتخب السلوفاكي، الذي حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والسويد.

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وكان المنتخب التشيكي قد تغلب على نظيره الاسكتلندي 2 / صفر، في وقت سابق اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). وتكفل باتريك ستشيك بتسجيل هدفي المباراة والفوز للمنتخب التشيكي في الدقيقتين 42 و52.

على الجانب الأخر فشل المنتخب الاسكتلندي في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ عام 1996 حينما تغلب على المنتخب السويسري 1 / صفر في البطولة التي أقيمت في إنجلترا.

غدا تخوض ألمانيا أولى مبارياتها في البطولة حيث تواجه المنتخب الفرنسي.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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