كاسبر دافيد فريدريش - سيد الألغاز

مات فقيرا وظلت أعماله منسية لفترة. لكن في ذكرى ميلاده الـ 250 بات كاسبر ديفيد فريدريش يحظى بالاهتمام أكثر من أي وقت مضى.
والت ديزني كان معجبًا بالرسام، بل وتأثرت حملات إعلانية وألعاب الكمبيوتر أيضًا بصوره وأسلوبه. تعتبر لوحته الشهيرة "المتجول فوق بحر من الضباب" واحدة من اللوحات المحببة لدى جيل السيلفي.
تتطرق أعمال فريدريش إلى الوحدة والسمو، والمواجهات الفارقة مع الطبيعة. غالبًا ما تشير اللوحات إلى أماكن بعينها، إلا أنها في الواقع تركيبات من وحي خياله.
في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نسلط الضوء على سر رواج كاسبر ديفيد فريدريش من خلال عشر من لوحاته الأكثر شهرة. فهل الحديث هنا عن فن هابط أم فن حقيقي؟ ولماذا يرسم الفنان الناس دائما من الخلف؟