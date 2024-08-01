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ثقافةألمانيا

كاسبر دافيد فريدريش - سيد الألغاز

١٠ أغسطس ٢٠٢٤

الجمال الساحر والكآبة المظلمة. السكون والشوق وقوى الطبيعة: كاسبر دافيد رسم لوحات خالدة وألهم والت ديزني ومصممي ألعاب الكمبيوتر ونشطاء المناخ. لكن لماذا كان يرسم الأشخاص دائمًا من الخلف؟

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Caspar David Friedrich | Porträt von Caroline Bardua
صورة من: Fine Art Images/Heritage Images/IMAGO

مات فقيرا وظلت أعماله منسية لفترة. لكن في ذكرى ميلاده الـ 250 بات كاسبر ديفيد فريدريش يحظى بالاهتمام أكثر من أي وقت مضى.

 

 

Wanderer ueber Nebelmeer Friedrich | Caspar David Friedrich 1774-1840
صورة من: akg-images/picture alliance

والت ديزني كان معجبًا بالرسام، بل وتأثرت حملات إعلانية وألعاب الكمبيوتر أيضًا بصوره وأسلوبه. تعتبر لوحته الشهيرة "المتجول فوق بحر من الضباب" واحدة من اللوحات المحببة لدى جيل السيلفي.

 

 

Caspar David Friedrich: Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 1823/24Staatliche Kunstsammlung Dresden
صورة من: Staatl. Kunstsammlungen Dresden

تتطرق أعمال فريدريش إلى الوحدة والسمو، والمواجهات الفارقة مع الطبيعة. غالبًا ما تشير اللوحات إلى أماكن بعينها، إلا أنها في الواقع تركيبات من وحي خياله. 

 

 

Deutschland, Hamburg | Jubiläumsschau Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle
صورة من: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نسلط الضوء على سر رواج كاسبر ديفيد فريدريش من خلال عشر من لوحاته الأكثر شهرة. فهل الحديث هنا عن فن هابط أم فن حقيقي؟ ولماذا يرسم الفنان الناس دائما من الخلف؟

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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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