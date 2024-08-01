كاسبر دافيد فريدريش - سيد الألغاز

الجمال الساحر والكآبة المظلمة. السكون والشوق وقوى الطبيعة: كاسبر دافيد رسم لوحات خالدة وألهم والت ديزني ومصممي ألعاب الكمبيوتر ونشطاء المناخ. لكن لماذا كان يرسم الأشخاص دائمًا من الخلف؟

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مات فقيرا وظلت أعماله منسية لفترة. لكن في ذكرى ميلاده الـ 250 بات كاسبر ديفيد فريدريش يحظى بالاهتمام أكثر من أي وقت مضى.

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والت ديزني كان معجبًا بالرسام، بل وتأثرت حملات إعلانية وألعاب الكمبيوتر أيضًا بصوره وأسلوبه. تعتبر لوحته الشهيرة "المتجول فوق بحر من الضباب" واحدة من اللوحات المحببة لدى جيل السيلفي.

صورة من: Staatl. Kunstsammlungen Dresden

تتطرق أعمال فريدريش إلى الوحدة والسمو، والمواجهات الفارقة مع الطبيعة. غالبًا ما تشير اللوحات إلى أماكن بعينها، إلا أنها في الواقع تركيبات من وحي خياله.

صورة من: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

في هذه الحلقة الخاصة من واحة الثقافة نسلط الضوء على سر رواج كاسبر ديفيد فريدريش من خلال عشر من لوحاته الأكثر شهرة. فهل الحديث هنا عن فن هابط أم فن حقيقي؟ ولماذا يرسم الفنان الناس دائما من الخلف؟